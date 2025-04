Jordi Rodríguez, de cara al tramo decisivo de la Liga: “Cada partido es una batalla”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tras dos tropiezos consecutivos, el Grupo Ureta Tizona regresa a su pabellón con la necesidad de reconectar con su identidad competitiva. Este viernes, El Plantío volverá a ser el escenario (20:45h) en el que el equipo que dirige Salva Camps se enfrente a un HLA Alicante necesitado de victorias para tratar de recuperar las sensaciones y el buen rendimiento que evidencia su posición en la tabla pese a que se ha descolgado de los seis primeros después de las dos jornadas precedentes.

El último revés, en San Sebastián ante el Gipuzkoa, dejó un marcador abultado (90-69) que no reflejó del todo el arranque del conjunto burgalés. Durante los primeros compases del partido, los azulones mostraron carácter y energía, firmando un parcial inicial de 6-0 que dejó entrever la versión que el equipo quiere recuperar. Jordi Rodríguez, uno de los referentes en este tramo final del curso, insiste en que esa intensidad es el camino. La clave pasa, afirma, por salir con máxima concentración desde el salto inicial, imponiendo ritmo físico y construyendo desde la defensa la base para crecer en ataque.

No es una frase hecha. En la Primera FEB, con tan solo seis jornadas por disputarse en la fase regular, cada detalle pesa como una losa o impulsa como un trampolín. El margen de error se reduce a estas alturas de liga y la exigencia se multiplica. Rodríguez tiene claro que el equipo no puede permitirse mirar hacia atrás. Habla de ir paso a paso, de no perder de vista el día a día, de convertir cada entrenamiento en una oportunidad para "mejorar". Sólo así, opina, se reflejará en la pista el trabajo acumulado durante las últimas semanas.

El alero catalán, cedido por la Penya, ha ganado peso en el equipo en las últimas jornadas. Ante Castelló, por ejemplo, firmó una actuación notable con 16 puntos y tres triples que dan cuenta de su buen momento de forma. Y más allá de los números, transmite esa mezcla de ambición serena y hambre competitiva que caracteriza a los jugadores que entienden el pulso de este tipo de finales de temporada. Sostiene que se siente bien, que tiene "ganas", "ilusión" y que estos partidos —los decisivos— son los que más disfruta. El alero también admite que con los playoffs cada vez más cerca, cada encuentro se vive como una "batalla".

Ese es el espíritu con el que el Tizona quiere afrontar el choque ante Alicante. No hay margen para confianzas, aunque el rival ocupe la decimotercera plaza con 10 victorias y 18 derrotas. En la primera vuelta, los burgaleses ya sufrieron en sus propias carnes la capacidad anotadora del conjunto alicantino, que se impuso entonces por 104-89. Y en las últimas semanas, los de Alicante han dado señales de vida competitiva, como quedó demostrado en su triunfo la jornada precedente frente a Cartagena.

Rodríguez avisa de que no se trata de mirar la clasificación, sino de jugar como saben, de volver a ser ese equipo reconocible que compite desde la energía, la defensa y el compromiso colectivo. Solo así, añade, podrán regalarle a la afición "una nueva victoria" que ya se antoja imprescindible.

Bajo los focos de El Plantío, el Tizona buscará mucho más que dos puntos. Necesita redimirse, reconectarse y reafirmarse. En una liga tan ajustada como la Primera FEB, cada paso puede marcar el desenlace. Y este viernes, el siguiente paso es Alicante.