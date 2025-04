Tizona se juega el play off en tres finales

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El partido de este domingo en ante el CB Zamora es de vital importancia para el Grupo Ureta Tizona por varias razones y la menor de ellas no es romper su racha de cinco derrotas consecutivas. Pero mirando a la clasificación actual de la Primera FEB, esa costumbre que los técnicos y jugadores aseguran no practicar, para el conjunto azulón es absolutamente vital una victoria en este derbi autonómico para apuntalar las opciones de finalizar la fase regular en una de las posiciones del play off para la final four.

El Zamora es uno de sus perseguidores en la clasificación y, como quiera que cuenta con opciones matemáticas de colarse en el play off, y precisamente a costa del Tizona, la cita dominical en el polideportivo El Plantío será una batalla casi a vida o muerte para ambos. Si Zamora no gana ,o lo hace por menos de 14 puntos para ganarle el basket average al equipo burgalés, se verá obligado a sumar dos victorias en las dos jornadas restantes y esperar a que el Guipúzcoa pierda en ambas para, en ese caso, optar a la 9ª plaza, arrebatándosea a los donostiarras por un punto de average.

Eso, siempre y cuando, quedase libre una plaza, porque hay otros dos equipos que aún tienen opciones matemáticas y amenzadan igualmente al Tizona. Se trata de Ourense y Alicante, que están obligados a ganar en al menos dos de las tres jornadas hasta el final de liga regular si quieren entrar en el play off. En el hipotético caso de que Tizona desaprovechara su ventaja y terminase con el mismo número total de victorias que Alicante después en los tres próximos partidos, el puesto sería para los levantinos, que ganaron los dos enfrentamientos contra los burgaleses. Por eso es vital que el equipo de Salva Camps gane este domingo, ya que con esas 16 victorias aseguradas, se olvidaría de Alicante y Zamora.

Quedaría, no obstante, la amenza del Ourense, que actualmente cuenta con 13 victorias y es la principal preocupación tanto del Tizona como de Guipúzcoa. Se da la circunstancia, además, de que si tras los tres próximos partidos los gallegos y los burgaleses finalizasen la temporada regular con el mismo número de victorias, habría que recurrir a un desempate distinto al clásico basket average, ya que en ese apartado están empatados. Ambos equipos vencieron por un solo punto de diferencia en sus respectivos desplazamientos a la cancha contraria. Así las cosas, la plaza se resolvería por la diferencia de puntos general del campeonato.

Calendario infernal

Visto el complejo panorama que se abre ante el Tizona, obligado a darlo todo para defenderse de sus perseguidores, el problema se lanza aún más cuesta arriba si se tiene en cuenta que el conjunto azulón cerrará la liga regular con sendos partidos contra el segundo y tercer clasificado. Estudiantes y Fuenlabrada, también ellos con calendarios complicados, se medirán al Tizona y buscarán la victoria a toda costa para encabalgarse a la segunda plaza, que es la que facilita el emparejamiento en play off contra el noveno clasificado. Pero, a mayores, les llegan Obradoiro y Betis que aún cuentan con opciones, especialmente los andaluces que aún podrían ser subcampeones.

Si Tizona pierde contra Zamora, tendría que vencer a Estudiantes y Fuenlabrada para defender su plaza de play off, un reto mayúsculo para un equipo que viene de perder cinco partidos seguidos con un juego muy irregular. En caso contrario, quedaría en manos de las carambolas para salvarse y estaría fuera si Ourense, Alicante y Zamora vencen en los tres, este último si gana el average particular.