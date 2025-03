Pacheco y la energía del grupo, claves para competir ante el potente Betis: “Nos quedan ocho batallas”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos regresa este viernes (20:45h) al Polideportivo El Plantío con la intención de mantener su buen momento de forma en la Primera FEB con dos victorias consecutivas y una evidente mejoría en la competitividad con la que el equipo afronta los partidos. Enfrente tendrá al Real Betis Baloncesto, uno de los rivales más sólidos de la categoría, que acude al pabellón burgalés con una racha de tres victorias seguidas para disputar en un encuentro que Salva Camps no duda en calificar como “una gran lucha”.

Después de una exigente victoria en Castellón ante Amics, el conjunto burgalés ha contado con una semana más larga de preparación. Camps destacó que el cuadro técnico ha "intentado recuperar jugadores que van arrastrando problemas desde la jornada doble, por contusiones o por tendinitis" y confirmó que el tiempo extra de preparación ha permitido que el conjunto azulón llegue a esta vigésimo sèptima jornada de liga "en las mejores condiciones posibles". "Hemos conseguido hacer dos buenos entrenamientos de martes y miércoles duros y que nos van a ayudar no solo de cara a esta semana, sino de cara al futuro", valoró el técnico catalán del Tizona.

El cuerpo técnico estaba pendiente del estado físico de Ayoze Alonso, quien arrastraba un proceso gripal, del que "parece que está bastante mejor", por lo que, confirmó el entrenador "estará disponible para mañana, igual que los otros doce restantes".

El Betis, cuarto clasificado, llega a Burgos tras tres triunfos consecutivos, y con una plantilla de alto nivel. Camps no escatimó en elogios sobre un rival al que calificó como "el mejor equipo de la categoría. Por nombres, por experiencia”.

El técnico enumeró a varias de las figuras del conjunto sevillano y entre ellos destacó a dos viejos conocidos de la afición burgalesa por su pasado en el San Pablo Burgos como son Alex Renfroe de quien resaltó su experiencia y calidad, patentes en el último partido del Real Betis en el que base norteamericano firmó un total de 43 puntos de valoración, un récord de valoración esta la temporada, y Vitor Benite, que viene de jugar unas Olimpiadas el pasado verano. Y no se olvidó de Hughes, que, a su juicio, "probablemente es el mejor dos de la categoría por su nivel, por su capacidad atlética, por su talento, por su técnica".

Tizona deberá contrarrestar la calidad de los verdiblancos y Camps ya anticipa que tendrán que "hacer muchas cosas bien para competirles", aseguró Camps, reconociendo además que en el partido de la primera vuelta “nos ganó con solvencia (…) No fuimos capaces de competir”.

Carácter y energía, vitales para el Tizona

El técnico local insistió en la necesidad de recuperar el carácter mostrado en casa durante las últimas semanas: “Sabemos que lo vamos a tener muy complicado, pero jugamos en casa, tenemos a nuestra afición, creo que llegamos en un buen momento. A ver si somos capaces de llegar y jugar con la energía que lo venimos haciendo últimamente aquí en casa”.

Una de las áreas de juego que puede marcar el duelo será el dominio del rebote, lo que para Camps no tiene tanto que ver con la táctica como con la actitud. “Es deseo, es energía, es querer más que el rival, igual que los balones sueltos", explicaba Camps en vísperas del partido.

Si el Real Betis tiene a Renfroe, el Tizona cuenta con un Caio Pacheco, exjugador bético y autor de 14 puntos sin fallo en el último cuarto en Castellón, que está siendo una de las claves del buen momento del Tizona. En ese sentido, Camps reafirmó su confianza en el base brasileño porque, en su opinión "está haciendo un gran trabajo, y no solamente en los partidos" ya que "su día a día es muy bueno", valoró.

En cuanto al crecimiento del grupo, el entrenador valoró que “el equipo ha ido mejorando poco a poco, hacemos cosas mejor que hacíamos en la primera vuelta, al inicio de temporada", lo que les ha llevado a ser "claramente mejor equipo que lo que éramos al principio de año, igual que lo son Betis ahora". "Todo el mundo mejora”, zanjó.

