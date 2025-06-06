El ascenso en juego en el último partido del curso para los Cidianos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Después de una temporada larga y exigente, el UBU San Pablo Burgos está a un solo partido de alcanzar su objetivo: jugar el próximo curso en la Liga Asobal. El equipo dirigido por Roi Sánchez visita este sábado (20:30 horas) la pista del Balonmano Guadalajara con una ventaja de cuatro goles en la eliminatoria, tras imponerse el miércoles en El Plantío (24-20), y con la ambición intacta de dar el salto definitivo a la máxima categoría del balonmano español.

«El sábado viajamos a Guadalajara para jugar la vuelta de la promoción de ascenso a la Liga Asobal. Por fin el último partido de esta temporada larga y durísima», reconocía esta semana Roi Sánchez. El técnico, sin embargo, huye de cualquier confianza excesiva y advierte que la ventaja con la que parten es escasa: «Llevamos una renta de cuatro goles, que es una pequeña ventaja, pero mínima, porque cuatro goles en balonmano es muy poca renta. Nos vamos a encontrar a un Guadalajara herido por el partido de ayer y con muchas ganas de darle la vuelta».

Para hacer frente a esa reacción esperada del conjunto local, el entrenador del UBU San Pablo insiste en mantener el nivel de intensidad y corregir ciertos desajustes, demostrando «la misma energía» asegurándose de « mantener el mismo nivel defensivo» y mejorar cuestiones «a nivel ofensivo y de lanzamiento».

El factor físico también entra en juego. La acumulación de minutos y la exigencia de disputar dos partidos de este nivel en menos de una semana puede pasar factura a una plantilla poco acostumbrada a este ritmo. «Seguramente se note un poco el cansancio, tanto de la temporada como de jugar dos partidos en una semana, que nuestros equipos de Plata no están acostumbrados, pero vamos a hacer un último esfuerzo porque la temporada se acaba y queremos brindarle a la afición este posible alegrón de ascender el sábado», expresó el técnico.

La afición burgalesa, siempre al lado del equipo, también estará presente en el Polideportivo David Santamaría. Un centenar de seguidores se desplazarán a Guadalajara para animar a los suyos.

Desde el vestuario, Javier Domingo coincide con su entrenador en que no hay nada decidido. «Estamos muy contentos por el partido del miércoles. El equipo ha demostrado que puede competir muy bien contra un buen equipo de Asobal, lo cual nos da una pequeña ventaja de cara al partido del sábado», afirmó. Pero al mismo tiempo recordó que aún queda lo más difícil. «Estamos con los pies en el suelo, porque sabemos que todavía no hemos hecho nada. Quedan 60 minutos en Guadalajara, los cuales sabemos que van a ser muy duros, porque el Guadalajara es un gran equipo, con grandes jugadores», recalcó.

A su juicio, el encuentro se decidirá por pequeños detalles. «Esperamos un partido muy competido donde los detalles van a decidir qué equipo va a jugar el año que viene en Asobal», enfatizó.