Valioso triunfo del UBU San Pablo Burgos ante un peleón Valinox Novás

El equipo de Roi Sánchez sumó un valioso triunfo en Pontevedra ante un rival que, pese a su mala posición en la tabla, estuvo vivo hasta el final. Y es que, aunque UBU San Pablo Burgos se adelantó pronto y llegó a tener ventajas de hasta 4 goles en la primera parte, los gallegos, a base de defensa, conseguían colocarse por delante en el inicio de la segunda mitad (17-15). Recuperaba el control el equipo burgalés, que metía una marcha más y, en el minuto 45, se ponía con cinco goles de ventaja. Pero hizo la goma Valinox Novás una y otra vez, colocándose a solo un gol a falta de 50 segundos para la conclusión, aunque conseguían aguantar el tipo los de Roi Sánchez para seguir vivos en la lucha por el liderato.

No se fiaba UBU San Pablo Burgos de la penúltima posición de su rival en la tabla. Y hacía bien. Valinox Novás, empujado por un pabellón lleno hasta la bandera, no estaba dispuesto a ponérselo fácil a los de Roi Sánchez. Aún así, los burgaleses cobraron pronto las primeras ventajas en el marcador (1-2), aunque cada gol le costaba sangra, sudor y lágrimas a los visitantes ante un rival que defendía con todo, con un 6-0 y haciendo bien el repliegue defensivo para no dar ventaja a los visitantes. Le costaba a UBU San Pablo Brugos imprimir la velocidad que tanto le gusta, aunque en un par de arreones conseguía abrir una brecha de 4 goles que obligaba al técnico local a pedir tiempo muerto cuando se cumplía el minuto 13 de partido (5-9). Llegaban los de Roi Sánchez a ponerse a cinco a la vuelta de ese tiempo muerto (5-10), pero apretaban los gallegos. Valinox Novás conseguía mejorar en defensa y salir bien al contragolpe para frenar la escapada de los burgaleses y firmar un parcial de 3-0 que les colocaba a solo 2 goles. Llegaba entonces, sin embargo, la exclusión de Miguel Laguna en las filas locales y UBU San Pablo Burgos aprovechaba su superioridad numérica para volver a abrir la brecha (8-12). Sin embargo, los locales habían empezado a creer en sus posibilidades y, una vez recuperado a su jugador excluido, y aprovechando que ahora era UBU San Pablo Burgos el que se quedaba con un hombre menos en pista por la exclusión de Javier Espinosa, los locales metían la directa, cerraban bien en defensa y conseguían colocarse a solo un gol de distancia (11-12). Ahora era el técnico visitante el que tenía que parar el partido pero los suyos, pese al 11-13, no estaban atravesando por su mejor momento y veían como el rival le acosaba y conseguía finalmente poner el 14-14 en el marcador cuando se acababa la primera mitad.

No empezaron mejor las cosas tras el descanso y Valinox Novás conseguía, por primera vez en el partido, colocarse por delante (15-14). Lo intentaba Roi Sánchez con dos pivotes, pero Pau Ferre se echaba a los locales a la espalda, haciendo mucho daño en el lateral. Aprovechaban bien la primera oleada los gallegos, que conseguían aprovechar la exclusión de Pedro Martins para colocarse con dos goles de renta (17-15). UBU San Pablo Burgos reajustaba sus líneas y, con siete hombres de nuevo en la cancha, conseguía forzar una nueva exclusión en las filas locales, aprovechando su superioridad para volver a colocarse por delante cuando se cumplía el minuto 9 (18-19).

Paraba el partido el técnico de Valinox Novás, pero los suyos no conseguían sacar provecho de los desajustes defensivos del conjunto burgalés, que, por su parte, no perdonaba al contragolpe y ponía el 19-21. Movía ahora bien el balón UBU San Pablo Burgos, abriendo huecos en la defensa local y abriendo brecha poco a poco (19-22, minuto 43).

Lo intentaba el técnico local jugando con dos pívotes, pero los suyos no conseguían reaccionar y, después de que Javier Domingo pusiese el 19-23, gastaba su segundo tiempo muerto Davor Čutura, todavía con 15 minutos de partido por delante. Tampoco le funcionaba y los visitantes ponían el 20-25 en el marcador. Seguía tratando de encontrar soluciones el técnico de Valinox Novás, que probaba con una defensa 5-1. Le funcionaba a los locales la nueva defensa durante algunos minutos, en los que conseguía frenar a UBU San Pablo Burgos y recortar en dos goles las diferencias (22-25). Le tocaba a Roi Sánchez parar el partido a 9 minutos para el final y a la vuelta Fabrizio Casanova asumía el mando del equipo y firmaba el 22-26 con un gol desde 9 metros. Lo intentaban todo los locales, pero una nueva exclusión, con roja incluida, para Yago Santomé, permitía a UBU Burgos volver a abrir la brecha hasta los cinco goles a falta de 6 minutos para el final (22-27). Sin embargo, no había dicho su última palabra Valinox Novás, que a base de buenas defensas conseguía frenar el ataque de su rival y conseguía recortar diferencias en el electrónico, obligando a Roi Sánchez a pedir un nuevo tiempo muerto a 2´35 para el final y con los locales a solo 3 goles de nuevo (24-27). Pero no reaccionaba el equipo visitante, al que se le atragantaba ahora la defensa individual de su rival, que con Pau Ferre inconmensurable, conseguía colocarse a solo un gol a falta de 50 segundos para el final (26-27). Anotaba Burgos, pero replicaban los locales, que ponían el 27-28, aunque ya quedaban solo 10 segundos y UBU San Pablo Burgos conseguía aguantar.

VALINOX NOVÁS - UBU SAN PABLO BURGOS, 27-28

Valinox Novás: Héctor Gil, Yago Santomé, José Leiras (1), Diego Pérez (8), Germán Hermida (2), Miguel Laguna (3), Pau Ferre (3). También jugaron: Iago Flores (1), Pedro Teles (2), Aladino Fernández (2), Manuel Martínez (1), Xurxo Rivas, Nil Guiteras (p), Ahmed (3), Brais Martínez (1), Yasir Martínez.

UBU San Pablo Burgos: Jorge García Lloria, Alex Chan (2), Ernesto López (3), Adrián Sánchez (5), Tomás Moreira (4), Fabrizio Casanova (5), Jaime González (3). También jugaron: Javier Espinosa (1), Pablo Gómez, Elcio Carvalho (p), Javier Domingo (3), Javier Rodríguez (2), Faust Talens, Pedro Martins, Gonzalo Andino.

PARCIALES: 1-2 (5’); 4-6 (10’); 6-10 (15’); 9-12 (20’); 11-14 (25’); 14-14 (descanso); 17-15 (35’); 18-19 (40’); 19-23 (45’); 21-25 (50’); 23-27 (55’); 27-28 (final).

ÁRBITROS: Álvaro López Novoa y Roberto Argiz Varela (Colegio catalán).

EXCLUSIONES: José Leiras (2), Miguel Laguna, Yago Santomé (2); Pedro Martins (2), Javier Espinosa. Roja a Yago Santomé (44´).

PABELLÓN: Municipal de O Rosal. Lleno.