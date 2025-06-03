La exigente prueba deportiva que acoge este pequeño pueblo de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cerca de 1.000 atletas participarán en la exigente prueba de Picón Castro, que celebrará este sábado 7 de junio la undécima edición en un recorrido de tres distancias diferentes por los valles pasiegos en su vertiente burgalesa. Espinosa de los Monteros volverá a acoger y a vibrar con esta prueba deportiva.

Se trata de tres pruebas, Ultra de 62 kilómetros y 3.700 metros de desnivel positivo, Sky, sobre una distancia de 32,8 kilómetros y 1.900 metros de desnivel positivo y Trail, sobre una distancia de 23.2 km y 1000 metros de desnivel positivo. Es un recorrido "precioso", ya que este año ha llovido mucho, está todo muy verde, los caminos están perfectos", tal y como explicó José María Gómez, responsable de la organización.

Es una prueba que supone un gran reto de organización, en la que participan cerca de 300 voluntarios "no solo de Espinosa, de todas las Merindades". Y el pasado año se inició una prueba el viernes por la tarde para "concienciar al deporte de base", en la que ya participaron un centenar de niños. Para este año se prevé la participación de cerca de 140 atletas.

En cuanto a los favoritos, destaca Luis Alberto Hernando en la prueba Ultra, con el que "tenemos una historia de amor con él, tremenda, porque ha estado a punto de estar varias veces y por una cosa o por otra no ha podido estar". También destacan Marc Bernaedes David Hedges (USA) y Jonatan Tejada. En categoría femenina, entre las favoritas están Angels Llobera, Ana Cristina Constantin, Vilma Giménez y Joanna Pawelxzak.