El Grupo Ureta Tizona Burgos necesita una victoria para asegurar el play off

El Grupo Ureta Tizona Burgos está aún a falta de una victoria para asegurar su presencia en el play off por el ascenso a ACB. Todavía le quedan dos oportunidades, la primera este domingo, a las 12.30 horas, en el Movistar Arena, ante Estudiantes.

Los de Salva Camps acumulan 6 derrotas de forma consecutiva, aunque siguen en la octava plaza de la tabla de Primera FEB con un balance de 15-17. De esta forma, están una victoria por encima del Inveready Gipuzkoa y a dos del grupo perseguidor con 13-19 de Alicante, Ourense, Zamora y Oviedo. Por ello, una victoria en cualquiera de los últimos dos partidos de la temporada llevaría al Tizona a la disputa de los playoffs de ascenso a ACB de forma matemática.

El entrenador del conjunto burgalés señala que "estamos bien, dentro de la dinámica de derrotas", y añade que el equipo está entrenando bien y "estamos haciendo las cosas como debemos hacerlas, el nivel de intensidad es bueno, el nivel de comunicación es bueno". Por ello, "dentro de lo malo estamos bien y vamos a intentar a ir a competir y a sacar el partido".

Sobre esta racha, Camps apunta que "esto es deporte y a veces no van las cosas como uno quiere que vayan, y que el rival también juega". Asegura que también "hay un factor físico de algunos jugadores que por lesiones o por temas mentales no están rindiendo al nivel que esperábamos a final de temporada, pero eso es algo normal dentro de un grupo".

Celebración del Día de la Madre El Grupo Ureta Tizona Burgos realizará una acción especial para el Día de la Madre, que coincidirá precisamente con el encuentro ante el conjunto madrileño.

Los jugadores del Tizona saldrán a la pista del Movistar Arena con el nombre y/o apellido de sus madres, en una acción para homenajear a algunas de las personas más especiales para ellos

Camps incide en el tema mental al indicar que se había dicho que "esto está casi hecho y el equipo, sin quererlo, haciendo lo que hacíamos era suficiente". Además, los rivales "mejorar y nosotros no hemos sido capaces y hay partidos en casa que no hemos competido mejor. El equipo lo sabe, pero para atrás no podemos mirar".

Camps incide que todos los partidos en esta liga son complicados y la visita a Estudiantes es aún más complicada, por el escenario y por ser contra un equipo que "es un muy buen equipo, que ha fichado jugadores y ha cambiado de entrenador". Pero se debe ir a jugar "sin complejos". El técnico del conjunto burgalés es consciente de que hay que ganar un partido para estar en el play off. "Está en nuestras manos, nos hemos ganado el derecho de poder llegar a las dos últimas jornadas con opciones de entrar en play off", afirma.

El equipo madrileño ha sido uno de los favoritos para verse en la zona noble de la clasificación durante toda la temporada. Actualmente acumulan 25 victorias y 7 derrotas, lo que les coloca en tercera posición, a un solo partido del Flexicar Fuenlabrada.

Por tanto, los colegiales todavía podrían luchar por ser el segundo en la tabla, y ser así el cabeza de serie en los playoffs de ascenso a Liga Endesa, siempre y cuando ganen sus dos partidos pendientes, curiosamente ambos ante los equipos de Burgos.

El conjunto madrileño arrancó la temporada con Pedro Rivero al mando del equipo desde el banquillo, pero el pasado mes de marzo destituyeron al técnico segoviano para contratar a Natxo Lezkano, quien había sido cortado por MoraBanc Andorra en la acb, y que cuenta con varios ascensos a Liga Endesa desde LEB Oro en el pasado.

n el encuentro de ida entre burgaleses y madrileños fue el Grupo Ureta Tizona Burgos el que se llevó una victoria de forma totalmente agónica por 94-91. Tras haber dominado toda la primera mitad (29-19 al final del primer cuarto y 49-40 al descanso), la contienda se igualó en la segunda, con varias alternancias en el marcador. La jugada clave llegó tras un tiro libre de Jacobo Díaz para ese 94-91, en la que Granger lanzó un tiro desde su propio campo y el balón b iló entre el aro y el tablero, para posteriormente salirse y otorgar la victoria al Tizona.