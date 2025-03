El San Pablo Burgos suma y sigue en Cartagena y mete presión a sus perseguidores

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Silbö San Pablo Burgos defendía el liderato en Cartagena y lo hizo en un partido extraño en el que los de Bruno Savignani cuajaron un segundo cuarto increíble, que se saldó con un parcial de 15-36 y dejó a los burgaleses con 24 puntos de renta para afrontar la segunda parte. A partir de ahí, sin embargo, los visitantes fueron perdiendo fuelle, permitiendo a Odilo FC Cartagena CB ir poco a poco recortando distancias hasta colocarse a solo 9 puntos a falta de 1´36 para la conclusión. Una reacción que consiguieron cortar los visitantes en el tramo final de un encuentro en el que, pese a todo, dio siempre la sensación de que los burgaleses lo tenían controlado.

Salió lanzado Silbö San Pablo Burgos, con una defensa asfixiante que ahogó por completo el ataque de un Odilo FC Cartagena CB nervioso. No conseguían los locales seleccionar bien sus lanzamientos ante la presión de un equipo burgalés que, muy acertado en el rebote, evitaba las segundas opciones de los locales y salía bien a la contra para poner, en menos de tres minutos, un halagüeño 0-12 en el electrónico.

Paraba el partido el técnico de Odilo FC Cartagena CB y, a la vuelta, un triple de Balastegui rompía la sequía inicial de los suyos. El encuentro se igualaba y los locales conseguían un parcial de 6-2 que ponía el 6-14 en el luminoso justo cuando se alcanzaba el ecuador del cuarto. A partir de ahí, las cosas se complicaron para un Silbö San Pablo Burgos que empezaba a tener problemas en ataque y no conseguía ahora superar la zona impuesta por su rival.

También en defensa había perdido intensidad el equipo de Bruno Savignani, que en los siguientes tres minutos encajaba un parcial de 7-0 que dejaba su ventaja en solo un punto (13-14). Gudmundsson rompía la sequía de los burgaleses y anotaba la última canasta del primer cuarto para poner el 13-16. Pero los problemas del equipo castellano continuaron en el inicio del segundo. No conseguían los burgaleses sacudirse la presión del rival y los primeros minutos resultaron muy igualados (19-21).

Poco a poco, sin embargo, Silbö San Pablo Burgos conseguía recuperar sensaciones: apretaban los dientes en defensa los de Savignani, toda vez que Goloman hacía acto de presencia para firmar cuatro puntos consecutivos que ponían el 19-27 en el luminoso, obligando al técnico local a parar el partido a 6´42 para el descanso.

No conseguía Odilo FC Cartagena CB cambiar la dinámica del partido. Los burgaleses habían conseguido romper la defensa local y ahora jugaban a lo que ellos querían, moviendo el balón con mucha velocidad y encontrando el aro contrario una y otra vez para escaparse hasta los 13 puntos de renta mediado el cuarto (21-34).

Conseguían los murcianos frenar la escapada burgalesa durante algunos minutos (26-38), pero en los últimos dos minutos y medio el rodillo visitante pasaba por encima del cuadro local. Silbö San Pablo Burgos metía la directa y firmaba un parcial de 2-14 que dejaba el marcador al descanso en un contundente ya 28-52.

No estaba dispuesto a rendirse el equipo cartagenero, que en el inicio del tercer cuarto se hacía fuerte en defensa y conseguía frenar la escapada de su rival con un parcial de 5-2 que le devolvía cierta esperanza (33-54, minuto 22). Cremo, con cinco puntos consecutivos en menos de un minuto, conseguía sacar a los suyos del atolladero (36-59), pero Gil replicaba de tres.

Odilo FC Cartagena CB lo intentaba de todas las maneras posibles y, aunque no conseguía atacar con fluidez, lo cierto es que el equipo local estaba apretando mucho en defensa y el equipo de Bruno Savignani no conseguía ahora correr con tanta comodidad. Cada canasta costaba sangre, sudor y lágrimas y Silbö San Pablo Burgos no conseguía ampliar su distancia.

No es que viesen peligrar los visitantes su colchón de puntos, pero los locales peleaban como gato panza arriba y al final del cuarto habían conseguido reducir en tres puntos su desventaja. Tres puntos que no ponían en peligro la renta de los burgaleses, que entraban en el último cuarto todavía con 21 puntos de ventaja (47-68).

Quería más intensidad el técnico de Silbö San Pablo Burgos y los suyos conseguían zafarse de la defensa local para volver a escaparse hasta los 25 puntos en apenas un minuto y medio (49-74), pero Odilo FC Cartagena CB apretaba y colocaba el 55-74. No quería sorpresas Bruno Savignani que, pese a los 19 puntos de renta que todavía tenían los suyos, paraba el partido (minuto 33).

Pero los suyos no reaccionaban y el equipo local aún firmó un parcial de 4-0 que ponía el 59-74 antes de que, mediado el cuarto, Gudmundsson volviese a anotar para los burgaleses. Sin embargo, no conseguían los visitantes recuperar el control y, poco a poco, Cartagena CB iba acercándose en el electrónico hasta colocarse a solo 9 puntos cuando restaba aún un minuto y medio de partido (68-77). Aguantó bien el equipo visitante el arreón final de los cartageneros, sumando un nuevo triunfo que le mantiene al frente de la clasificación.