Alex Renfroe con la camiseta verdiblanca.REAL BETIS BALONCESTO

El Betis no se fía del Tizona: "Te obliga a estar los 40 minutos concentrado"

Para Gonzalo García de Vitoria, técnico del conjunto sevillano, el reto de este viernes es mayúsculo, ya que se enfrentan a un rival que no solo atraviesa un gran momento, sino que representa un estilo de juego que incomoda especialmente al Betis.

"Juega un concepto muy rápido", explicó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro, que ha dado continuidad a su estilo respecto a la temporada pasada y ha sumado la huella que ha dejado Salva Camps en la plantilla. “Quieren jugar muchas posesiones, adaptar tiros rápidos. Incluso después de canasta ser capaces de tirar en 8 segundos”, analizó el entrenador del conjunto verdiblanco.

García de Vitoria considera que esa velocidad y verticalidad de las que hace su santo y seña el Tizona son un arma letal y le convierten en "un equipo muy peligroso ofensivamente en esos primeros 8 segundos. Y luego en situaciones más de cinco contra cinco tienen muchas referencias con el balón en las manos". A mayores, el entrenador del equipo sevillano opina que el Tizona tiene "muchos jugadores peligrosos".

Uno de ellos es Caio Pacheco, a quien conoce desde su etapa anterior en en Real Betis porque fue él quien lo fichó en 2020, dado que "era un jugador que tenía una proyección muy interesante, como se ha visto, y cada día está mejor”. Para el técnico bético, el brasileño es ahora mismo el faro ofensivo de Tizona. “Ha conseguido una cosa que no había conseguido antes nadie en ese equipo, que es que se oyera menos de Lance Jones y se hable más de Caio Pacheco”.

El respeto del técnico hacia el base es absoluto. “Es un tío que es capaz de estar bien en los dos lados del campo, en transición es muy bueno y en ataque es un jugador que va creciendo. Físicamente es muy bueno, tiene uno contra uno increíble y encima sabe pasar el balón. Lo que era su déficit mayor era el porcentaje del triple, y este año está por encima del 40%”, valoró.

Pero el peligro del Tizona no se limita a Pacheco. Gonzalo García también destacó el potencial del perímetro burgalés, con jugadores como Jaume Lobo, Jordi Rodríguez o Lance Jones que “tienen mucho foco". "Jordi Rodríguez es un tirador excepcional", valoró, "hay días que te mete siete triples con un porcentaje del 80%".

El técnico no dudó en afirmar que “vamos a jugar contra un buen equipo” y reconoció la dificultad de competir en Burgos, donde su equipo ya ha sufrido anteriormente. “Nuestra experiencia reciente no es buena. Jugamos en la Copa contra el San Pablo y salimos con una diferencia amplia, y luego en liga perdimos contra San Pablo. Es decir, los recuerdos que tenemos como Betis en Burgos no son buenos".

Para intentar frenar al Tizona, García de Vitoria insistió en la necesidad de controlar el ritmo. “Ellos son el ritmo más alto de la liga y nosotros somos el segundo ritmo más lento. Tenemos que intentar controlar ese ritmo”. Una de las claves será evitar errores en ataque, opinó, "si tú cometes errores, ellos juegan en tantas posesiones… En el partido de aquí ganamos, pero tiraron 10 veces más que nosotros a canasta”.

En defensa, el técnico reconoció que su equipo deberá mantener una disciplina férrea durante todo el encuentro porque Tizona “es un equipo que te complica en ataque porque te obliga a estar los 40 minutos concentrado desde el primer segundo”.

Consciente del nivel actual del Tizona, García de Vitoria valoró su trayectoria ascendente. "Están a otro nivel, parece”. Y aunque Betis llega con el objetivo de afianzar su plaza de playoff y aspirar al factor cancha, el técnico no quiso mirar más allá del choque de El Plantío. “Vamos a pensar primero en el Grupo Ureta Tizona, porque es un rival complicado" que, a su juicio, "tienen pinta de que van a estar en playoff".