La favorita, Marlen Reusser, reina en el Picón tras una gran etapa del Movistar

Marlen Reusser no necesitaba atacar, de hecho ese no era el plan porque iba sobrada de tiempo, pero lo hizo. Y funcionó. “El ritmo no era tan fuerte, así que pensé en acelerar un poco más y me lancé. No era exactamente así como estaba planeado, pero salió así”, explicó la suiza tras cruzar en solitario la meta del Picón Blanco, adjudicarse la tercera etapa de la Vuelta a Burgos Femenina y enfundarse el maillot morado de líder.

Una jornada en la que el Movistar Team, su nuevo equipo esta temporada, firmó una actuación coral. “El equipo es increíble", ponderó la corredora suiza, la gran favorita, y se declaró "realmente muy feliz con cómo hemos empezado" la temporada. Resaltó, además, que "todas [las corrredoras del Movistar Team] hicieron un trabajo increíble", valoración que extendió al staff técnico.

La etapa reina de la edición de la Vuelta a Burgos 2025 femenina, que comenzó en Soncillo, estaba marcada en rojo en el cuaderno de ruta desde la presentación de la carrera por su conocida dureza montañosa, y no decepcionó. Desde el inicio, se sucedieron los ataques que intentaron romper el pelotón, pero las grandes escuadras fueron anulando cada una de las escaramuzas, de forma que con el transcurso de los kilómetros la carrera se fue seleccionando de forma natural en los tres primeros puertos del día, a la espera de que la subida final al Picón Blanco, de categoría especial, sería la juez definitiva de la etapa.

En Espinosa de los Monteros, el Movistar tomó el mando con la colombiana Paula Patiño marcando el ritmo en la base del puerto. La hasta entonces líder, Mie Ottestad, que había sorprendido el día anterior en Roa con su primera victoria World Tour, comenzaba a sufrir. También cedía Lotte Kopecky, mientras que Reusser cambiaba el ritmo y se marchaba junto a Kastelijn y Labous. Su aceleración fue definitiva. “Aunque no liderábamos la general al inicio, dijimos que quizá lo haríamos al final, así que corrimos con esa mentalidad”, explicó ya en la meta.

A falta de dos kilómetros, Marlen Reusser metió la directa y se despegó en solitario. Cruzó la meta con 40 segundos sobre Kastelijn y más de un minuto sobre Elisa Longo Borghini. El fichaje de la corredora suiza por Movistar quedó tras esta victoria más que justificado y la propia Reusser los admitía tras la adrenalina de la victoria. “Sí, fiché por Movistar por esto. Esperaba que saliera así, pero la verdad es que no podía pensarlo. No lo sabía. Y estoy súper contenta de que estemos aquí”, reconoció.

Reusser defenderá este domingo su liderato en la contrarreloj que pone el punto final a la Vuelta a Burgos Féminas en esta edición de 2025 y hará con ciertas garantías ya que la prueba contra cronometrada es una especialidad en la que ha brillado en el pasado, pero que no disputa desde hace casi dos años. “Normalmente soy un buen contrarrelojista, pero mi última contrarreloj fue hace casi dos años. Así que casi no me acuerdo y tengo mucha curiosidad por volver a hacer una”, confesó.

La etapa final, de 9,4 kilómetros entre Villasana de Mena y Lezana de Mena, decidirá la vencedora de una edición que está dejando espectáculo, estrategia y nombres propios en cada jornada, ya que cada una de las etapas ha finalizado con una líder diferente de la carrera.