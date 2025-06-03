Camps deja de ser entrenador del Grupo Ureta Tizona Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Poco menos de un año ha durado Salva Camps al frente del banquillo del Grupo Ureta Tizona. El club burgalés ha anunciado la marcha del técnico catalán tras una temporada en la que el equipo fue de más a menos hasta firmar una última parte de la campaña que a punto estuvo de dejarle fuera de la fase de ascenso a ACB, a la que llegó mermado.

El club, a través de una nota de prensa, agradece "su entrega y profesionalidad durante su tiempo con nosotros y le deseamos el mayor de los éxitos en su próxima etapa".

De hecho, el equipo de Camps acumuló en la fase decisiva de la competición la peor racha de derrotas, ocho, consecutivas, lo que puso en peligro su presencia en el play off. No obstante, la participación del Tizona en esta fase se saldó por la vía rápida tras caer eliminado con tres derrotas ante el Flexicar Fuenlabrada.

Camps arrancó su andadura en los banquillos dirigiendo al Moycullen Basketball Club irlandés. En 2015 tuvo su primera experiencia en España como entrenador ayudante del Joventut de Badalona, y dos años después ocupó el mismo cargo en el CB Gran Canaria, sumando así 4 temporadas en la ACB.

En la 2019-20 dirigió al CB Gran Canaria B de LEB Plata, y al año siguiente regresó a la Liga Endesa como ayudante de Pedro Martínez en Baxi Manresa, acumulando tres campañas en el conjunto catalán.

En el verano de 2023 consiguió su primera experiencia como entrenador principal en la ACB, firmando por Bàsquet Girona. Además, Camps también cuenta con experiencia internacional. Ha sido entrenador ayudante en el staff de Sergio Scariolo con la Selección Absoluta, aparte de en varias categorías inferiores.