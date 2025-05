Los cálculos del Tizona Burgos para entrar en los playoffs: victoria o calculadora

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

De una situación cómoda en un segundo escalón respecto de los gallitos de la clasificación, instalados en puestos de playoff con cierta tranquilidad, a ver amenazada la posibilidad de alargar la temporada disputando la eliminatoria que da acceso a la final four tras sufrir siete derrotas consecutivas.

Ese es el recorrido del CB Tizona y el lastre con el que se presente en el último partido de la fase regular que se disputará este viernes a las 21h en el polideportivo El Plantío. Los de Salva Camps se juegan su presencia en el play off contra Obradoiro, que ya está clasificado pero que acudirá a Burgos dispuesto a ganar para asegurase un mejor factor cancha en su emparejamiento.

Así las cosas, el Tizona tendrá que romper con la dinámica de las últimas siete jornadas y dar lo mejor de sí mismos en un encuentro en el que el rival está determinado a hacer valer que depende de sí mismo para ganar y asegurarse jugar en casa los dos primeros partidos ante Palencia.

El técnico del conjunto compostelano, Félix Alonso, señaló que será «fundamental prestar la misma atención a un tiro libre en el primer segundo del partido que al que lanzas para ganarlo» y abogó por elevar el nivel defensivo y «mostrar más agresividad y mayor responsabilidad individual a la hora de proteger nuestro aro, porque Tizona es un equipo muy intenso en ese aspecto».

A mayores, Alonso confirmó que podrá contar con los jugadores que estaban en duda. Todo lo contrario que su homólogo, Salva Camps, que se juega la clasificación para el playoff con cuatro significativas bajas en el vestuario. Ayoze Alonso y Totte Alonso siguen fuera de combate y, además, Arnau Parrado arrastra molestias desde la última jornada, a lo que se suma una torcedura de Jaume Lobo que le impedirá jugar ante Obradoiro.

El problema del conjunto azulón radica en que no depende exclusivamente de sí mismo si no logra la victoria. El Tizona llega a esta cita final ocupando la octava posición, con un balance de 15 victorias y 18 derrotas. Actualmente, cierra el grupo de equipos con billete a la postemporada, pero con escaso margen: Ourense, con 14 triunfos, le sigue muy de cerca. Si los gallegos ganan en su visita a Gipuzkoa y los burgaleses pierden ante Obradoiro, se produciría un triple empate entre Ourense, Gipuzkoa y Tizona que abriría múltiples escenarios clasificatorios.

La forma más directa de asegurar la continuidad en la temporada pasa por ganar. Si el equipo azulón logra imponerse este viernes, no solo garantizaría su pase a playoffs, sino que lo haría como octavo clasificado. Esto lo emparejaría con el tercer clasificado, una posición que aún se disputan Estudiantes, Fuenlabrada y Real Betis, por lo que también habrá atención puesta en la zona alta de la tabla.

En cambio, una derrota dejaría a los burgaleses a expensas del resultado del partido entre Gipuzkoa y Ourense. Si el conjunto vasco se impone, Tizona mantendría su plaza en el noveno puesto, suficiente para avanzar. Sin embargo, una victoria de Ourense activaría la calculadora.

En caso de que el COB se imponga por una diferencia de entre 1 y 31 puntos, Tizona quedaría fuera de los playoffs. Los puestos de octavo y noveno pasarían entonces a manos de Ourense y Gipuzkoa. Por el contrario, si la victoria gallega es por más de 31 puntos, sería el equipo vasco quien caería eliminado, permitiendo a Ourense y Tizona avanzar a la fase de ascenso.

Pese a las bajas, el técnico ve este escenario como una oportunidad para que otros jugadores den un paso al frente. «Van a tener la oportunidad de poder disfrutar y poder participar en un partido importante para el club, para la afición y para dar un pasito adelante», aseguró.

Camps asegurá que no estará pendiente del resultado del partido entre Ourense y Gipuzkoa, del que podrían depender sus opciones si no ganan, ya que, a su juicio, «lo más importante es focalizarnos en lo que está en nuestra mano, en lo que podemos influir, y eso es nuestro partido. El resto, cuando terminemos, ya miraremos a ver qué ha pasado, pero sobre todo tenemos que mirarnos a nosotros», sostuvo. Sobre el potencial del Obradoiro, Camps no escatimó elogios y resaltó su «capacidad de anotar desde fuera, con grandes jugadores».

Para Camps, esta cita también es especial por a afición que se muestra «convencido» de que «nos apoyarán hasta el final. Nosotros tenemos unos valores muy claros de esfuerzo, de sacrificio, y creo que la gente que viene se siente identificada con ellos», afirmó, con la esperanza de que el equipo sepa darlo todo en la pista:.«Vamos a darlo todo mañana para que la gente que venga al Plantío disfrute, vea un buen baloncesto, vea un equipo comprometido, luchador, que se sacrifica y que juega en equipo», prometió.

Por último, ante la posibilidad de no entrar en playoffs, fue prudente: «Eso habrá que valorarlo al final. Ahora mismo nos hemos ganado el derecho, eso quiere decir que hemos hecho muchas cosas bien. Luego ya veremos lo que pasa después del partido y sacaremos valoraciones».