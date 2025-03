Al Mirandés le llega el momento de superarse y sumar victorias fuera de casa

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tras consolidarse en la zona alta de la clasificación, el CD Mirandés va a tener que disputar un tramo final de la temporada en el que los partidos lejos de Anduva van marcar el rumbo definitivo del equipo, ya que el calendario le reserva seis salidas en las diez jornadas restantes, y, aunque el rendimiento como local ha sido clave hasta ahora para encaramarse a lo más alto de la tabla, tiene pendiente mejorar sus resultados fuera de casa si quiere mantener vivas las aspiraciones del equipo.

El próximo compromiso para los rojillos será en el Carlos Belmonte ante el Albacete, un rival que ha ganado en solidez tras una buena racha de resultados, que, sin embargo, para el entrenador del Mirandés, no debe influir en el planteamiento del encuentro. “No tenemos que pensar en eso, tenemos que ir a hacer un gran partido como si estuvieran luchando para salvarse o para la primera plaza. Tenemos que ir de la misma forma y hacer un gran partido porque ellos son un muy buen equipo”, afirmó Alessio Lisci.

Pese a que el equipo ha competido con garantías lejos de casa, los resultados no han acompañado con la misma regularidad. “Lo hemos hablado mil veces, el Mirandés hace buenos partidos fuera, pero le falta encadenar uno o dos triunfos, que en esta categoría es difícil. Hemos tenido un calendario duro fuera, pero siempre hemos dado la cara. Nos falta ese punto de competitividad, de estar muy cerca. El otro día contra el Densé, ese partido lo juegas 100 veces y lo ganas 95”, explicó.

Insiste en trasladar fuera de casa la misma confianza y determinación que el equipo muestra en Anduva. “Que tengamos ese punto de competitividad y de confianza que tenemos en casa, también fuera. En eso estamos trabajando. Si siempre haces buenos partidos y no ganas, hay que ajustar algún detalle, porque algo está fallando”.

El Mirandés ha llegado al tramo final de la temporada en buenas condiciones, algo que algunos no esperaban. “Es fútbol, porque jugamos muy bien. Hay una mezcla de todo: gran vestuario, buenos jugadores, buena alquimia en el campo, físicamente estamos bien. Todo eso permite estar donde estamos. Siendo el Mirandés, si no todo funciona, es imposible estar ahí. Actualmente estamos muy bien en todos los niveles”.

El técnico italiano reconoció que el equipo rojillo está en buen momento, aunque dos jugadores, Igarapán y Tomeo, arrastran molestias "pero a corto plazo" su situación "no debe dar miedo", aclaró.

En Albacete tampoco podrá contar con Unai y Tachi por sanción, pero el técnico no muestra preocupación por los recambios en defensa. “Espero que no tenga que hacer grandes inventos. Tenemos a Víctor, Tomeo, Posti y Juan disponibles. Si jugamos con 4 o con 3 centrales, no hay problema. Este año tenemos centrales muy buenos. Ya les dije que están todos bien y decidiré según el rival. No me da miedo cambiar. Lo único que me habría preocupado es tener 3 sancionados por los apercibidos. Pero con 4 disponibles, estoy tranquilo”, confesó.

Sobre el rival, advierte que el Albacete cuenta con futbolistas capaces de marcar diferencias, así como "experiencia y calidad". "Les ha faltado continuidad; si la hubieran tenido, estarían arriba”", analizó este viernes en la previa del partido en la que añadió que "tienen jugadores que cuando tienen el día bueno son top de la categoría. En casa han logrado grandes resultados contra equipos grandes".

A estas alturas, el aspecto físico suele ser una de las grandes preocupaciones para muchos entrenadores, pero en Miranda de Ebro hay confianza plena en la preparación del equipo. “Se dice que el Mirandés corre más que nadie, pero no es cierto. Estamos en la media de los parámetros físicos. El año pasado decían que no corríamos y estábamos entre los dos primeros en todos los registros. Corremos lo normal, ni mucho ni poco. La gasolina no me preocupa en absoluto”, admitió.

Entrenamiento de la plantilla del CD Mirandés, previo al partido ante el Albacete.CD MIRANDÉS

La afición ha sido un factor clave durante toda la campaña, sobre todo en Anduva, y el entrenador espera que también tenga presencia fuera de casa, aunque comprende las dificultades. “Espero que llenemos Anduva en todos los partidos. Fuera no es tan fácil: cuesta dinero, hay horarios, la gente trabaja… Pero los que puedan, que vengan. Aunque sean pocos, se nota. Es muy importante que estén porque los necesitamos”, animó.

Sobre el entorno y las expectativas, el entrenador prefiere mantener los pies en el suelo. “Siempre digo que hay que estar tranquilos. No mirar al futuro, sino al siguiente partido. En el descanso se dicen cosas como ‘no nos van a dejar subir’, y luego al final del partido los mismos dicen ‘vamos a ascender directos’. Lo importante es concentrarse en el siguiente partido. Ahora toca Albacete. Luego ya veremos el siguiente. Ni sé contra quién jugamos después”, enfatizó.

El cuerpo técnico exige el máximo en cada entrenamiento y confía en que esa intensidad será una ventaja competitiva porque, a su juicio, "siempre hay que dar lo máximo. Estamos haciendo el esfuerzo correcto según lo que exige ganar. Hay quien corre más y quien menos, como en todos los equipos. Pero siempre pedimos un punto más. En los entrenamientos trabajamos con mucha intensidad y exigencia física. No paramos de pisar el acelerador. Confío en el equipo y tengo un preparador físico atrevido que no tiene miedo. Si vemos algún límite físico, ya gestionaremos cargas. Pero por ahora estamos muy bien y con muchas ganas".

Para cerrar, reivindicó la importancia del equilibrio interno que ha caracterizado al club en los últimos años. “Nuestro éxito pasa por el día a día, por trabajar bien y por tener estabilidad. El presidente siempre lo dice. Aunque no quiera que lo digamos, la estabilidad es una de las claves del éxito del club. Todos aquí somos conscientes de que el trabajo diario nos lleva al éxito. Así que ahora toca centrarnos en entrenar bien mañana y en hacer un gran partido”, remachó.