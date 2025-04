Segunda plaza de José Manuel Díaz en la Classic Grand Besançon Doubs

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH comenzó el tríptico de clásicas en el Franco Condado de la mejor manera posible, subiendo al podio en la Classic Grand Besançon Doubs. José Manuel Díaz completó un gran ascenso a Montfaucon para llevarse la segunda posición en esta prueba para escaladores de la Copa de Francia. Idéntico resultado al logrado en 2024 por Victor Langellotti. El jienense supo regular sus fuerzas en la parte inicial del puerto, con rampas que alcanzaban el 17% de desnivel, y lanzó su ataque en los kilómetros finales, para lograr un puesto en el podio. Una actuación que confirma el buen estado de forma de Díaz Gallego, quien ya rindió a buen nivel la pasada semana en la Vuelta al País Vasco.

Los escaladores morados buscaron su oportunidad en la parte final de la carrera. El también jienense David Delgado se lanzó al ataque a 40 kilómetros de meta, tras el ascenso a la Côte de la Malate. El pelotón controló los diferentes intentos de fuga y un grupo de unas 50 unidades llegó en cabeza a la subida final a Montfaucon. En él aguantaban Carlos García Pierna, José Luis Faura y José Manuel Díaz. La carrera se seleccionó en las rampas iniciales de más del 10% de desnivel y el andaluz supo esperar para lanzar su ataque.

Una vez dentro de la localidad de Montfaucon, donde la subida se suavizaba ligeramente, Díaz Gallego emuló a su excompañero Langellotti y se lanzó al ataque junto al francés Clément Berthet. Ambos persiguieron a Guillaume Martin, que se había movido pronto y que acabó haciéndose con el triunfo. José Manuel superó a Berthet en el sprint final y pudo llevarse una gran segunda plaza. El jienense volverá a tomar la salida este sábado en el Tour del Jura y el domingo, en el Tour de Doubs, dos carreras que también se adaptan a sus características y en las que buscará repetir otra buena actuación.

José Manuel Díaz destacó que “la carrera ha ido bastante rápida. Los equipos que tiraban se han puesto bastante agresivos desde el inicio y en la zona de látigos nos lo han hecho pasar mal. En el primer paso por la subida se ha limpiado bastante el pelotón, ya que íbamos bastante rápido. Ya en el segundo ascenso, ha arrancado Guillaume Martin muy pronto y ha sido imposible seguirlo ahí. A falta de unos dos kilómetros, ha arrancado Berthet, he salido a por él y he podido darle caza. Por un momento he pensado que quizás podríamos llegar hasta Martin y llevaba un cartucho guardado, pero al final ha sido imposible. A 150 metros de meta, al pasar la última curva, he arrancado el sprint y he podido hacer segundo. Estoy muy contento, ya que estas son tres clásicas que me gustan mucho”.