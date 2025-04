El Grupo Ureta Tizona Burgos no se sacude la mala racha

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Grupo Ureta Tizona Burgos sigue sin levantar cabeza y ayer cayó en Palencia en un encuentro igualado en la primera mitad pero que se rompió en el tercer cuarto, con un Súper Agropal Palencia Baloncesto muy enchufado y que cerró bien la defensa para dejar sin opciones a un rival que entraba ya en el último cuarto con 20 puntos de desventaja y que fue incapaz de reaccionar ante la avalancha ofensiva de los locales.

Salió bien Grupo Ureta Tizona Burgos, que manejaba la situación, defendía con orden en la pintura y contraatacaba con paciencia y solvencia para abrir la primera brecha en el luminoso (3-8, minuto 3). Solo de tres conseguía anotar Súper Agropal Palencia Baloncesto, que de la mano de Krutwig se mantenía con vida (8-12, minuto 5). Los de Salva Camps estaban perdiendo poco a poco el control del partido ante un rival que conseguía solventar sus problemas en la pintura gracias a su acierto exterior y a la aparición de Kunkel. Sufrían los burgaleses, que veían cómo el equipo local le daba la vuelta al electrónico gracias a su acierto exterior (17-15, a 2´42). No bajaban los brazos los visitantes, que veían como Jones, con un triple, volvía a colocarles por delante a 1´33 (20-21), una renta que conseguían aguantar ya hasta el final de un cuarto que estuvo marcado por la lesión de Kunkel en las filas locales cuando llevaba 13 de los 20 equipos que había marcado su equipo en este primer cuarto (22-24).

Apretaban los locales en el inicio del segundo cuarto, pero Tizona aguantaba a base de un buen hacer en el rebote (26-29, minuto 12). Sin embargo, los palentinos no se dejaban llevar por la precipitación, movían el banquillo y apretaban los dientes en defensa para conseguir secar el ataque de su rival y firmar tres puntos desde la línea de tiros libres que ponían el 29-29 en el electrónico (minuto 13). Krutwig llegaba incluso a colocar por delante a los suyos acto seguido y cinco puntos consecutivos de Borg hacían inútiles los esfuerzos de un equipo burgalés que no conseguía ahora controlar el rebote, perdía demasiados balones y acababa fallando tomando muy malas decisiones en ataque para ver como el rival abría una pequeña brecha de 5 puntos a falta de cuatro minutos para el descanso (36-31).

Paraba el partido Salva Camps, que movía el banquillo y conseguía desatascar el ataque de los suyos para poner el 36-36. Sin embargo, no acababan de culminar si remontada los visitantes, que veían como Kunkel, que había vuelto a la pista recuperado, conseguía disparar de nuevo a los suyos (45-38, minuto 18). Una diferencia de siete puntos que los burgaleses no conseguían reducir de ahí al descanso (53-46).

La situación no mejoraba en el inicio del tercer cuarto. Grupo Ureta Tizona Burgos conseguía frenar la escapada de su rival, pero no reducía diferencias ante un Súper Agropal Palencia Baloncesto que manejaba su renta y se encomendaba al acierto de Krutwig para no dar vida a su rival y así, mediado el cuarto, los palentinos ganaban de 8 puntos ante un Tizona que no encontraba la clave (63-55). No le salía nada a los de Salva Camps, que acababa parando el partido a 4´16 para el final del cuarto y con los locales ya a 12 puntos de distancia (67-55).

No conseguían los burgaleses rehacerse ante un rival que manejaba su renta a la perfección, buscando posesiones largas y dormir el partido para no dar alas a su rival y apoyándose de nuevo en Kunkel para ir ampliando su renta poco a poco, llegando a colocarse con +16 a falta de 1´25 para el final del cuarto (78-62). Seguían fallando lanzamientos los de Salva Camps, que no volvían a anotar en lo que restaba de cuarto y entraba en los últimos diez minutos con 20 puntos ya de desventaja (82-62).

La situación no mejoró en el inicio del último cuarto. Tizona lo intentaba con todo, pero los de Salva camps eran incapaces de frenar la buena circulación de balón de un Palencia que seguía abriendo brecha y que en apenas 3 minutos estaba ya a 25 puntos (91-66).

No se relajaban los locales, que controlaban la zona y castigaban cada error de su rival. Solo a base de tiros libres maquillaba su actuación ofensiva el equipo visitante. El partido estaba decidido y a Tizona solo le quedaba tratar de maquillar el resultado final, aunque poco pudo hacer también a ese respecto.

SÚPER AGROPAL PALENCIA BALONCESTO - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 102-79

Súper Agropal Palencia Baloncesto: Borg (12), Oroz (5), Rodríguez (3), Vaulet (6), Krutwig (14). También jugaron: Nkereuwem (9), Wintering (11), Kunkel (27), González, Gnjidic (6), Hernández (1), Dimitrov (8).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Lobo (8), Caio Pacheco (15), Simeunovic (9), Thiam (2), Díaz (4). También jugaron: Rodríguez (2), Keita (4), Soluade, Parrado (2), Vila (4), Seoane (9), Jones (20).

PARCIALES

Primer Cuarto: 22-24

Segundo Cuarto: 31-22 (53-46)

Tercer Cuarto: 29-16 (82-62)

Cuarto Cuarto: 20-17

ÁRBITROS: Juan P. Morales García-Alcaide (Colegio madrileño), Fernando Ibáñez García (Colegio castellano manchego) y Miquel Remisa Tramuns (Colegio valenciano).

ELIMINADO: Thiam.

PABELLÓN: Municipal de Deportes