Lisci enfría la presión del derbi en Anduva

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El CD Mirandés afronta este sábado uno de los partidos más esperados del calendario: el derbi provincial frente al Burgos CF. El choque, que se disputará en un estadio de Anduva con las entradas agotadas, llega en un momento delicado para el equipo de Alessio Lisci, que encadena cuatro jornadas sin ganar y apenas ha sumado un punto de los últimos doce. Pese a ello, el técnico rojillo mantiene la calma y rechaza dramatizar la situación clasificatoria.

«Por un muy mal resultado que lográsemos en este partido y aunque ganen todos los demás, seguiríamos ahí porque no estamos a veinte puntos del ‘play off’. No es un partido decisivo, está muy lejos de serlo y quedan dieciocho puntos», aseguró Lisci, rebajando la trascendencia del duelo en términos numéricos. Actualmente, el conjunto jabato suma 59 puntos y continúa en puestos de Play-Off, aunque ha visto cómo los equipos perseguidores han recortado distancias tras esta última racha de resultados.

En cualquier caso, el técnico del Mirandés subrayó la necesidad de volver a sumar de tres, sea cual sea el rival: «Hay que hacerlos en cualquier partido, pero ya no podemos diferenciar los que son importantes de los que no; quedando seis jornadas todos tienen el mismo valor y la misma importancia». Para Lisci, el derbi ante el Burgos llega en un contexto en el que ya no hay margen para distinguir entre partidos más o menos clave.

Como es habitual en este tipo de encuentros, la intensidad y la emoción están garantizadas. El propio entrenador reconoció la carga anímica que acompaña a duelos de este tipo: «Es lo que siempre hablamos, estos partidos te motivan por sí mismo, tienen una carga emocional y no hay que añadir absolutamente nada a todas las motivaciones que lleva un derbi».

Lisci recordó que en los derbis el estado de forma reciente no siempre es determinante. Como ejemplo, citó el enfrentamiento del pasado curso entre ambos conjuntos: «Es un encuentro aparte. El año pasado estábamos mal, ellos luchaban por meterse en ‘play off’ y ganamos después de remontar. Da igual las rachas».

Por último, tuvo palabras de reconocimiento hacia el conjunto dirigido por Luis Miguel Ramis, al que considera uno de los rivales más sólidos de la categoría. «Ha vuelto a ser el Burgos; ha recuperado su esencia de los últimos años, un equipo supercompetitivo y muy difícil de batir, sabemos qué equipo es, con jugadores que llevan allí muchos años. Preveo que será un partido igualado y parecido al de la primera vuelta».