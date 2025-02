El UBU San Pablo Burgos salva un punto en un espeso partido

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Sufrió UBU San Pablo Burgos para sumar un empate en casa ante el Club Balonmano Alcobendas, que llegó a los últimos segundos con ventaja en el luminoso. Un lanzamiento de 7 metros de Jaime González salvaba los muebles para los de Roi Sánchez, aunque lo cierto es que los cidianos no cuajaron su mejor partido de la temporada, mostrándose en muchas fases del encuentro, faltos de ideas y de intensidad y llegando a estar hasta tres goles por debajo en varias ocasiones.

Comenzó el encuentro con mucha intensidad en ambos bandos, lo que provocó un rápido intercambio de goles que dejaba el. marcador en un igualado 3-3 después de los primeros cuatro minutos de juego. Trataba Club Balonmano Alcobendas de sorprender a los locales tratando de abrir el juego a los extremos, pero el conjunto cidiano aguantaba bien en defensa, mientras conseguía imponer su velocidad al contragolpe, con ataques frontales que, con un Pedro Martins muy enchufado, le permitían abrir la primera brecha en el marcador y colocar el 5-3 en el minuto 7. Conseguían, además, los de Roi Sánchez provocar la exclusión de Pinto en las filas visitantes, aunque aguantaban bien los madrileños la inferioridad, de la que UBU San Pablo Burgos salía con dos goles de renta (6-4). Poco a poco los visitantes se fueron sacudiendo la presión del equipo castellano y, de la mano de José Alberto López, conseguían igualar el partido a 6 goles (minuto 13). La igualdad era máxima, y si bien es cierto que los locales conseguían una y otra vez adelantarse en el electrónico, Club Balonmano Alcobendas no daba tregua y en otras tantas ocasiones conseguía neutralizar la renta burgalesa para mantener el encuentro en la más absoluta igualdad.

El ritmo era frenético y con 10-10 en el marcador (minuto 20), Jaime González fallaba un lanzamiento ante la presión defensiva de los visitantes, lo que daba alas a Alcobendas, que conseguía, por primera vez en el encuentro, colocarse por delante en el marcador con un tanto de Torrejón (10-11). Ahora le tocaba a los de Roi Sánchez remar contracorriente, aunque conseguían aguantar el tipo y mantener la igualdad (13-13, minuto 25). Sin embargo, no estaba contento el técnico local, que paraba el partido. Quería más intensidad de los suyos, pero no consiguió su objetivo. En la recta final de la primera mitad los burgaleses parecieron perder la concentración, estuvieron fallones en ataque y cometieron un par de errores defensivos que permitieron a Club Balonmano Alcobendas firmar un parcial de 0-3 que dejaba el marcador al descanso en un preocupante 13-16 y a Roi Sánchez muy enfadado.

Intentó el técnico local recuperar terreno en el inicio de la segunda mitad con un cambio de defensa. Se mostraban ahora mucho más agresivos los locales en tareas de contención, mientras intentaban salir rápido al contragolpe, con Ernesto López jugando por el extremo izquierdo y haciendo mucho daño en la defensa visitante. Así, conseguían los cidianos cortar la escapada del equipo madrileño, aunque no acababan de recortar distancias ante un rival que no levantaba el pie del acelerador (16-19, minuto 35). Poco a poco, sin embargo, el trabajo de los burgaleses acabó dando fruto y, con Maidana y Jaime González muy enchufados, los locales firmaban un parcial de 3-0 que llevaba de nuevo la igualdad al electrónico (19-19). No quedó ahí la cosa y Jaime González, una pesadilla para la defensa madrileña, firmaba el 20-19 cuando se cumplía el minuto 41 de juego. En ese momento, sin embargo, llegaba la roja y descalificación de Pedro Martins, que dejaba a los burgaleses sin uno de sus hombres importantes en defensa y, además, en inferioridad numérica durante dos minutos. Aprovechó su superioridad el equipo visitante para volver a darle la vuelta al electrónico (20-21, minuto 44).

Intentó reponerse Burgos, pero no conseguían lo cierto es que los de Roi Sánchez estaban falto de ideas y chispa y no conseguían frenar a un Alcobendas que volvía a irse de dos goles, obligando al técnico local a pedir tiempo muerto a poco más de 13 minutos para el final y con 21-23 en el marcador. Ahora sí conseguía el técnico de los cidianos que los suyos reaccionasen, igualando de nuevo el encuentro (23-23, minuto 49). Pero, tras un breve intercambio de goles, conseguía el equipo madrileño volver a abrir una pequeña brecha de dos goles a su favor que se prolongó hasta los compases finales del encuentro y parecía que iba a ser ya decisiva. Y es que, a dos minutos y medio para el final el luminoso arrojaba un preocupante 27-29. Devolvía la esperanza a los suyos Jaime González con un lanzamiento desde los 7 metros que ponía el 28-29. Adelantaba la defensa Burgos, que defendía con todo la siguiente acción para evitar el tanto rival y dar alas a los suyos, que, de nuevo de la mano de Jaime González, ponían el 29-29 a un minuto para el final. Sin embargo, la exclusión de Moreira y un lanzamiento de 7 metros otorgado a Alcobendas, permitía a los madrileños adelantarse de nuevo a 27 segundos del final.

No bajaron los brazos los burgaleses, que en un ataque rápido acabaron provocando un nuevo lanzamiento de 7 metros favorable que Jaime González convertía en el 30-30, ya con el reloj parado, que permitía a los suyos salvar el empate.

UBU SAN PABLO BURGOS - CLUB BALONMANO ALCOBENDAS, 30-30

UBU San Pablo Burgos: Jorge García Lloria (p), Espinosa (2), Pablo Gómez, Javier Domingo (3), Jaime González (12), Martins (2), Adrián Sánchez. También jugaron: Chan, Moreira (2), Javier Rodríguez, Ernesto López (4), Villanueva (p), Casanova (3), Talens, Maidana (2), Lesmes.

Club Balonmano Alcobendas: Fuentes (p), Velasco (8), Gutiérrez (1), José Alberto López (8), Crespo (1), Pinto (3), Kluth (1). También jugaron: Marinescu, Lozano, Gimeno, Torrejón (6), David López (p), Aguilera (1), Castellano (1).

PARCIALES: 4-3 (5´); 6-4 (10´); 7-7 (15´); 10-10 (20´); 13-13 (25´); 13-16 (descanso); 16-19 (35´); 19-19 (40´); 21-22 (45´); 23-23 (50´); 25-27 (55´); 30-30 (60´).

ÁRBITROS: Alberto Murillo Castro y Pablo García Sánchez (Colegio andaluz).

EXCLUSIONES: Javier Rodríguez, Moreira; Pinto, Kluth (2), Lozano, José Alberto López, Aguilera. Descalificación Martins (minuto 42) y al entrenador local Roi Sánchez (60´).

PABELLÓN: Municipal El Plantío.