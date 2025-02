Gran estreno del Burgos Burpellet BH en O Gran Camiño

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH comenzó su participación en O Gran Camiño subiendo al podio en Portugal. El equipo morado destacó en el inicio de la carrera gallega, que recorrió el país vecino en su primera etapa. Ander Okamika entró en la escapada del día y peleó por los diferentes premios intermedios: se hizo con el maillot azul de la clasificación de la montaña, ganó el premio de la combatividad y se sitúa tercero en la general gracias a las bonificaciones de los sprints intermedios.

Su compañero Daniel Cavia realizó un gran sprint en la llegada a Matosnihos y consiguió una destacada cuarta posición. A nivel colectivo, los burgaleses lideran el ranking por equipos.

La carrera gallega salió desde Portugal, en una novedosa etapa centrada en el Camino de Santiago Portugués. El Burgos Burpellet BH buscó la fuga desde el inicio en Maia y, tras unos primeros intentos de Sinuhé Fernández, fue Ander Okamika quien logró marcharse junto a otros cinco corredores.

El vizcaíno, que la pasada semana corrió la Vuelta a Andalucía, no tenía previsto acudir a esta prueba. Sin embargo, tuvo que sustituir a su compañero José Luis Faura, que se encontraba enfermo, y comenzó la carrera igual que en Andalucía, con una fuga el primer día.

Una vez fue neutralizada la escapada a unos 40 kilómetros de la meta, se sucedieron los ataques en el pelotón. El Burgos Burpellet BH posicionó a sus hombres en la parte delantera del grupo, protegiendo a su joven velocista, Daniel Cavia. En la llegada a Matosinhos, el vallisoletano demostró su buena punta de velocidad para acabar en la cuarta posición. Con solo 22 años logra de esta manera su primer gran resultado como profesional. Sus compañeros Eric Fagúndez y Jambaljamts Sainbayar también terminaron entre los 15 primeros, permitiendo a los morados hacerse con el liderato de la clasificación de equipos.

Daniel Cavia destaco que “la carrera fue como estaba planeado. Entró Oka en la fuga y se llevó el maillot de la montaña, así que genial para el equipo. Por detrás fue un día muy largo, con poco movimiento. Fui todo el día súper bien arropado por el equipo. A falta de 40 kilómetros cogimos a la fuga en el repecho más duro del día y ahí se estiró el grupo. El equipo me ayudó un montón de cara al final, para estar siempre bien colocado. Las piernas acompañaban, así que en los últimos kilómetros busqué el sitio bueno y pude esprintar”.

Por su parte, Okamika explicó que “para nosotros hoy era importante tener representación en la fuga. En un principio teníamos pensado ir Sinuhé o yo. Yo no me sentía del todo recuperado de la Vuelta a Andalucía y le dije a Sinu si podía entrar él. En los primeros ataques estuvo él. Yo salí a uno después y justo se hizo ahí la fuga. Una vez escapado, intentamos llegar lo más lejos posible, pero el pelotón no dio mucho permiso".

Añadió que "peleamos por el premio de la montaña y también por las bonificaciones, para poder tener así una buena posición de los coches en la etapa de mañana [por la clasificación por equipos], ya que puede ser un factor decisivo si ocurre cualquier percance. En general, estoy contento con la etapa. En principio no iba a venir a esta carrera y me avisaron el lunes para hacerla. Una vez estando aquí, intentaremos defender el maillot e ir día a día hasta el domingo”.