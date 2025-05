El Silbö San Pablo Burgos bate un nuevo récord

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Undécima victoria consecutiva del Silbö San Pablo Burgos en un partido de puro trámite para el líder y nuevo equipo de la ACB. A pesar de la derrota el Hestia Menorca todavía no está matemáticamente descendido. El enfrentamiento fue muy plácido para los hombres de Bruno Savignani, que decidieron ya en la primera parte. El Hestia Menorca, que no pudo competir en ningún momento, mantiene aún sus opciones de permanencia. Los castellanos consiguieron un nuevo récord de la categoría en el balance de victorias de la fase regular con un 31-2.

El arranque del nuevo equipo de ACB fue espectacular, con un 0-7 de parcial y con un americano Joseph Cremo muy resolutivo en ataque. En el ecuador del primer cuarto la ventaja visitante era de siete puntos (2-9), jugando a medio gas. Fue entonces cuando se produjo una pequeña reacción local para situarse a tres puntos (6-9), que rápidamente el Silbö San Pablo Burgos se encargó de enterrar con un parcial de 4-12 tras una canasta de Díez (10-21). Javier Zamora no le quedó más que detener el partido ante el vendaval de juego de los azules. Un triple de Cone freno la racha anotadora visitante (13-21). Una última canasta de Artega fue el definitivo 15-23.

Un 0-3 de salida en el segundo cuarto elevó la ventaja castellana (15-26). El Hestia Menorca no fue capaz de revertir la situación y su entrenador no tuvo más remedio que volver a detener el partido con 15-31. El partido tomaba color azul de forma casi definitiva. Y así fue porque, las distancias se fueron ampliando poco a poco (26-45) hasta el definitivo 28-45 al término de los primeros veinte minutos de juego.

Tras el paso por los vestuarios, se esperaba una reacción del Hestia Menorca, que no había hecho una buena primera parte ante el líder. Y los menorquines consiguieron un 4-2 de salida (32-47). Pero rápidamente, el conjunto azulado se encargó de no dar esperanzas a un rival que luchaba por su supervivencia en la categoría. Así, el marcador fue aumentando (32-51) tras una técnica a Javier Zamora tras ver la segunda técnica y tener que abandonar la pista. Los baleares tuvieron que afrontar casi toda la segunda mitad sin su referente técnico. Cuevas hizo aún más daño en el aro local con un triple (32-54). En el minuto 25, Fischer fijó el 34-58 que dejó bien claro quien mandaba en el parquet del Pavelló Menorca. Cone era el único jugador blanquiazul que estaba sosteniendo a su equipo, y un triple suyo fijó el 38-60. Hasta el momento, había sumado 15 puntos. El enfrentamiento no estaba siendo espectacular, ante el gran dominio de los de Bruno Savignani. A la conclusión del tercer cuarto, la distancia fue de 24 puntos (42-66).

Nada hacía presagiar que en el último cuarto iba a cambiar el decorado. El Hestia Menorca había bajado los brazos incapaz de dañar el aro visitante. El rebote estaba siendo dominado por los castellanos así como el acierto en ataque (44-70). Así, era muy complicado al equipo local poder reducir las distancias y acabar perdiendo con un resultado más digno. Fue un periodo de puro trámite, con un partido ya decidido. A falta de cinco minutos para la conclusión, el resultado era de 51-74. El Silbö San Pablo Burgos bajó su intensidad y dio algo de vida a su rival, que encontró situaciones de tiro más claras. Sin embargo, la diferencia al final del partido fue contundente (54-85).

HESTIA MENORCA - SILBO SAN PABLO BURGOS, 54-85

Hestia Menorca: Ivanov (2), Gómez (5), Figueras (4), Alderete (1) y Stailov (2). También jugaron Cone (17), Dike (0), Llorente (0), Molins (3), MC Donnell (1), Lukovic (15) y Arteaga (4).

Silbo San Pablo Burgos: Gudmundsson (4), Corbalán (14), Stumbris (8), Cremo (8) y Fischer (6). También jugaron Cuevas (9), Wembi (2), Almazán (0), Barrera (10), Díez (7), Goloman (8) y Lapornik (9).

PARCIALES Primer Cuarto: 15-23 Segundo Cuarto: 13-22 Tercer Cuarto: 14-21 Cuarto Cuarto: 12-19

ÁRBITROS: Mas Cagide, Muñoz García y Langa de Martín.

PABELLÓN: Pavelló Menorca. Unos 2.000 espectadores.