El UBU San Pablo Burgos se permite soñar con el ascenso a Asobal

El UBU San Pablo Burgos dio un paso importante, pero no definitivo, para ascender a la Liga ASOBAL. Los de Roi Sánchez se impusieron de cuatro goles que harán valer en el partido de vuelta en Guadalajara. Los castellanos fueron de menos a más y en una brillante segunda mitad arrollaron a un rival que se diluyó como un azucarillo tras el descanso.

Ambos equipos se jugaban su presencia en la Liga ASOBAL la próxima temporada. Y fueron los burgaleses los que se situaron rápidamente con un 2-0 ante un rival morado que flojeaba en defensa. Los de Roi Sánchez se mostraban muy eficaces en ataque. Sin embargo, despertó el conjunto alcarreño e igualó antes de los primeros cinco minutos de juego (2-2). A partir de ahí, la igualdad fue la gran protagonista en El Plantío. Tomaron protagonismo los dos porteros, que con buenas intervenciones.

Pancho Lombardi dio la primera ventaja del partido a los visitantes (3-4). Luego, el mismo jugador visitante elevó la ventaja (3-6). Los pupilos de Roi Sánchez lo pasaban mal y no eran capaces de reaccionar. Se encontraron a un Gerard Forns brillante bajo los palos. El técnico local no tuvo más remedio que solicitar un tiempo muerto para intentar revertir una situación adversa de su equipo tras encajar un parcial de 1-4. Los de Juan Carlos Requena estaban demostrando su condición de equipo ASOBAL.

La defensa presionante 6-0 de los morados se les atragantaba a los castellanos. Alberto Serradilla colocó la máxima ventaja para el Impulse BM Guadalajara (5-10) hasta el momento. Supo rehacerse momentáneamente el UBU San Pablo Burgos con un parcial favorable de 2-0 para situar el luminoso en un 7-10. Restaban cinco minutos para llegar al descanso. A poco más de tres minutos, Requena detuvo el partido con 8-11. Y es que su equipo se atascó y ya no tenía tanta fluidez de balón y le costaba encontrar huecos para batir a Elcio Carvalho. Al término de los primeros treinta minutos el resultado reflejo un 9-13.

Tras el paso por los vestuarios, el Impulse BM Guadalajara no se dejó sorprender y mantuvo su renta (10-14). Gerard Forns continuaba exhibiéndose y Lombardi situaba el 10-15. Se le complicaba mucho el partido al UBU San Pablo Burgos, que seguía sin dar su mejor versión. Chan, desde los siete metros, dio algo de respiro a su equipo (12-16). Una inoportuna lesión de Elcio Carvalho tuvo que ser sustituido por Jorge García. Dos goles consecutivos del castellonense Javier Domingo y Guillermo Villanueva dio más vida a los rojillos (16-17). El parcial había sido de 7-4 desde el inicio de la segunda mitad. Juan Carlos Requena pidió su segundo tiempo muerto ante la total desesperación del entrenador del Impulse BM Guadalajara. Sin lugar a dudas, el mejor momento burgalés del partido. Además, Jorge García estaba en estado de gracia.

El UBU San Pablo Burgos dejó escapar dos ataques para igualar el marcador. Dos tantos consecutivos del polaco de Piotr Mielzarski sacaron de apuros a los manchegos, y precipitó un tiempo muerto de Roi Sánchez. Restaban trece minutos para la conclusión de un intenso enfrentamiento. Logró su objetivo y el equipo local empató (19-19) con un cañonazo de Jaime González. Luego, el pivote Tomás Moreira daba ventaja a los suyos (20-19) y el conjunto leonés volvía a mandar en el marcador de El Plantío tras muchos minutos sin hacerlo. El Impulse BM Guadalajara estaba totalmente KO, mientras que su rival había renacido.

Jorge García era un muro bajo los palos y la defensa rojilla hacía los deberes. Chan, desde los once metros, colocaba un +2 (21-19) a cinco minutos para la conclusión. Ernesto López se unió a la fiesta (22-19). Juan Carlos Requena detuvo de nuevo el partido. El decorado había cambiado por completo. Javier Domingo situó el +4 (23-19) y se desataba la euforia de los aficionados. Al final, 24-20.

El partido de vuelta se jugará el pròximo el sábado 7 de junio a las 20:30h en el Polideportivo David Santamaria de Guadalajara.

UBU SAN PABLO BURGOS - BM GUADALAJARA, 24-20

UBU San Pablo Burgos: Elcio Carvalho; Chan (4), Javi Espinosa (1), Pablo Gómez (1), Romàs Moreira (1), Javier Domingo (5), Javier Rodríguez (4), Ernesto López (4), Jaime González (3), Fabrizio Casanova (1), Elcio Carvalho, Faust Talens, Pedro Rodriguez, Adri Sánchez y Cristian Alonso.

BM Guadalajara: Gerard Forns; Vicente Poveda, Fran Andrés Lombardi (5), Haitz Gorostidi, Manu Falcón, Óscar Moreno, Fabio Rocha (4), Jesús Arribas, Miguel Llorens, Piotr Mielczarski (5), Marcos Dorado (1), Nicolás García, Santi Simón, Jakub Edward (1), Alberto Serradilla (3) y Juan Antonio Jodar (1).

PARCIALES: 2-2 (5’); 3-4 (10’); 3-6 (15’); 4-8 (20’); 7-11 (25’); 9-13 (descanso); 11-15 (35’); 14-17 (40’); 16-17 (45’); 19-19 (50’); 21-19 (55’); 24-20 (final).

ÁRBITROS: Hoz Fernández y Riloba Pereda. Amarilla al local Jaime González; y al visitante Manuel Falcón. Exclusiones a los locales Jaime González y Adri Sánehz; y al visitante Miguel Llorens (2).