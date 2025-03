El Grupo Ureta Tizona Burgos se redime a costa del Morón

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos tiene el playoff de ascenso más cerca. Su victoria ante el CB Naturavia Morón no supuso ningún problema porque los sevillanos apenas pudieron competir y continuaran una jornada más últimos en la clasificación. Los castellanos tuvieron un partido muy plácido.

Los burgaleses buscaban resarcirse de su última y dolorosa derrota ante el Ourense en El Plantío. Su rival era el colista del grupo y muy necesitado de victorias. Los de Salva Camps empezaron muy enchufados (13-2 de parcial), con tres triples consecutivos de Seoane y Jordi Rodríguez (2). No tardó demasiado en detener el partido el técnico Dani García para reconducir la situación en pista. De momento, el Tizona Burgos se mostraba muy superior a su rival. Kouadio puso tranquilidad en las filas andaluzas (13-6), con cuatro puntos consecutivos, después de dos errores locales. La distancia se redujo hasta los cuatro puntos (18-16). Los de naranja parecían haber reaccionado. Restaba 1’50’’ para el final del primer cuarto y Salva Camps pidió un tiempo muerto porque su equipo se había diluido (20-18). A la conclusión de los primeros diez minutos, el luminoso reflejaba un 26-21 tras un parcial final para los locales de 6-3.

El segundo cuarto arrancó con un triple del escolta Jaume Lobo (29-21). Volvieron los problemas en el CB Naturavia Morón tanto en defensa como en la transición en ataque. Una situación que supo explotar el equipo castellano. Con el marcador de 38-26 se pasó por el ecuador del periodo. Los sevillanos no eran capaces de revertir el mal momento en su juego. Los pívots no aportaban. Un nuevo triple de Soluade hurgó todavía más en la herida visitante (41-26). Dani García detuvo de nuevo el partido. El descontento del entrenador era evidente. Tras la vuelta a pista, se mantuvo la superioridad del Tizona Burgos que acabó la primera parte con una ventaja de 16 puntos (53-37). Caio Pacheco había sido el máximo anotador local con 10 puntos.

Tras el paso por los vestuarios, un 0-4 dio aire el CB Naturavia Morón (53-41). Pero el triple del serbio Simeunovic frenó el ímpetu visitante (56-41). Luego, Seoane y Caio Pacheco se unieron a la fiesta y también bombardearon el aro andaluz desde lejos (62-43). La diferencia en el ecuador del tercer cuarto era de 19 puntos, sin que los naranjas, a pesar de un buen inicio de la segunda mitad, dieran muestras de poder solucionar su problema de ataque, pero también de defensa. Soluade firmó el 67-45 y el partido empezaba a quedar encarrilado para los burgaleses. Al Morón no le salía absolutamente nada. Un triple del visitante Jiménez cortó la racha local (67-48). Posteriormente, Santana tomó el mando de las operaciones ofensivas andaluzas. A la conclusión del periodo, el luminoso del Plantío era de 74-60. Y aún restaban diez minutos.

Empezaron los nervios y las prisas en el CB Naturavia Morón. Así un 4-1 de salida acabó por hundir su moral (78-61). Era muy complicada cualquier sorpresa, por los colistas apenas disponían de recursos para optar a la victoria. Solamente aprovechaban los errores del Tizona Burgos para que no se fueran en el marcador de forma definitiva. Salva Camps no quería sorpresas de última hora y solicitó un tiempo muerto. La dinámica de su equipo no era buena. A falta de cinco minutos para la conclusión del partido, el marcador era de 82-67. Soluade se encargó de elevar la distancia con un triple (85-67). El base británico estaba teniendo una buena noche. Posteriormente, el senegalés Thiam puso el +20 (87-67). Ya todo estaba más que bendecido. Ahora sí. El nivel local estaba siendo muy alto y apenas dio opción a su rival. Sobraron los últimos cuatro minutos. La máxima diferencia fue de 26 puntos (96-70). A la conclusión de los cuarenta minutos, el resultado fue 97-73.