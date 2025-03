Grupo Ureta Tizona Burgos sucumbe ante un gran Betis

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Grupo Ureta Tizona Burgos no pudo imponerse a un Real Betis Baloncesto que cuajó un encuentro increíble. Con Hughes convertido en una pesadilla para los de Salva Camps (29 puntos), y una defensa asfixiante que, por ejemplo, dejó a Caio Pacheco con 3 puntos anotados, los sevillanos firmaron un parcial de 0-10 que supieron gestionar pese a los arreones de Grupo Ureta Tizona Burgos. Consiguieron los burgaleses colocarse a solo 4 puntos en el inicio del tercer cuarto (44-48), pero Betis metió una marcha más y a partir del minuto 27 barrió por completo de la pista a su rival, al que dejó con solo 69 puntos anotados.

No empezaron bien las cosas para Grupo Ureta Tizona Burgos, que de salida se atascó por completo ante la defensa de un Real Betis Baloncesto muy enchufado que abortaba los primeros ataques de los burgaleses. Sembraban así los nervios en las filas locales el conjunto sevillano que iba abriendo brecha en el marcador. Los de Salva Camps no estaban bien en ninguna de las facetas del juego, se precipitaban en ataque, ante la imposibilidad de penetrar, y cometía errores en defensa que el rival no desaprovechaba, poniendo el 0-10 en apenas tres minutos.

Paraba el partido Salva Camps, que movía el banquillo y veía como Jacobo Díaz en su salida, firmaba un parcial de 5-0 que metía a los locales en el partido (5-10). Mejoraba también Grupo Ureta Tizona Burgos en defensa, abortando hasta dos ataques consecutivos de los andaluces. Reaccionaban, sin embargo, los visitantes, que con Hughes muy enchufado en ataque volvía a abrir la brecha hasta los 13 puntos mediado el primer cuarto (5-18). Sufrían los burgaleses, aunque en la segunda mitad del cuarto conseguían igualar el partido e impedir que las diferencias fuesen a más gracias a la defensa y a los puntos de Simeunovic (16-25, minuto 10).

Ya en el inicio del segundo cuarto, volvía a escaparse Real Betis Baloncesto (16-30). Lo intentaba Grupo Ureta Tizona Burgos metiendo más presión sobre Renfroe y conseguía frenar la escapada de su rival y firmar un parcial de 6-0 que obligaba ahora al técnico visitante a parar el partido a 6´48 para el descanso (22-30). A la vuelta, un 2+1 de Alves y una nueva canasta de Hughes volvían a dar aire a los visitantes (22-35). Recortaba de nuevo Grupo Ureta Tizona Burgos, pero la vuelta a pista de de Bisschop lanzaba otra vez a los sevillanos que con el 29-42 obligaban al técnico local a pedir un nuevo tiempo muerto (minuto 16). Estaba jugando a rachas el equipo burgalés, que de nuevo protagonizaba un pequeño arreón, esta vez con dos triples consecutivos de Parrado, pero que acababa yéndose al descanso todavía con nueve puntos de desventaja en el luminoso (37-46).

Tras el descanso, apostaba Salva Camps por colocar a Jacobo Díaz encima de Hughes, que estaba haciendo mucho daño en ataque, y parecía que le funcionaba la táctica al técnico local ya que en los primeros tres minutos del cuarto los suyos firmaban un parcial de 7-2 que les situaba a solo 4 puntos del rival (44-48). La mala noticia para los locales llegaba en forma de faltas, con Keitia, Seoane y Thiam con tres faltas cada uno a falta aún de 16 minutos de juego. Aún así, aguantaban los burgaleses, que pese a algunos errores de precipitación, se mantenían a 5 puntos de su rival mediado el cuarto (51-56).

No estaba cómodo ahora Real Betis Baloncesto y movía el banquillo el técnico de los andaluces en un partido que se había vuelto loco. Aún así conseguían los sevillanos mantenerse por delante (51-58, minuto 27). Había estado a punto Grupo Ureta Tizona Burgos de meterse de lleno en el partido, pero en el momento decisivo no supieron cerrar bien el rebote los locales, que volvían a precipitarse en ataque y, sin Jacobo Díaz en pista, veían como resurgía Hughes para lanzar de nuevo a los suyos en el electrónico y poner el 53-68 al final del tercer cuarto.

No hubo reacción de los locales en el último cuarto. Lo cierto es que la ansiedad pudo con un equipo que había llegado a ponerse a cuatro puntos en el tercero, pero que tras verse de nuevo a 15 puntos vio cómo su rival le pasaba por encima en los últimos diez minutos de partido. Con Hughes imparable en ataque y una defensa que no desfallecía, Real Betis Baloncesto iba poco a poco ampliando su renta en el marcador, llegando a ponerse a 25 puntos a falta de dos minutos para el final (63-88).

El partido estaba sentenciado y poco pudo hacer ya un desarbolado Grupo Ureta Tizona Burgos, que apenas conseguía maquillar el resultado final (69-91).