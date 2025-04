El Recoletas Burgos Caja Rural se da un festín en casa

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural ofreció un recital ofensivo ante el Real Ciencias La Carlotaña, al que derrotó por un contundente 60-5. Los burgaleses estuvieron pletóricos en ataque, logrando nueve ensayos, lo que le supone un bonus extra, logrando 5 puntos en este partido, consolidando la segunda plaza con 56 puntos. En este encuentro resaltó la exhibición en ataque de Guillo Mateu, autor de 23 puntos.

Las principales novedades para este encuentro por parte del equipo gualdinegro fue el regreso a la convocatoria de Facu López, que estuvo de baja tras recuperarse de un golpe en la cadera, y de Luchi Molina, después de cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas. . Por contra, los de Basso y García tuvieron como bajas obligadas la del tercera línea Nicolás Moleti y la del primera línea Berni Álvarez.

Con todo ello, este encuentro llegó en un gran momento para los aparejadores que llevaban siete victorias consecutivas, cuatro de ellas logradas en la primera fase y las tres últimas en esta segunda fase. Sin embargo, el bloque burgalés tenía una espinita clavada y una deuda pendiente ante el cuadro sevillano, que le venció en la primera fase por 27-20.

Además, este partido tenía otros alicientes como la de ver en acción a dos de los máximos anotadores del campeonato, al local Guillo Mateu, autor de 24 puntos hasta el momento, y la del visitante Damián Huber, que convirtió 25. El partido comenzó de forma sorprendente con un equipo sevillano llevando la iniciativa en los primeros 5 minutos, jugando en campo burgalés.

Sin embargo, el Recoletas Burgos se sacudió el dominio inicial visitante y comenzó a engrasar su maquinaria ofensiva. Los burgaleses ganaron la primera plataforma en línea de tres cuartos y en una jugada bien hilvanada la culminó Snyman realizando un ensayo por debajo de la línea de palos. Guillo Mateu completó la transformación, colocando el 7-0 a los 7 minutos. El bloque local olió la sangre de su rival tocado y siguió torpedeando la zona defensiva de los científicos. Guillo Mateo, de manera inteligente, dio una patada a seguir cruzada en largo para que Castigliani, que ganó en velocidad a sus defensores, lograra recoger el oval pegado al banderín y completara el ensayo en el minuto 13. Guillo Mateu no pudo convertir la transformación. El equipo gualdinegro estaba muy motivado y no dio respiro a su rival con ataques continuos que amenazaron con aumentar su ventaja, como así ocurrió. La delantera burgalesa superó claramente a la sevillana y el vendaval ofensivo de los aparejadores fue continuo. Boronat consiguió un nuevo ensayo, pese al placaje que recibió en la misma línea de ensayo, pero el jugador local consiguió poner el oval en el suelo. Esta vez sí Guillo Mateu logró la transformación, colocando un arrollador 19-0 a los 20 minutos.

Los aparejadores imprimieron un ritmo asfixiante, que anuló el juego ofensivo de los andaluces, que se vieron desbordados por el dinámico juego atacante de su oponente, Pese a todo, los sevillanos lograron una pequeña ventaja tras quedarse el Recoletas Burgos con un jugador menos por la expulsión temporal de Gil, que fue amonestado. Pero ni con esas. A los aparejadores no había quien los parara, logrando en inferioridad numérica lo que sería el ensayo del partido en una espectacular galopada por la derecha de un inconmensurable Tani Bay, que ganó por velocidad por la banda todos sus rivales, cogió el balón con la mano, dio una pequeña patada hacia adelante y consiguió ensayar tirándose al suelo de manera espectacular recogiendo el oval en el 27, colocando el 24-0. Guillo Mateu falló la transformación desde el lateral derecho. Los primeras líneas del Burgos se mostraron muy superiores a los sevillanos y esto lo aprovecharon para hurgar en la herida de su rival logrando Guillo Mateu un ensayo que no fue transformado por él mismo. (29-0). El propio Guillo Mateu cerró la primera parte con un otro ensayo por el centro, que transformó el propio Mateu en el 32. El 36-0 no daba lugar a dudas del vendaval ofensivo de los burgaleses, que llegaron al descanso con esta gran ventaja

La segunda parte siguió siendo un monólogo del Recoletas Burgos, quien logró el enésimo ensayo para los locales tras romper por velocidad por el centro y anotar bajó palos. Gullo Mateu anotó la transformación en el minuto 44, poniendo el 43-0. La ciclón ofensivo de los locales no paró y Zumeta firmó un nuevo ensayo tras romper por el centro y colocar el oval por detrás de la línea de ensayo. Guillo Mateu logró la transformación, colocando el 50-0 en el minuto 47. El recital de ensayos de los burgaleses fue continuo y esta vez le tocó el turno a Facu López a anotar un nuevo ensayo. Guillo Mateu anotó la transformación. El marcador reflejó un contundente 50-0 en el 57. Los sevillanos consiguieron anotar el ensayo del honor por medio de Cuadrado, que estableció el 50-5. Guillo Mateu dio respiro al carrusel de ensayos con un puntapié de castigo logrado en el 68 (53-5). Sin embargo, Sorreluz le puso el brillante colofón a la exhibición burgalesa con un último ensayo, que fue transformado posteriormente por Casteglioni, tras ser sustituido su hermano Guillo instantes antes, colocando el 60-5.

RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL - REAL CIENCIAS LA CARLOTEÑA, 60-5

Recoletas Burgos-Caja Rural: Sivori (Sánchez, 55´), Gil (García, 55´), Rodríguez, Sicovechi (Molina, 47´), Wagenaar (Sarmiento, 62´), Zumeta (García, 23´), Boronat, Snyman (Aduriz, 75´), Bay (Rocaries, 47´), Iñaki Mateu, Sorreluz, Guillo Mateu, Rascón (Facu López, 24´), Masuyama y Casteglioni.

Real Ciencias La Carloteña: Gallardo (Nieto, 51´), Juan Carlos Sánchez (Tesluk, 56´), Wright (Cuadrdado, 40´), Genaro González (Stöhr, 44´), Borondo, Pericet, Luis Caruz (Periñán 56´), Hogg, Cane, Lamboglia, Reina, Gimeno, Molinero (Vallejo, 52´), Camarero (Torres, 41´) y Damián Huber..

MARCADOR: 7-0 (7´) Ensayo de Snyman transformado por Guillo Mateu. 12-0 (13´) Ensayo de Casteglioni y Guillo Mateu falla la conversión. 19-0 (20´) Ensayo de Boronat transformado por Guillo Mateu. 24-0 (27´) Ensayo de Tani Bay no convertido por Guillo Mateu. 29-0 (26´) Ensayo deGuillo Mateu, que no gtransforma él mismo. 36-0 (32´) Ensayo de Guillo Mateu transformado por él mismo.

Segunda parte: 43-0 (44´) Ensayo de Tani Bay convertido por Guillo Mateu. 50-0 (57´) Ensayo de Facu López que no convierte Guillo Mateu. 50-5 (65´) Ensayo de Cuadrado, que no transforma Damián Huber. 53-5 (68´) Puntapié de castigo de Guillo Mateu. 60-5 (72´) Ensayo de Sorreluz transformado por Casteglioni.

ÁRBITROS: Íñigo Erasmo Atorrasagasti Ibarreta (Colegio vasco).

Tarjetas: a los locales Gil (23´) y Boronat (64´).

CAMPO: Campo de Rugby Bienvenido Nieto.