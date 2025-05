El Mirandés no desfallece en su objetivo de disputar el play off de ascenso

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un gol de Joaquín Panichelli en el minuto 90 dio al Mirandés una importantísima victoria en su visita al Eibar. Los tres puntos permiten a los de Anduva no solo seguir firmes en la zona de play-off, si no también seguir muy vivos en la lucha por el ascenso directo. Salen de Ipurua a tan solo un punto del segundo puesto, en espera de lo que hagan en sus partidos de esta jornada el Levante y el Racing de Santander.

Empezó el partido con mucha igualdad en el centro del campo, donde ninguno de los dos equipos era capaz de imponer su ritmo para dominar al rival. Para las primeras aproximaciones peligrosas hubo que esperar a más allá de los diez minutos, y fue el Mirandés el que dispuso de dos consecutivas. Corría el minuto doce cuando una jugada en la que los de Lisci movieron el balón de lado a lado terminó en los pies de Víctor Parada, cuyo remate raso y ajustado al palo obligó a Magunagoitia a estirarse para desviar a córner. A su salida, botado por Mathis Lachuer, Joaquín Panichelli conectó un remate de cabeza desde el centro del área que se marchó ligeramente desviado.

La primera acción peligrosa de los guipuzcoanos llegó mediado el primer tiempo, cuando Jon Bautista remató desde el interior del área sin encontrar por muy poco el camino entre los tres palos de la portería de Raúl Fernández. También buscó el gol local Arnau Comas con un remate de cabeza a la salida de un córner sacado por Jon Guruzeta, pero el balón se perdió alto y desviado sin inquietar la portería burgalesa.

Pese a que las primeras ocasiones habían sido del Mirandés, el partido se acercaba a la media hora con la sensación que el Eibar crecía, hasta que al paso por el minuto 30 legó una acción que marcaría el desarrollo posterior del duelo. Una falta de Joan Bautista sobre Jon Gorrotxategi fue castigada inicialmente con tarjeta amarilla por el colegiado valenciano Ais Reig, pero fue llamado a revisarlo al VAR y, observando la dureza de la acción del delantero local, cambió su decisión, anuló la amarilla y le castigó con la roja.

Con los armeros con uno menos, parecieron abrirse las opciones de un Mirandés que ya en la igualdad de efectivos no había sufrido excesivamente. Sin embargo, no fue fácil para los rojillos hacer valer su superioridad numérica ante un rival que, sin su hombre punta, perdió mordiente ofensiva, pero no tuvo problemas para seguir con el mismo plan de partido con las líneas muy juntas para dificultar la construcción de los de Alessio Lisci. Hasta el descanso, un remate fallido de Iker Benito tras un buen pase de Pablo Tomeo fue la única amenaza en ataque de un Mirandés que vio como en el último minuto Jon Guruzeta se quedaba cerca del gol armero en un remate cruzado que se marchó ligeramente desviado.

Con la entrada de Sergio Postigo por Juan Gutiérrez se inició un segundo tiempo que no cambió la tónica del partido. Trataba de sacarle provecho el Mirandés a su superioridad de efectivos, pero no le era fácil ante un Eibar que no perdía la compostura y disponía de la primera oportunidad del segundo tiempo en un remate de Antonio Puertas que Raúl Fernández detuvo a ras de suelo. Buscó también el gol rojillo con un disparo en el interior del área y con un remate a la salida de un córner un Iker Benito que fue el más incisivo de los burgaleses en el cuarto de hora inicial de la reanudación.

Alessio Lisci dio entrada a Alberto Reina y Urko Izeta para dar frescura a su equipo de cara a la media hora final, en la que poco a poco el once contra diez fue decantando el dominio del juego del lado rojillo. Sin embargo, lo más difícil seguía por hacer, el gol, que no parecía cercano habida cuenta de lo que le estaba costando al Mirandés generar peligro en el área eibarresa.

Adrián Butzke y Álex Calvo fueron las últimas bazas que Lisci sacó del banquillo buscando recursos para abrir la defensa local, que ya entrado el cronómetro en los diez últimos minutos empezó a dar por bueno el punto que cosechaba desde la inferioridad.

Hasta que llegó el providencial minuto 90, en el que por fin la insistencia del Mirandés encontró premio. Una falta lateral la colgó de forma precisa al área Sergio Postigo, buscando y encontrando el certero remate con la pierna derecha de un Joaquín Panichelli que, con poco ángulo pero cerca de la portería, ajustó el balón al lado derecho del marco, donde no pudo llegar Magunagoitia.

A punto estuvo de no ser el gol definitivo del partido, ya que en la jugada siguiente el Eibar tuvo cerca el empate en un disparo lejano de Peru Nolaskoain. Fue el único susto serio para el Mirandés en un tiempo de añadido que fue suficiente para que el local Chema viera dos tarjetas amarillas, lo que hizo que el Eibar terminara el encuentro con nueve ya de forma testimonial.

El pitido final confirmó la segunda victoria consecutiva de un Mirandés que en la próxima jornada recibirá en Anduva al Castellón, con la intención de seguir reivindicando que nadie le descarte todavía para un ascenso directo que los rojillos se empeñan que siga siendo su lucha y objetivo.

SD EIBAR - CD MIRANDÉS, 0-1

SD Eibar: Magunagoitia; Sergi Cubero, Arnau Comas (Aritz Aranbarri, 82’), Anaitz Arbilla, Cristian Gutiérrez (Hodei Arrillaga, 79’); Sergio Álvarez, Peru Nolaskoain; José Corpas (Chema , 82’), Antonio Puertas (Jorge Pascual, 62’), Jon Guruzeta (Javi Martínez, 62’); y Jon Bautista.

CD Mirandés: Raúl Fernández; Hugo Rincón, Juan Gutiérrez (Sergio Postigo, 46’), Unai Egiluz, Víctor Parada; Mathis Lachuer (Alberto Reina, 61’), Pablo Tomeo (Urko Izeta, 61’), Jon Gorrotxategi; Joel Roca (Álex Calvo, 82’), Joaquín Panichelli e Iker Benito (Adrián Butzke, 76’).

GOL: 0-1 (90’): Joaquín Panichelli.

ÁRBITRO: Saúl Ais Reig (comité valenciano). Mostró tarjeta amarilla a los locales Jon Guruzeta, Aritz Aranbarri y Arbilla; y al visitante Juan Gutiérrez. Expulsó con roja directa a Jon Bautista (34’) y por doble amonestación a Chema (96’), ambos del Eibar.

CAMPO: Municipal de Ipurua. 5.580 espectadores.