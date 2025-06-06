Así es el primer fichaje del Recoletas Burgos para la nueva temporada: Lander Gómez

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural ha confirmado la incorporación de Lander Gómez como primer refuerzo de cara a la próxima temporada 2025-26. Con 26 años y una sólida trayectoria en el rugby nacional, Gómez se suma al proyecto burgalés con el objetivo de aportar experiencia, velocidad y profundidad al equipo.

«Su gran versatilidad es lo que nos ha hecho decidirnos por él para completar la línea de tres cuartos, ya que en un mismo partido puede jugar en varias posiciones, y además suma gran experiencia en División de Honor, lo que le hace aún más valioso. Es un jugador que llega a nuestro equipo con ganas de mejorar», destacó sobre su incorporación al equipo Nicolás Herreros, uno de sus nuevos entrenadores.

La llegada de Gómez refuerza el esquema ofensivo del Recoletas Burgos Caja Rural, que esta temporada vuelve a aspirar a estar presente en las fases decisivas de las principales competiciones nacionales.

El ala Lander Gómez, nuevo fichaje del Recoletas Burgos Caja Rural.ECB

Nacido el 28 de septiembre de 1999, Lander Gómez dio sus primeros pasos en el mundo del rugby en el Bilbao Rugby Taldea, donde adquirió su base técnica y pasión por este deporte. Su rendimiento como ala y su potencia física le permitieron dar el salto a la élite, debutando en la División de Honor con Bizkaia Gernika RT en la campaña 2018/2019.

A partir de 2019, Gómez defendió durante seis temporadas consecutivas la camiseta del AMPO Ordizia RE, convirtiéndose en uno de los jugadores ofensivos más destacados del conjunto vasco. Durante su paso por el club, sobresalió por su capacidad de desborde y su velocidad, cualidades que lo consolidaron como una pieza clave en los esquemas del equipo en la máxima categoría del rugby español.

En el plano internacional, ha sido convocado por la selección española de rugby 7s, participando en competiciones europeas como el Men’s 7s Championship Series tanto en la temporada 2022/23 como en la 2023/24.

Con este movimiento, el club suma ya un total de nueve jugadores confirmados para la próxima campaña: Facundo Sacovechi, Agustín Gil, Valentín Bustos, Tomás Domínguez, Pablo Rascon, Adrián García, Pablo Mata, Juan Peña y ahora también Lander Gómez.