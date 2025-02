Zarautz rompe la buena racha del UBU San Pablo Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Sufrió desde el inicio el equipo de Roi Sánchez ante un Amenabar Zarautz, inferior sobre el papel, pero que se mostró ayer como un gran equipo, muy sólido en defensa y moviendo bien el balón en ataque para desarbolar a un UBU San Pablo Burgos que fue siempre por detrás en el. marcador y que no encontró nunca su juego.

Sabía Amenabar Zarautz que sus opciones en El Plantío pasaban por salir a morder y, sobre todo, plantear una férrea defensa que no diese opciones a los cidianos. Se emplearon a fondo en ello los visitantes, que en el inicio de partido conseguían abortar los dos primeros ataques de un UBU San Pablo Burgos que se veía por detrás en el marcador (0-1).

Conseguía Casanova marcar por fin en el minuto 3, aunque Amenabar Zarautz seguía maniatando el ataque de los locales y, tras una parada de Ostolaza, Manterola ponía el 1-3 en el marcador cuando se llegaba al minuto 5. Lo intentaba el equipo de Roi Sánchez con un ataque rápido, pero el meta visitante volvía a abortar el gol. Tres paradas consecutivas firmaba Ostolaza, permitiendo a los suyos abrir la brecha hasta el 1-4.

Conseguía Casanova marcar de nuevo para un UBU San Pablo Burgos, que apretaba también en defensa y, por fin, conseguía abortar un ataque de su rival. Seguían teniendo, sin embargo, muchos problemas en ataque los de Sánchez y solo Casanova encontraba huecos en la zaga rival para mantener a los suyos en el partido (3-5). Pero no acababa el conjunto burgalés de sentirse cómodo en la pista. La defensa de su rival y la actuación de Ostolaza, que estaba siendo una pesadilla para los locales, marcaban las diferencias y Amenabar Zarautz abría la brecha hasta los 4 goles (3-7), obligando a Roi Sánchez a parar el partido cuando se cumplía el minuto 19.

Cambiaba de portero el técnico local, y aunque de entrada los suyos no reaccionaban y veían cómo los visitantes aprovechaban su primera superioridad numérica (minuto 19) para poner el 5-10, conseguían los cidianos recomponerse a partir de ahí. Cerraba mejor en defensa el conjunto local, que empezaba también a encontrar a sus extremos en ataque para ir poco a poco recortando diferencias y poner el 9-10 justo cuando llegaba, además, la primera exclusión en las filas guipuzcoanas (minuto 23).

Insistían los visitantes, pero UBU San Pablo Burgos se encontraba ahora mucho más cómodo y eso, junto a tres paradas clave de Jorge García Lloria, permitían a los locales igualar el marcador a falta de tres minutos y medio para el descanso (11-11). Aunque duró poco la alegría y Amenabar Zarautz volvía a adelantarse desde los 7 metros. Pudo igualar de nuevo el equipo de Roi Sánchez en la última acción de la primera mitad, pero Ostolaza volvía a interponerse en el camino del gol de los burgaleses, que se iban al descanso con desventaja (11-12).

No comenzó bien la segunda parte para UBU San Pablo Burgos que veía cómo los visitantes ponían el 11-13 y se quedaban, además, con un hombre menos tras la segunda exclusión de Martins. La situación se complicaba un poco más cuando los burgaleses metían a 7 hombres en pista antes de que acabasen los dos minutos, pero aguantaban los cidianos, que ponían el 14-15 en el marcador y conseguían superar la doble inferioridad sin que la diferencia superase los dos goles (15-17). No conseguían, sin embargo, los burgaleses acabar de culminar su reacción y, tras varias paradas de Lloria y Ostolaza, los guipuzcoanos aprovechaban la exclusión de Jaime González para escaparse de nuevo hasta los 3 goles de ventaja (17-20). Aparecía de nuevo Casanova (que no anotaba desde el 3-5), para recortar diferencias, pero un error en ataque de los burgaleses evitaba el 19-20 y obligaba a Roi Sánchez a pedir tiempo muerto (minuto 44). Finalmente era Javier Domingo el que dejaba las distancias en solo un gol (19-20, minuto 46). Sufría ahora Amenabar Zarautz en ataque, pero cuando parecía que UBU San Pablo Burgos podía neutralizar la renta de su rival, una nueva exclusión en sus filas, esta vez para Casanova, daba alas de nuevo al cuadro guipuzcoano, que aprovechaba sus superioridad numérica para poner el 19-22 en el marcador.

Conseguía Jaime González desde 7 metros recortar de nuevo (20-22), pero lo cierto es que los burgaleses estaban atascados en ataque y no fue hasta el minuto 52 cuando conseguían los locales volver a ponerse a solo un gol (21-22).

Paraba el partido el técnico visitante, que conseguía que los suyos recuperasen la confianza y el control para llevar el partido a una fase de intercambio de goles 23-24 que parecía que se cortaría en el minuto 24, con la exclusión de Javier Domingo en los locales, pero conseguía UBU San Pablo Burgos igualar el encuentro pese a su inferioridad numérica (24-24), aunque la alegría duraba poco y en la siguiente acción volvía a adelantarse Amenabar Zarautz, que no daba tregua a un Burgos fallón en ataque que veía como su rival volvía a irse de dos goles a falta de dos minutos y medio para el final del partido (24-26).

Pedía tiempo muerto Roi Sánchez, que ordena una defensa profunda de los suyos. Conseguía UBU San Pablo Burgos anotar el 25-26 y, a dos minutos para el final, paraba el partido el técnico visitante para ordenar el ataque de los suyos a dos minutos para la conclusión. Funcionaba la pizarra de los guipuzcoanos, que ponían el 25-27 a falta de 1´30.

Lo intentó todo UBU San Pablo Burgos de ahí al final, aunque no consiguieron ya los cidianos volver a ver portería, cosechando una dolorosa derrota en un encuentro en el que fueron siempre a remolque en el marcador.

UBU SAN PABLO BURGOS - AMENABAR ZARAUTZ KE, 25-27

UBU San Pablo Burgos: Elcio P. Carvalho, Pablo Gómez (2), Casanova (4), Talens, Martins, Javier Rodríguez (3), Adrián Sánchez (5). También jugaron: Jorge García Lloria (p), Chan, Espinosa (2), Moreira (1), Javier Domingo (4), Jaime González (4).

Amenabar Zarautz KE: Ostolaza, Manterola (4), Garmendia (3), Lerchundi, Iruretagoyena (4), Etxabe (2), Manex Kalegain. También jugaron: Oihan Etxeberria (1), Unanue (1), Jon Echevarria, Olaizola (4), Beristain, Zulaika (4), Endika Kalegain, Muguerza, Iraeta (4).

PARCIALES: 1-3 (5´); 3-5 (10´); 3-6 (15´); 6-10 (20´); 10-11 (25´); 11-12 (descanso); 15-16 (35´); 17-18 (40´); 18-20 (45´); 20-22 (50´); 24-25 (55´); 25-27 (60´).

ÁRBITROS: Enrique Pérez González y Luis Díaz-Flores Gómez-Calcerrada (Colegio madrileño).

EXCLUSIONES: Pedro Martins (2), Moreira, Jaime González, Casanova, Javier Domingo; Etxabe, Lerchundi.

PABELLÓN: El Plantío.