La tercera y última oportunidad del UBU San Pablo Burgos para cumplir el sueño del ascenso a Asobal

El UBU San Pablo Balonmano Burgos tendrá, a doble partido, su tercera y última oportunidad de ascender a la liga Asobal en una eliminatorio en la que todos dan por favorito a un poderoso Impulse Guadalajara. A pesar de que sobre el papel, el Guadalajara parte como favorito, el equipo cidiano va a poner todo su empeño en conseguir una proeza.

Este miércoles 4 de junio, a las 20:00h, El Plantío será juez y testigo de una de las gestas más ambiciosas del balonmano nacional. El equipo dirigido por Roi Sánchez saltará a la pista en busca de la ansiada plaza de Asobal para la próxima campaña. Enfrente, un viejo conocido, el Impulse Guadalajara, equipo que logró su ascenso la pasada campaña en el feudo burgalés y que esta temporada ha diseñado un equipo para la máxima categoría.

Eso sobre el papel, porque sus resultados sobre la pista le han llevado a la antepenúltima plaza de la liga regular, lo que le obliga a jugarse la permanencia contra un UBU San Pablo que, pese a las derrotas ante EON Horneo Alicante e ID Energy Caserío Ciudad Real, llega con la ambición intacta y dispuesto a batirse en duelo en cualquier circunstancia que otorgue un billete a la élite del balonmano nacional.

Por ello, el equipo de orillas del Arlanzón sabe que es de imperativo cumplimiento obtener un buen resultado en su casa para que en el partido de vuelta, el sábado en el Pabellón David Santamaría, el club tenga opciones reales de certificar la machada.

Pero, gestas y épicas aparte, el equipo alcarreño está bien entrenado y entre su plantilla alberga jugadores con mucho peligro como Gorostidi o Sladkowski y otros con experiencia suficiente como para marcar la diferencia como Lombardi o Chiuffa.

Además, si algo le caracteriza al conjunto de Juan Carlos Requena es la defensa, parcela en la que destacan también Marcos Dorado y Miguel Llorens. Pese a todo, Roi Sánchez sabe que el éxito de los suyos dependerá de que sean capaces de desarrollar su juego ofensivo y desplegar todas sus armas en defensa, sostenidas durante toda la temporada en el esfuerzo y la solidaridad en cada acción. Figuras como las de Pedro Martins y Javier Espinosa deben marcar la diferencia en la zaga y que jugadores como Álex Chan, Fabrizio Casanova y la capacidad anotadora de Jaime González estén en su mejor momento.

El Club Balonmano Burgos ha dispuesto que para este encuentro los socios entren gratis y el resto de aficionados puedan adquirirlas por 5 euros a través de la web del club. El partido de vuelta se disputará este sábado en el Pabellón David Santamaría de Guadalajara a las 20:30h.

El técnico del conjunto burgalés destaca que “Guadalajara es un equipo que ha jugado muy bien, sobre todo los partidos contra los rivales directos, lo cual habla muy bien del equipo. Creo que es un equipo que juega muy bien a balonmano, es un equipo que está muy bien trabajado y que tienen las ideas superclaras”.

En este sentido, asume que es "un equipo de Asobal que por supuesto ellos son favoritos, pero nosotros vamos a intentar hacer nuestro juego, vamos a intentar poner en práctica todas las buenas sensaciones que llevamos sobre todo en esta segunda vuelta y que con la ilusión de, a la tercera, poder darle a la afición este regalo final. Iremos a máximos e intentaremos hacer las cosas bien y poder llevarnos el gato al agua”.