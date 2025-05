Tizona Burgos pone fin a la agonía y se despide de la temporada

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Final de trayecto para el Grupo Ureta Tizona Burgos esta temporada. Los de Salva Camps perdieron de nuevo y quedaron eliminados del playoff ante un Flexicar Fuenlabrada que fue superior y se impuso con un 3-0 y estará en la Final Four. Los madrileños exhibieron más acierto, sobre todo en los tiros lejanos.

Thiam consiguió los dos primeros puntos del partido (2-0), aunque respondió a continuación el conjunto madrileño con cinco puntos consecutivos del nigeriano Nwogbo (2-5). El duelo se equilibró y el base portugués Cayo Pacheco empató el partido (6-6) en unos primeros instantes de máximo equilibrio y con errores en los dos equipos. Tres triples consecutivos catapultaron a los madrileños (10-15). Sin embargo, los burgaleses supieron competir y no dejaron que su rival se fuera en el luminoso (14-15).

Los banquillos se movían constantemente pero no la igualdad entre ambos protagonistas. Thiam consiguió culminar la remontada con una canasta bajo la pintura y Díaz apuntilló a los visitantes (18-15). Y es que el Grupo Ureta Tizona Burgos estaba ofreciendo un gran trabajo defensivo que incomodaba los ataques del Flexicar Fuenlabrada, que tampoco estaba efectivo en sus lanzamientos.

Toni Ten no dudó en pedir su primer tiempo muerto a 3’35’’ para el final del primer cuarto. La máxima diferencia local fue de nueve puntos (24-15). Reaccionaron los de Ten en los últimos instantes, lo que les permitió acortar distancias y dejar el marcador en 26-23.

El francés Leo Westermann logró empatar el partido para el Fuenlabrada con un 2+1 (26-26). Dos triples seguidos de Edu Durán pusieron el (29-32). Los de blanco estaban haciendo su mejor baloncesto ante un Grupo Ureta Tizona Burgos que no defendía. Se pasó por el ecuador del segundo cuarto con 35-38. Y es que el Flexicar Fuenlabrada se sostenía a base de triples. Cayo Pacheco dirigía a la perfección a los castellanos, pero la calidad visitante se imponía sobre el parquet (39-44). Las diferencias no eran grandes.

Toni Ten volvió a detener el partido viendo que sus jugadores no se encontraban cómodos. Mientras, Duran continuaba bombardeando el aro local. Salva Camps pidió un tiempo muerto para tranquilizar los ánimos y dar instrucciones.

Máxima diferencia

Al final, 45-52 con una última canasta de Nwogbo. Edu Durán, con 14 puntos, estaba siendo el máximo anotador del equipo visitante.

Tras el receso, un 2-7 de salida puso al Flexicar Fuenlabrada con su máxima diferencia a favor (47-59,+12). Los triples madrileños continuaban dañando el aro burgalés. Salva Camps detuvo el partido para poner orden. Las precipitaciones de los castellanos y un nuevo triple de McGrew castigó de nuevo al Tizona (50-64, +14). Empezaba a tomar aires de dramatismo en las filas locales.

La máxima diferencia llegó a ser de 15 puntos (51-66) traspasado el ecuador del tercer cuarto. Jacobo Díaz dio aire con un triple (54-66), pero Edu Duran se encargó se hundir las esperanzas locales (54-69).

El festival de triples continuó y Jacobo Díaz volvió a acertar colocando a su equipo a diez puntos (56-69), lo que precipitó un tiempo muerto del técnico Toni Ten. No se rendía el Grupo Ureta Tizona Burgos. Sus jugadores respondieron y volvieron la diferencia de 14 puntos (61-75).

Se abría de nuevo una brecha. A la conclusión del periodo se llegó con 63-78. Parecía que el Flexicar Fuenlabrada tenía controlado el enfrentamiento y la eliminatoria. El nivel de acierto de los visitantes estaba siendo decisivo.

Sin embargo, aún restaban diez minutos para el final. Y el último cuarto empezó con un triple del británico Soluade (66-78).

No tardó en entrar en bonus el Grupo Ureta Tizona Burgos, que lo supo aprovechar su rival (66-82). La máxima diferencia llegó a ser de 18 puntos (66-84). A menos de siete minutos para la conclusión, el partido parecía sentenciado ante la nula respuesta de los de Salva Camps.

Ayoze Alonso saltó a pista en la recta final en lo que se presume su despedida. Con todo bendecido, los últimos instantes fueron de puro trámite en El Plantío. Al final, 79-90.