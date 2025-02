El Silbö San Pablo Burgos se impone a Palencia en un partido con final de infarto

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Silbö San Pablo Burgos logró imponerse en el derby castellano leonés ante Súper Agropal Palencia Baloncesto. Lo hizo sufriendo hasta el final, en un encuentro en el que fue casi siempre por detrás en el marcador, aunque con distancias cortas, pero en el que supo apretar los dientes, sobre todo en el cuarto decisivo, para acabar prolongando su excelente racha de victorias.

Comenzó mejor Silbö San Pablo Burgos, que durante casi un minuto y medio impidió que los locales anotasen, lo que les sirvió para poner el 0-4 en el electrónico. Reaccionó, sin embargo, Súper Agropal Palencia Baloncesto, que le devolvía el parcial a los de Savignani. Los primeros minutos transcurrieron así, a pequeñas rachas que permitían a los burgaleses abrir una pequeña brecha (4-9), pero que los locales contestaban pronto (8-9), hasta que mediado el cuarto, una pérdida de balón de los burgaleses permitía a los morados colocarse por delante en el marcador por primera vez (12-11). Estaba apretando el equipo de Luis Guil en defensa, generándole muchos problemas a un Silbö San Pablo Burgos que volvía a perder la pelota y veía cómo los locales se colocaban con 3 puntos de ventaja (14-11). Movía el banquillo el técnico de los visitantes, que parecía que conseguía que los suyos corrigiesen errores y neutralizasen la renta local (16-16), aunque Kunkel, con una canasta y dos tiros libres, y N´Guessan, volvían a dejar atrás a un rival que seguía sin sentirse cómodo en la pista (22-17). Una diferencia de cinco puntos que los burgaleses conseguían reducir al final del primer cuarto con dos tiros libres de Wembi (24-21).

Un triple de Díez ponía el 24-24 al inicio del segundo cuarto, aunque Savignani seguía sin verlo claro y tras la sexta pérdida de balón de sos suyos (minuto 11), movía de nuevo el banquillo. Conseguían ahora, al menos, los burgaleses evitar que Súper Agropal Palencia se distanciase, y aunque los locales se adelantaban en el marcador una y otra vez, los visitantes igualaban en seguida en unos minutos de juego en los que las defensas se imponían claramente a los ataques. Tanto, que los primeros cinco minutos de este segundo cuarto se saldaron con un corto parcial de 5-8 que dejaba el 29-29 en el luminoso.

Wintering daba alas a Súper Agropal Palencia Baloncesto y con un triple ponía el 37-33 ante un rival que aguantaba el tipo a base de defensa, pero que sufría para poner el 39-39 a falta de 1´19 para el descanso. Fue la última canasta de los burgaleses en este cuarto. Palencia cerró bien la zona y aprovechó su buen hacer en el rebote para contraatacar y volver a escaparse hasta los cinco puntos de renta (44-39). Paraba el partido Bruno Savignani a 18 segundos para el final, pero los suyos volvían a toparse con el muro defensivo de los locales y acababan fallando el último lanzamiento.

Silbö San Pablo Burgos salía más entonado tras el descanso y en los primeros tres minutos firmaba un parcial de 2-7 que le permitía empatar de nuevo el marcador (46-46). Pero no acababan los visitantes de dar el paso definitivo. Seguían teniendo problemas los visitantes para penetrar en la zona local y tampoco encontraban acierto desde el exterior, lo que volvía a dar aire a los morados, que tras dos triples fallados por su rival se iban de nuevo de 6 puntos (54-48, minuto 26). Pero resucitaba el equipo cidiano con dos triples consecutivos de Gudmundsson para empatar el partido una vez más a falta de 3´30 para el final del tercer cuarto (54-54). Incluso llegaron los burgaleses a colocarse por delante con un tiro libre del propio Gudmundsson (54-55). La intensidad era máxima y tras un intercambio de canastas, un triple de Lapornik permitía a los visitantes colocarse con dos de renta (59-61, minuto 29). Replicaba Kunkel con otro triple que ponía el 62-61 con el que se entraba en el cuarto decisivo.

No había conseguido Silbö San Pablo Burgos anotar en el último minuto del tercer cuarto, ni lo hizo en el primero del último, permitiendo a Palencia volver a abrir un pequeño hueco (65-61). Dos tiros libres de Cremo ponían fin a la sequía de los burgaleses que, sin embargo, volvían a ir a remolque en el marcador (74-71, minuto 35). No bajaba los brazos el líder, que conseguía volver a colocarse por delante a 4´39 del final, obligando al técnico local a pedir tiempo muerto (74-75). No conseguían los locales sacudirse ahora la presión defensiva de un Silbö San Pablo Burgos que apretaba con todo y que, pese a las pérdidas de balón, conseguía colocar una máxima renta de 7 puntos a 2´44 para el final gracias a dos triples consecutivos (74-81). Pero Súper Agropal Palencia no había dicho su última palabra y en la recta final conseguía volver a apretar el marcador (85-87). Restaban 25 segundos de partido. Corbalán perdía el balón que ponía haber dado la tranquilidad a los suyos, pero Silbö San Pablo Burgos defendía bien el contragolpe y Wintering acababa fallando el último lanzamiento de los locales, dejando a los morados sin premio.

SÚPER AGROPAL PALENCIA BALONCESTO - SILBO SAN PABLO BURGOS, 85-87

Súper Agropal Palencia Baloncesto: Borg (11), Oroz (3), Kamba, Vaulet (20), Krutwig (12). También jugaron: Wintering (14), Kunkel (19), Rodríguez, González (2), N´Guessan (4), Hernández, Dimitrov.

Silbo San Pablo Burgos: Gudmundsson (19), Corbalan (18), Stumbris (2), Cremo (10), Fischer (6). También jugaron: Cuevas (7), Wembi (2), Almazán (3), Díez (9), Goloman (3), Lapornik (8).

PARCIALES

Primer Cuarto: 24-21

Segundo Cuarto: 20-18 (44-39)

Tercer Cuarto: 18-22 (62-61)

Cuarto Cuarto: 23-26

ÁRBITROS: Asier Quintas Álvarez (Colegio vasco), Francisco González Cuervo (Colegio castellano leonés) y Nicolás Murillo Khon (Colegio canario)

SIN ELIMINADOS

PABELLÓN: Municipal de deportes. Lleno en la ´Caldera de Castilla´