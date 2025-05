El Mirandés llama a la puerta del ascenso directo a Primera

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés recuperó la segunda posición de la clasificación después de ganar en el Nuevo Arcángel y situarse, a dos jornadas para el final de la Liga, en plaza de ascenso directo. Los de Alessio Lisci hicieron un partido muy serio y práctico para acabar doblegando a un rival que se lo puso muy difícil.

Arrancó el partido con un Córdoba que quisó el balón. Mientras, el Mirandés presionó alto en la salida de balón de los andaluces. La primera ocasión del partido la tuvo el conjunto verdiblanco con un disparo lejano de Jacobo que acabó rechazando un atento Raúl Fernández (4’). Y en la primera opción clara que tuvieron de los jabatos llegó el primer tanto del partido. Fue en el minuto 10, un centro de Panichelli al segundo palo acabó con un remate de primeras de Hugo Rincón, que puso el balón a la escuadra. Poco después, los locales hicieron su primer cambio por lesión de Rubén Alves.

No se conformó con su mínima renta el Mirandés, que buscó más goles. Estuvo a punto de conseguir el segundo Joel Roca con un tiro dentro del área al primer palo. Sin embargo, Carlos Marín supo responder con una buena intervención (12’). Los rojillos, muy activos, continuaron generando situaciones de peligro en el área cordobesista. Así, en el minuto 20, Panichelli, en una jugada personal, disparó por encima del larguero. Luego, Iker Benito se sumó a la fiesta con una nueva oportunidad (22’). El Mirandés se mostraba muy peligroso.

Antes de la primera media hora, Iker Benito tuvo que retirarse lesionado y fue substituido por Dadie. Y a la media hora de juego, una gran jugada visitante no la supo culminar Panichelli, ya que su disparo lo acaba deteniendo el portero del Córdoba. Los locales, con una defensa muy adelantada, lo pasaban mal ante un rival que buscaba la espalda de la defensa. En el minuto 35, pudo llegar el segundo. Una asistencia de Hugo Rincón con la cabeza a Panichelli fue finalizado por el argentino con un gran remate a bocajarro que Carlos Marín, el héroe de su equipo en la primera parte, sacó in extremis con el pie.

Ya en la recta final de la primera parte apareció la mejor versión del Córdoba, muy inactivo en ataque hasta entonces. Carracedo trató de sorprender a Raúl Fernández con un rápido disparo que se marchó desviado (37’). Luego, Álex Sala no supo aprovechar un balón que quedó muerto en la frontal del área jabata. Ya no sucedió nada más hasta el descanso. El equipo de Alessio Lisci se iba a los vestuarios con una mínima renta, que no era suficiente para asegurarse los tres puntos y alcanzar el segundo lugar de la clasificación. Se le presentaba una segunda mitad donde el Córdoba le iba a exigir más.

Tras el receso, se esperaba una salida al campo fuerte del Córdoba. Así fue. Sin embargo, la mejor oportunidad en los primeros minutos de la segunda mitad fue visitante en una jugada a balón parado. Un centro de Panichelli acabó con un remate de volea que se marchó fuera por muy poco. Posteriormente, el Mirandés volvió a perdonar con una parábola de Joel Roca desde al frontal a Carlos Marín.

En el minuto 64 llegó el tanto del empate verdiblanco. De tanto insistir los hombres de Iván Ania obtuvieron su premio. Un tiro de Jacobo que desvía Yoldi acabó con el balón dentro de la portería rojilla. El gol obligó a Alessio Lisci a mover el banquillo en busca de más potencial ofensivo. Y al final, y después de sufrir los suyo, los castellanos lograron su objetivo.

Ya en la recta final, y a un minuto para la conclusión del partido, Tomeo hizo el 1-2. Un rápido contragolpe con tres contra uno acabó con una asistencia de Izeta para que el centrocampista consiguiera batir a Carlos Marín en su salida. Los jabatos solamente tuvieron que mantener su ventaja hasta el final ante un Córdoba que no se rindió para sumar tres valiosos puntos. En tiempo de añadido Magunazelaia lo intentó con un disparo que se marchó por encima de la portería de Raúl Fernández.

CÓRDOBA CF - CD MIRANDÉS, 1-2

Córdoba CF: Carlos Marín; Carlos Isaac (Calderón, 75’), Sintes, Rubén Alves (Marvel, 11’), Albarrán; Pedro Ortiz (Magunazelaia, 60’), Álex Sala, Theo Zidane (Ander Yoldi, 60’); Carracedo, Jacobo y Obolskii (A. Casas, 75’).

CD Mirandés: Raúl Fernández; Hugo Rincón, Juan Gutiérrez, Postigo (Egiluz, 74’), Tomeo, Parada; Reina (Lachuer, 74’), Gorrotxategi, Joel Roca (Izeta, 87’); Panichelli e Iker Benito (Dadie, 29’) (Álex Calvo, 74’).

GOLES: 0-1 (10’): Hugo Rincón. 1-1 (69’): Yoldi. 1-2 (89’): Tomeo.

ÁRBITRO: Muñiz Muñoz, del colegio aragonés. Amonestó a los locales Pedro Ortiz, Carracedo y Jacobo; y al visitante Juan Gutiérrez.

CAMPO: Nuevo Arcángel. Un total de 15.229 espectadores.