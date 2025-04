Derrota de trámite del Recoletas Burgos Caja Rural, que ya piensa en el Cisneros

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural sufrió una derrota en los campos de Pepe Rojo ante el campeón, VRAC Quesos Entrepinares, que por esperada no fue dolorosa porque el conjunto burgalés en esta ocasión apenas inquietó al cuadro vallisoletano como sí había hecho en anteriores visitas a la catedral del rugby nacional. Un partido en el que ambos clubes no se jugaban nada, pero que ha servido de toma de contacto de cara a lo que viene, y donde el equipo local no se dejó nada en el banquillo y el visitante, mucho.

Las rotaciones de García y Basso dando oportunidades a los sub-23, sumado a las bajas de Nicolas Moleti, Pablo Rascon, Bernardo Vazquez y los amonestados Vicente Boronat y Tomas Domínguez, se notaron sobre el verde, y eso impidió que como en otras ocasiones, el Recoletas pudiera hacer sufrir al todopoderoso Quesos Entrepinares. Lo que sí está claro es que ninguno de los equipos mostraron sus cartas de cara a la siguiente ronda, a la hora de la verdad. O lo que es lo mismo, en una posible final, que es donde se volverían a ver. Ahora, Recoletas Burgos tendrá que pensar en Cisneros.

Los 20 primeros minutos de partido fueron los mejores del Recoletas Burgos Caja Rural sobre todo en defensa, donde supieron parar la línea de tres cuartos vallisoletana, pero sobre todo a su tremenda primera línea. Los burgaleses se mostraron muy serios en defensa, aunque apenas tuvieron oportunidades en ataque.

El VRAC no estaba cómodo y como no podía en juego estático decidió apostar por los lanzamientos a palos. Y así fue cuando se abrió el marcador en el minuto 19 con un golpe de castigo trasformado por Hollingsworth, que estuvo perfecto durante todo el choque.

Una apertura de lata que sirvió para que el Recoletas decidiera abrir un poco más el juego. Y gracias a esto fue cuando el equipo burgalés abrió su marcador con otro lanzamiento a palos de Mateu. Ahora bien fue todo un espejismo porque el VRAC apretó el acelerador y así es como llegó el primer ensayo del choque.

Una touche lanzada por Burgos de manera horrenda fue aprovechada con una patada larga para que lo recogiera Pablo Mateos y con una gran carrera ensayara sin problemas.

El Burgos demostró estar descolocado y eso lo aprovechó bien el VRAC. Y este ensayo no sirvió para que el Recoletas reaccionara. Todo lo contrario. Seis minutos después, en esta ocasión una touche lanzada por el Quesos acabó con un maul vallisoletano que fue imposible de frenar por el paquete burgalés con un ensayo de Miejimolle. Con un 17-3 se llegó al descanso que mostraba la diferencia.

La segunda parte pese a los cambios tácticos de José García no sirvieron para nada. El VRAC estaba muy serio y los jugadores burgaleses estaban muy nerviosos, sobre todo, a la hora de recepcionar ovales que acaban siempre en infracciones. A los tres minutos, llegó un nuevo ensayo local. Un pase magistral de Alex Alonso sirvió para que el ala derecho Pablo Mateos llegara de manera brillante para sumar su segundo ensayo y poner un contundente 24-3 en el electrónico. El equipo de Diego Merino era muy superior y parecía que encontraba la brecha para hacer sangre a los burgaleses. Y esto llegó con otro ensayo de Perotti que aprovechó para escaparse de un ruck tras una gran jugada de Lainz.

El cuadro vallisoletano demostró que era capaz de anotar en cualquier tipo de jugada.

La diferencia de 31-3 hizo daño al equipo amarillo que picado en su orgullo aprovechó una touche bien ejecutada para sumar el primer ensayo de la tarde en Pepe Rojo cuando además se acusó la tarjeta amarilla a Alejandro Sánchez.

Aduriz aprovechó un despiste local (que pasó por palos Mateu) para ponerle un poco, pero muy poco, de picante al choque liguero. Pero nada de nada, la falta de intensidad se evidenciaba una y otra vez, el VRAC dominaba el partido con varias fases en ataque. Y en esta ocasión fue Vélez quien volvió a ensayar tras un ataque de delantera.

En ese momento los dos entrenadores dieron el choque por terminado con un carrusel de cambios que sirvió para que en el Recoletas debutaran Tórtola (con amarilla incluida) y que tuvieran minutos otros como Peña o Jorge Fuente.

Lo mismo en el VRAC, que además tuvo la oportunidad de seguir ampliando el marcador con otro ensayo de Saleta que pasó un excelso Hollingsworth.