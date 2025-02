Victoria en Anduva para aupar a los rojillos al liderato

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Necesitaba ganar con más de un gol de diferencia el Mirandés para dormir líder y lo hizo con tres ante un Racing de Ferrol que dejó claro en Anduva el porqué de su situación en la tabla. No jugaron a nada en ningún momento los gallegos ante un Mirandés que lo hizo casi todo bien en la primera mitad y se puso pronto con 2-0. No mataron, sin embargo, el partido los locales, que vieron cómo su rival recortaba distancias en una jugada aislada. Le pesó el gol a los jabatos en el inicio de la segunda mitad, pero el gol de Panichelli puso fin a las dudas de un Mirandés que no tuvo ningún sobresalto y aún hizo el cuarto en el descuento.

No tardó el Mirandés en avisar de sus intenciones y apenas habían transcurrido tres minutos de juego cuando Panichelli habilitó a Izeta, que probaba suerte de rosca, buscando el palo largo, y a punto estuvo de inaugurar el marcador, pero el balón se fue fuera lamiendo el palo.

Controlaban los rojillos el partido ante un Racing Club Ferrol que trataba de sorprender al rival con algún balón largo colgado al área, pero la zaga mirandesista se mostraba atenta y no sufría. Mientras, los locales movían el balón y buscaban abrir hueco en la defensa visitante, protagonizando un par de acercamientos que culminaban, en el minuto 7 con un posible penalti de Naldo, que ante la internada de Panichelli cortaba la trayectoria del balón con la mano. Iba al VAR Huerta de Aza para consultar la jugada y decretaba la pena máxima. No fallaba Izeta, que engañaba al portero y adelantaba a los jabatos en el marcador.

No se conformó con ese gol el Mirandés, que quería dormir líder. Los locales seguían teniendo la posesión del balón y trataban de hacer el segundo, aunque a punto estuvieron de encajar un gol en contra en el minuto 17, en un error de Raúl, que sale a buscar un balón que se perdía por línea de fondo y a punto estaba de liarla ante la llegada de Jauregi. Por suerte para los rojillos, el delantero visitante no estuvo rápido y la cosa no fue a mayores.

Lo cierto es que hasta la ocasión del Racing de Ferrol fue obra de los locales, que lo estaban haciendo todo en el partido. Los gallegos no querían el balón, no salían de su campo, y parecían completamente entregados a un rival que, tras una ocasión fallida en la que Panichelli no conseguía finalizar una jugada de Tachi, firmaba el 2-0 en el minuto 23 en un centro de Parada que, tras botar dentro del área, caza Reina para empujar el balón de cabeza al fondo de la red ante la pasividad de la defensa visitante.

Las malas noticias para el Racing de Ferrol no acababan ahí, y en el minuto 31 los visitantes sufrían la lesión de Blanco cuando intentaba interceptar un despeje de Rincón, pero acabó llevándose un golpe con la bota del jugador local y tuvo que ser sustituido.

LALIGA

Mientras, el partido no cambiaba. Con los gallegos completamente desaparecidos, el Mirandés seguía buscando el tercero y lo tuvo Panichelli en el 35, pero Puric desvió el balón. Y en el 37, en un córner que Tachi remataba en segunda jugada, pero que desbarataba Jesús Ruiz con un paradón.

Parecía cerca el tercero de los rojillo, pero lo que llegaba era el 2-1 en una jugada aislada en la que el Racing de Ferrol sacab un saque de esquina que Perea enviaba al fondo de las mallas en el minuto 41.

Pudo hacer el tercero el Mirandés nada más comenzar la segunda mitad, pero el disparo de Lachuer se estrellaba en el palo en una ocasión clarisima.

El Racing de Ferrol seguía sin generar nada en juego, pero buscaba sus opciones a balón parado para tratar de sorprender a un Mirandés que, pese a esa ocasión inicial, daba muestras de no sentirse ahora tan cómodo. Habían subido la presión los gallegos, y los locales tenían ahora más problemas para salir con el balón jugado.

Poco a poco se rehacía el Mirandés, y en el minuto 64, tras varios rechaces en el área, Panichelli cazaba el balón de espaldas a la portería, se revolvía y batía a Jesús Ruiz para poner el 3-1.

No dio sensación el Racing de Ferrol de poder levantar ya ese resultado, aunque el Mirandés levantó el pie del acelerador y, aunque llegó en varias ocasiones hasta el área contraria, apenas generaba peligro ahora. Al menos hasta que, en el minuto 92 Butke, que acababa de saltar al terreno de juego, convertía una gran jugada de equipo en el cuarto de la noche para los rojillos.