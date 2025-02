El UBU San Pablo Burgos quiere mantener la racha ante Zarautz

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Este domingo 23 de febrero, a las 12:00 horas, se vivirá un emocionante enfrentamiento en El Plantío entre el UBU San Pablo Burgos y el Amenabar Zarautz Z.K.E, donde los cidianos buscarán extender su buen arranque esta segunda vuelta ante un rival que intentará complicarle el camino.

Los burgaleses, en plena forma, llegan al partido con una serie de cuatro victorias y un empate en los últimos cinco encuentros, lo que les ha permitido consolidarse en la parte alta de la clasificación y continuar con el buen rumbo que viene mostrando tras el parón navideño.

Uno de los aspectos más destacados de los de Roi Sánchez es su defensa, que ha mejorado notablemente, superando incluso las buenas sensaciones mostradas al inicio del campeonato. En sus últimos partidos, ha sido la clave para asegurar los triunfos, con una capacidad de organización, ayudas y solidaridad defensiva que ha permitido frenar los ataques rivales y dar la estabilidad necesaria al equipo.

En el último encuentro fuera de casa, los cidianos consiguieron hacerse con la victoria frente al Fertiberia Puerto Sagunto por 19-31, tras una gran fortaleza atrás, uno de los pilares que sostienen su juego, y será un factor determinante para seguir con la racha positiva.

El conjunto rojinegro no solo cuenta a su favor con la clasificación, sino que también podrá apoyarse en el incansable respaldo de los suyos. La afición burgalesa, siempre fiel, jugará un papel crucial en este encuentro, aportando esa energía extra que tanto influye en el rendimiento de los jugadores.

Los de Roi Sánchez quieren dar una victoria en casa a su afición tras el último partido en El Plantío, donde los cidianos solo consiguieron un empate contra Alcobendas (30-30), que dejó un sabor agridulce a los burgaleses pese a la épica del final y los siete metros transformados fuera de tiempo por Jaime González, uno de los jugadores locales más destacados estas últimas semanas.

El ambiente en el Plantío promete ser electrizante, con los cidianos dispuestos a empujar a su equipo hacia una nueva victoria.

Por otro lado, los de Zarautz se enfrentan a una difícil tarea. Situados en la 14ª posición de la tabla, buscarán dar la sorpresa y llevarse la victoria, después de un último encuentro contra Agustinos Alicante, donde los vascos terminaron coronándose como ganadores por 36-34. Aunque no han tenido la temporada más fácil, los de Zarautz tienen mucho en juego y no darán su brazo a torcer fácilmente, por lo que se espera que presenten resistencia en un partido que no será nada sencillo por el puesto que ocupan en la clasificación y la garra que entregan en cada uno de los encuentros.

El Amenabar Zarautz, un equipo físicamente fuerte, además, cuenta con un estilo de juego combativo que no da ningún balón por perdido. Sus jugadores, en especial los extremos, son una de sus principales armas. Cuentan con jugadores de gran calidad, capaces de desequilibrar el partido en cualquier momento.

Un ingrediente especial de este encuentro será el reencuentro de Beñat Manterola con El Plantío. El exjugador del UBU San Pablo BM Burgos, que defendió los colores del equipo burgalés la temporada pasada, regresa al terreno de juego cidiano como parte del equipo de Zarautz. Manterola tendrá una motivación extra al enfrentarse a sus antiguos compañeros y su antigua afición, que guarda buen recuerdo de su paso por las tierras del Arlanzón.

No obstante, el UBU San Pablo BM Burgos, al calor de su afición, buscará conseguir su objetivo de sumar los dos puntos en casa y seguir luchando por mantenerse en los puestos altos de la tabla. Precisamente, al finalizar este partido, se presentarán todos los equipos de la escuela de balonmano de Burgos.

El encuentro de la primera vuelta que enfrentó a ambas escuadras en el Aritzbatalde Udal Kiroldegia terminó con un ajustado 25-26 favorable para los burgaleses, con un final de infarto que decidió un gol de Javi Domingo desde 10 metros.

El técnico del conjunto burgalés señala que “el Amenábar Zarautz es un equipo que actualmente está en la zona baja de la tabla, lo cual lo hace tremendamente peligroso, porque seguro que vienen con poquito que perder”.