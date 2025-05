Silbö San Pablo Burgos no falla y acaba la temporada invicto en el Coliseum

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Silbö San Pablo Burgos consiguió otro hito histórico, cerrando la temporada invicto en casa tras imponerse a Movistar Estudiantes en un encuentro en el que los de Bruno Savignani demostraron, una vez más, su profesionalidad y hambre, jugando como si de una final se tratase ante un rival que le plantó cara en algunos momentos del partido, pero que fue siempre a remolque.

Silbö San Pablo Burgos quería decir adiós a la temporada manteniendo su condición de invicto en casa y lo dejó claro desde el pitido inicial. Los de Bruno Savignani saltaron a la pista como si les fuese la vida en ello, mostrando la misma intensidad de toda la temporada, la que le ha llevado a ACB o a batir el récord histórico de victorias. Movistar Estudiantes se jugaba la segunda plaza, pero vio pronto que no lo iba a tener fácil ante la solidez defensiva de los burgaleses, que conseguían abrir el partido con un 5-0.

No tardaba el técnico visitante en mover el banquillo y los suyos ganaban en circulación de balón, lo que les permitía aguantar en el partido. Poco a poco, sin embargo, los locales iban abriendo brecha y al minuto 5 llegaban ya con 7 puntos de renta (14-7). Los nervios comenzaban a aflorar en el juego de Movistar estudiantes que se precipitaba en sus decisiones, fallaba lanzamientos y daba alas a los burgaleses (16-7).

No reaccionaban los visitantes, que pedían tiempo muerto a 3 minutos para el final del cuarto (19-10). De poco le servían. Movistar solo conseguía frenar a su rival a base de faltas y Silbö San Pablo Burgos las aprovechaba para seguir aumentando su renta (22-10). Les salía todo a los locales, que tras otra buena acción defensiva, veían como Lapornik, de 3, ponía el +15 en el electrónico (25-10). Restaban dos minutos para el final del cuarto, los mejores del equipo madrileño, que conseguía reducir distancias (29-20).

Goloman se convertía en el protagonista del inicio del segundo cuarto, liderando un nuevo arreón de los suyos, que volvían a irse de 15 puntos en poco más de dos minutos (37-22). Intentaba Movistar Estudiantes apretar en defensa para frenar la avalancha ofensiva de los locales, que pese a todos los esfuerzos del rival conseguía llegar al ecuador del cuarto ya con 16 de renta (43-27).

Los nervios se adueñaban por completo del banquillo madrileño, que recibía en menos de un minuto de diferencia una técnica y una descalificante. No desaprovechaba Cremo los tiros libres otorgados, aunque cada vez tenía más problemas Silbö San Pablo Burgos para salir de la presión asfixiante de su rival. Lo hacían con un triple de Didac Cuevas, que ponía el 50-31 a 2´37 para el descanso.

El acierto de los locales era apabullante, con un 85% de acierto en tiros de dos y 7 triples convertidos frente a un Movistar que tenía que conformarse con un 34% en los lanzamientos de 2 y un 20% de acierto en triples. Aún así, plantaban cara los madrileños desde la línea de tiros libres y con un triple final de Alonso, que le permitían reducir levemente las distancias al final del cuarto (54-38).

No había dicho su última palabra el equipo madrileño, que apretaba los dientes en el tercer cuarto para tratar de evitar que Silbö San Pablo Burgos rompiese definitivamente el encuentro. Fischer le aguantaba el pulso a la defensa visitante, pero Movistar seguía acercándose poco a poco (59-45, minuto 22).

El trabajo defensivo de los visitantes iba dando fruto. Los madrileños habían templado nervios, controlaban las pérdidas de balón y no se precipitaban en ataque, lo que les llevó a seguir recortando distancias para ponerse a 10 a falta de cuatro minutos para el final del tercer cuarto (62-52).

Lapornik, desde el exterior, rompía la sequía local, pero los burgaleses no conseguían sacudirse la presión y a Savignani no le quedaba otra que parar el partido en el minuto 27, con el rival ya a solo 7 puntos (65-58). No consiguió Silbö San Pablo Burgos volver a distanciarse, aunque al menos evitó que Movistar estudiantes se acercase más (71-64).

Recuperó el tono el equipo burgalés en el inicio del cuarto decisivo, con un parcial de 11-0 en poco más de un minuto que encendía todas las alarmas en el conjunto visitante (82-64). Pero Movistar se estaba jugando demasiado y consiguió mantener la calma y devolver la emoción al partido con el 88-80, a 4´44 para la conclusión. Una vez más, sin embargo, la maquinaria burgalesa retomó el control y los locales metieron la directa para cerrar con una nueva victoria en casa una temporada histórica.