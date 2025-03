Victoria muy sufrida del Recoletas Burgos Caja Rural

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Sufrió Recoletas Burgos Caja Rural para hacerse con el triunfo en Sant Boi del Llobregat, en un encuentro que estuvo marcado por la igualdad y solidez defensiva de uno y otro equipo, sobre todo de los locales. No fue hasta el minuto 60 cuando el partido se abrió y llegó la emoción, con dos equipos volcados y alternancias en el luminoso. Al minuto 89 se llegaba con 23-22 en el luminoso y todo parecía perdido para los gualdinegros, pero Burgos no se rindió y consiguió cambiar el signo del partido con un golpe de castigo de Guille Mateu con el tiempo ya cumplido.

La UE Santboiana sabía que sus opciones ante el conjunto burgalés pasaban por no dejar correr y ganar metros a un rival muy eficaz y peligroso. Los catalanes necesitaban hacerse fuertes en defensa si querían tener opciones ante los castellano leoneses, y en ello se emplearon a fondo desde el inicio del encuentro. Aún así, recoletas Burgos Caja Rural conseguía adelantarse en el marcador cuando apenas se habían disputado tres minutos de partido gracias a un golpe de castigo ejecutado por Guille Mateu. Parecía que la táctica de los locales no funcionaba, pero nada más lejos de la realidad. Los catalanes no perdieron la fe en su propósito y continuaron mostrándose muy sólidos en defensa, cortando las vías de penetración de un Burgos que no encontraba líneas de pase y que veía como los minutos pasaban sin que el marcador se moviese. Y es que, si bien es cierto que a los visitantes les costaba abrir hueco en la muralla defensiva de su rival, no lo es menos que tampoco Recoletas Burgos Caja Rural dejaba espacio a su rival para mover el balón con comodidad y ganar metros. Poco a poco, sin embargo, la UE Santboniana conseguía sacar provecho de su buen trabajo defensivo y culminar alguna jugada de ataque y tuvo dos buenas ocasiones para igualar el luminoso, aunque acabó marrándolas. Soto estaba siendo en estos minutos una pesadilla para la zaga burgalesa y finalmente conseguía colocar el 3-3 en el minuto 19 de partido. A partir de ahí, durante algunos minutos, parecía que el partido se abría y unos y otros protagonizaban buenas jugadas de ataque. En esa tesitura de partido, Recoletas Burgos Caja Rural parecía que empezaba a encontrarse cada vez más cómodo, enlazando un par de fases ofensivas, pero les faltó acierto a los visitantes, que, ante la presión defensiva de su rival, acabaron cometiendo algunos errores y no consiguieron volver a mover el marcador antes del descanso. Si lo hizo, por su parte, el equipo catalán, que creciendo desde atrás, a 8 minutos para el final de la primera mitad conseguía adelantarse en el electrónico tras un error en la entrega de los gualdinegros que Chambers aprovechaba para poner el 8-3. Tampoco fallaba Soto en la transformación para poner el 10-3.

Movía el banquillo el técnico de los burgaleses de cara a la segunda mitad y el equipo parecía ganar en movilidad y velocidad. Los castellanos iban poco a poco ganando presencia en campo contrario y protagonizaban algunas fases ofensivas, aunque seguían sin conseguir anotar ate una Santboiana que se mantenía firme en defensa. No fue hasta el minuto 56 cuando los visitantes conseguían, por fin, firmar un ensayo, pero fallaban en la transformación, lo que les impedía igualar el luminoso (10-8). El partido estaba ahora más abierto y la Santboiana aprovechaba que el rival había rebajado algo su presión defensiva para ampliar su ventaja en el marcador con un ensayo de Jorba que Soto no conseguía transformar (15-8, minuto 60). La emoción era ahora máxima y Recoletas Burgos Caja Rural respondía con un nuevo ensayo de Casteglioni que, esta vez si, completaba Iñaki Mateu con un buen pateo para poner el 15-15 a falta de 17 minutos para el final.

La igualdad seguía siendo máxima en un encuentro que se había vuelto loco a partir del minuto 60 y en el que las idas y venidas eran una constante. En medio de esa vorágine, los catalanes volvían a adelantarse con un ensayo de Massoni, pero Soto volvía a fallar la transformación y los burgaleses apenas tardaban un minuto en responder con un ensayo de Sacovechi. No fallaba Guille Mateu en la transformación, poniendo de nuevo por delante a los suyos (20-22), aunque la alegría duraba poco y a tres minutos del final un golpe de castigo de Soto ponía a la Santboiana por delante (23-22).

Tal y como estaba el partido en la recta final, cualquier cosa podía pasar en esos tres minutos. Los catalanas trataron de recuperar el control del partido y hacerse fuertes en defensa para aguantar la ventaja, pero en la última jugada del encuentro, con el tiempo ya cumplido, el colegiado señalaba golpe de castigo favorable a los gualdinegros. Guille Mateu dio un paso al frente y consiguió marcar para dar a los suyos un triunfo de los que saben a gloria.

UE SANTBOIANA - RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL, 23-25

UE Santboiana: Zaffaroni, Massoni, Nicolas Nahuel, Bianchini, Carbonell, Foulds, Palomar, Facundo, Joven, Eschebach, Unai Fernández, Socino, Chambers, Jorba, Soto. Tambien jugaron: Franch, Carbonell, Garzón, Jaramillo, Daniels, Puig.

Recoletas Burgos-Caja Rural: Sivori, Sebastián Gil, Tomás Domínguez, Wagenaar, Molina, Urko Zumeta, Bustos, Nico Rocaries, Guille Mateu, Dorigon, Sorreluz, Rascón, Masuyama, Gabri Rocaries. También jugaron: Alejandro Rodríguez, Adrián García, Iker Aduriz, Snyman, Boronat, Tani Bay, Vasteglioni, Iñaki Mateu.

MARCADOR: 0-3 (3´) Guille Mateu, golpe de castigo. 3-3 (19´) Soto, golpe de castigo. 8-3 (32´) Chambers, ensayo. 10-3 (32´) Soto, transformación. 10-8 (56´) Sebastián Gil, ensayo. 15-8 (60´) Jorba, ensayo. 15-13 (63´) Casteglioni, ensayo. 15-15 (63´) Iñaki Mateu, transformación. 20-15 (68´) Massoni, ensayo. 20-20 (74´) Sacovechi, ensayo. 20-22 (75´) Guille Mateu, transformación. 23-22 (77´) Soto, golpe de castigo. 23-25 (80´) Guille Mateu, golpe de castigo.

ÁRBITROS: Luis Fernández Díaz (Colegio madrileño).

Tarjetas: Jurado, Foulds; Bustos, Molina, Boronat.

CAMPO: Estadi Baldiri Aleu.