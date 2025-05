El futuro de la esgrima de Castilla y León se congrega en Briviesca

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Briviesca se convertirá en la capital de la cantera de la esgrima en la Comunidad al ser la sede del Campeonato de Castilla y León sub-15, sub-13, sub-11, sub-9 y sub-7. Un campeonato que se celebrará este fin de semana en la capital de la Bureba en las tres modalidades de sable, florete y espada, según explicó Carlos Zayas, presidente de la Sala Esgrima Burgos. "Lo vamos a hacer, como estaba diciendo, en las tres armas y en la modalidad sub-15 también. Lo haremos, como lo marca la normativa, por la modalidad de equipos, que es una modalidad muy, muy, muy divertida", explicó. En el caso de las categorías sub 13, sub 11, sub 9 y sub 7 solo es individual.

Está previsto que participen 200 tiradores, a los que se sumarán los 20 árbitros más cinco personas del equipo técnico, así como todos familiares que acompañarán a los pequeños.

El principal objetivo del campeonato es que los pequeños competidores sean protagonistas. "Les vamos a dar el protagonismo a todos ellos, desde los que suben al pódium hasta los que solo, bueno, no tienen la oportunidad de poder subir, pero que van a participar todos los demás, tendrán su premio, tendrán su reconocimiento", explicó Zayas.

Se instalarán diez pistas en cada uno de los dos pabellones que acogerá la competición. "Durante todo el día, a partir de las nueve de la mañana, como son tantas categorías y tantas armas, iremos haciendo bloques de dos en dos horas, entregando premios, hasta llegar a la última categoría aproximadamente a las cinco de la tarde, para a las siete de la tarde terminar con la última entrega de medallas", señaló.

Además de ser una competición, el evento busca acercar este deporte a quienes no lo conozcan, por eso, el vienes 23 de mayo, a partir de las seis de la tarde, "vamos a organizar o vamos a desarrollar una jornada de puertas abiertas, para que todo el mundo que quiera conocer nuestro deporte, lo pueda hacer de una forma gratuita y en cualquier edad".

El alcalde de Briviesca, José Solas, agradeció que se haya elegido la localidad para acoger la competición, que en el caso de la esgrima "es la primera vez que se va a celebrar en Briviesca, con lo cual estamos doblemente encantados por la actividad deportiva y porque se celebre por primera vez".