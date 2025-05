Tizona entra en el playoff con una dolorosa derrota

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos cerró la Liga regular con una dolorosa derrota a menos de un segundo, que prolongó la mala racha de reveses consecutivos (ocho). Sin embargo, los de Salva Camps acaban novenos y estarán en el playoff de ascenso. Fue todo un partidazo en El Plantío.

El marcador se estrenó con un triple del visitante Quintela (0-3). Respondió Keita para firmar el 2-3. La igualdad fue la tónica en los primeros compases del partido (8-7). Ambos equipos dieron ritmo al enfrentamiento y no agotaban el tiempo para buscar la canasta. El checo Balvin fue el jugador más resolutivo en ataque por parte del equipo gallego. Jones, con cinco puntos consecutivos, daba la primera ventaja importante al Grupo Ureta Tizona Burgos (13-7). Los gallegos defendieron en individual, pero no eran efectivos en su trabajo porque su rival continuó anotando (18-7) gracias a la efectividad del barcelonés Jordi Rodríguez. Félix Alonso no dudó en pedir su primer tiempo muerto. El técnico del conjunto santiagués buscó parar la hemorragia de puntos que encajó su equipo. Jacobo Díaz se sumó a la fiesta (21-7). El Grupo Ureta Tizona Burgos se mostraba imparable con los lanzamientos en la larga distancia (27-9). Jordi Rodríguez, con la muñeca caliente, había anotado dos triples consecutivos ante el total desconcierto del Monbus Obradoiro. Brillaba la estadística del catalán. La máxima diferencia en el periodo fue de 22 puntos (32-10). Los castellanos arroyaron por completo a un Obradoiro dormido y sin recursos para contrarrestar el mejor juego burgalés.

Un triple de Jordi Rodríguez abrió el segundo cuarto (35-10). Y Jones amplió la cuenta con un 2+1 (38-12). Davison dio aire al Monbus con un triple (38-15). Sin embargo, el conjunto coruñés seguía atascado e impotente ante el vendaval de juego local. Cayo Pacheco siguió dañando el aro visitante (43-18), pero la respuesta de Davison y Faggiano no tardó (42-24) dando vida a su equipo. Una nueva canasta gallega obligó a Salva Camps a detener el partido con 43-26. Y es que el parcial había sido de 0-8. En el ecuador, el marcado fue de 46-28. Luego, Jones devolvía los 20 puntos de ventaja (48-28). El Grupo Ureta Tizona Burgos volvía a la calma tras unos instantes de apuros. Félix Alonso no dudó en pedir un nuevo tiempo muerto con 50-29. Su equipo continuaba con problemas. La máxima diferencia fue de 26 puntos (60-34). A la conclusión de los primeros veinte minutos el resultado fue 63-40. Jordi Rodríguez fue, sin lugar a dudas, el gran protagonista de la primera parte con nada menos que seis triples (22 puntos). En las filas gallegas, el máxima anotador fue Davison (9 puntos). Fiesta grande en El Plantío.

Tras el receso, se esperaba una nueva versión del Monbus Obradoiro, que estuvo por debajo de su nivel en la primera parte. Balvin inauguró la segunda mitad con dos puntos desde los tiros libres (63-42). Y lo cierto es que pareció despertar en los primeros minutos (65-46). Pero no consiguió dar continuidad a su juego y el Tizona Burgos consiguió mantener la renta (69-48). En el ecuador, 71-51. Un parcial de 0-5 dio aire al Monbus Obradoiro que se colocó a quince puntos de desventaja (71-56). Los coruñeses se mostraron más acertados ante un rival que parecía relajarse. Un triple del riojano Millán Jiménez situó el 74-62 y puso nervioso a Salva Camps que pidió un tiempo muerto. Ahora mancaba en la pista el conjunto gallego. Se encargó de romper la buena racha visitante Jordi Rodríguez con un triple (77-62). Millán Jiménez siguió anotando y colocó a su equipo a diez (77-67). Sin embargo, el brasileño Cayo Pacheco anotó en la última acción del periodo sellando el 79-67. Nada estaba decidido, y todavía quedaban diez minutos por delante.

Barcello metió el miedo en el cuerpo al Grupo Ureta Tizona Burgos con cinco puntos consecutivos (79-72). Continuaba reduciendo la desventaja un envalentonado Monbus Obradoiro. Salva Camps pidió un tiempo muerto enfadado por lo que estaba viendo en la pista. Un triple de Jones llegó en buen momento, ya que desatasco a su equipo en anotación (82-73). Barcello siguió demostrando su gran calidad para situar a cinco puntos a los gallegos (82-77). Los nervios afloraban en las filas castellanas. Millán Jiménez, con dos triples consecutivos, reducía aún más las diferencias (85-84). No funcionaba bien la zona planteada por Salva Camps. Un enrachado Jiménez igualaba el duelo (7-87), pero supo contrarrestarlo rápidamente Keita (89-87). Retaban cinco minutos para el final y todo estaba por decidir ante la enorme reacción del Monbus Obradoiro en al segunda parte. El eslovaco Brodziansky ponía por delante a los santiagueses (89-90), que no mandaban en el marcador desde hacía muchos minutos. La igualdad se mantuvo hasta el final con alternativas en el marcador. Se entró en el último minuto con 96 iguales. Un triple de Faggiano daba media victoria a su equipo (96-99). Dos tiros libres anotados por Thiam daba emoción al partido (98-99). Restaban 36 segundos. El Monbus Obradoiro agotó el tiempo y dio una última oportunidad a su rival a falta de poco más de cinco segundos. Hubo tiempo para una última canasta ganadora de Jones, que parecía ser definitiva (100-99). Sin embargo, la mano de Barcello con un tiro a menos de un segundo del final dio el triunfo al Monbus.