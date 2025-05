Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés ya solo piensa en la última jornada, en la que, si los resultados acompañan, podría meterse en el ascenso directo a Primera. Y visto cómo fue la pasada jornada, con una montaña rusa de resultados, los de Lisci podrían hacerse con esa plaza de ascenso directo. Para ello, "ya están todos con las pilas cargadas", según destaca el jugador del conjunto rojillo Raúl Fernández.

Ante el Almería el "equipo hizo todo bien y bueno, como dijo el míster, ya pasó el partido". Ahora, solo toca pensar en el partido del domingo en Cartagena. Insiste en que "el Mirandés va sin ninguna presión, no la tenía tampoco, aunque se lo jugase no dependiendo de sí mismo". Así que "nosotros lo que tenemos que hacer es hacer nuestro partido, hacer un gran partido en Cartagena, que también va a ser difícil".

El hecho de que sea un equipo ya descendido no es para fiarse, al contrario. "Nadie te regala nada en Segunda y vemos a estos equipos ya que, como hemos hablado, quieren acabar lo mejor posible la temporada, que no ha sido buena para ellos y van a intentar hacerlo contra nosotros", destaca.

La oportunidad perdida en la pasada jornada no ha hecho mella en el equipo. "En ese aspecto, ya te digo, no ha hecho falta hablar mucho, sino entrenar y disfrutar. Porque al final creo que eso es lo importante, que se sigue disfrutando el día a día. Siempre es muy bueno con el grupo, con la gente que estamos y la verdad que esa es un poco la línea de toda la temporada y que no tiene por qué cambiar ahora", afirma.

Añade que "tenemos que estar un poco aislados de lo que esté sucediendo en los otros campos porque, bueno, pase lo que pase, se pueden dar diferentes escenarios". Así que "el poder subir directo, el poder quedar tercero, poder quedar cuarto... entonces, bueno, creo que lo importante es que hagamos un buen partido nosotros e irnos con la sensación de haber hecho los deberes bien en Cartagena". Y recuerda que, pase lo pase, el play off está asegurado, "es un premio muy bonito para todo el equipo, para toda la ciudad, para la afición, que al final creo que, bueno, nos ilusiona a todos y encima pues estando a una jornada todavía con opciones de poder subir directos, ¿qué más podemos pedir? Entonces, nada, vamos a ver lo que pasa".