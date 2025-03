Lisci: "Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la liga"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés se enfrenta a otro reto de envergadura con el partido ante el Racing de Santander, este sábado, en Anduva, a partir de las 18.30 horas. El entrenador del conjunto rojillo, Alessio Lisci, destaca que será un "partido bonito donde se enfrentan dos rivales que juegan buen fútbol, esperemos que sea un partido que pueda disfrutar la gente e intentar dar nuestra mejor versión porque nos enfrentamos a uno de los grandes de la liga y hay que darlo más que todo".

El entrenador del Mirandés señala que el "calendario nos da igual,. da igual lo que venga después, es una liga muy difícil tanto en casa como fuera y no miramos más allá de este partido en casa ante un rival muy duro".

En el campo se verán las caras el tercero y el segundo en la clasificación, el mejor local contra el mejor visitante, por lo que el factor Anduva "nos está sujetando mucho ahí arriba y tenemos que intentar hacer valer". Pero Lisci añade que esta es la fase de la liga en la que "todos los partidos son muy difíciles y da igual el rival y las estadísticas porque todo el mundo da un punto más".

No cree que sea un partido vital. "Imagina que ganamos, nos ponemos dos puntos por encima de ellos, quedan 30 puntos, no es nada", afirma. Y recuerda que el Cádiz estaba hace poco luchando por salvarse y ahora está luchando por estar en la zona alta de la clasificación. "Cualquier equipo que coja una racha muy buena va para arriba", añade, por lo que el partido ante el Racing no es vital, "queda un mundo".

Para Lisci, el favorito es el Racing, un equipo que "desde la jornada uno su objetivo es ascender" frente a otro, el Mirandés, "cuyo objetivo es salvarse, por eso los favoritos son siempre los rivales". Es evidente que viene "uno de los grandes, de los históricos".

Sobre el empate y los dos puntos perdidos en el descuento ante el Eldense, Lisci indicó que "merecimos ganar", pero "hay que mirar el presente siempre" y olvidar los errores cometidos en los dos goles encajados. Cree que es un partido del que se deben sacar lecciones para "evolucionar" desde el empate y "será un buen punto".

El técnico del Mirandés conoce bien al rival, un equipo que gusta de tener la iniciativa y que ofrece diferentes opciones en su esquema táctico. No obstante, destaca que su equipo está "en un nivel táctico muy elevado y sobre todo de pensamiento táctico, el equipo está muy evolucionado en este punto de vista". Además, este año "somos más completos y podemos seguir nuestro modelo de juego mucho más".