El Mirandés se activa para el asalto al ascenso

El CD Mirandés afronta su cita más trascendental del año con las ideas claras, los ánimos renovados y una certeza colectiva: están preparados para competir de tú a tú por una plaza en Primera División. Tras cerrar una fase regular notable, el equipo que dirige Alessio Lisci entra en el play-off con «la moral muy alta, con muchas ganas y la verdad que llegamos en un momento perfecto y con mucha ilusión de empezar.

El equipo anímicamente está en su punto optimal», valoraba Alessio Lisci. Las sensaciones del vestuario no son fruto de la casualidad. Lisci considera que el trabajo emocional tras la derrota en Almería ha sido clave para mantener la convicción intacta y evitar la caída anímica que a menudo golpea a los aspirantes que rozan la gloria sin alcanzarla.

«Incidimos mucho después de Almería en que en Cartagena no íbamos a ascender. Me parecía posible viendo ciertas dinámicas. El equipo se ha mentalizado, sabiendo que teníamos que ganar porque era nuestro y había que hacerlo. Ha jugado con madurez y sin tristeza por lo que pasaba en otros campos. Estamos muy mentalizados», apuntó el entrenador, satisfecho por la respuesta interna de un grupo que ha demostrado no rendirse a las circunstancias.

El sorteo deparó una eliminatoria contra el Racing de Santander, un rival al que el Mirandés ya derrotó en los dos duelos de la temporada. Sin embargo, para Lisci, el historial reciente no condiciona lo que está por venir. «Se ha acabado la liga, es otra competición. De hecho, en estos casos, el que tiene ventaja es el otro equipo, no nosotros», explicó. A su juicio, el doble enfrentamiento obliga a estar muy atentos a las adaptaciones del rival porque «sabes que el rival va a cambiar cosas y tú no sabes qué».

«Tienen un modelo de juego muy estructurado y han vuelto a pillar una buena dinámica», valoró el entrenador italiano que tiene claro el técnico es que la eliminatoria será larga y compleja. «Hay que saber que es un partido de 180 minutos. Uno se juega en Santander, otro en Miranda. Hay muchos factores que inciden. Tenemos que jugar muy parecido a lo que hemos hecho durante el año, con tranquilidad y las ideas claras», explicó.

Pese al ambiente que se espera en El Sardinero, Lisci se muestra tranquilo, ya que, a estas alturas, la motivación, según míster del equipo rojillo, ya está instalada en el vestuario desde hace tiempo, puesto que «a lo largo de la temporada ya son capaces de meterse en el punto de activación óptimo para competir», reconoció.

Del Racing, el técnico valora especialmente su talento ofensivo y asegura que el Mirandés debe saltar al campo « mentalizado de que en algún momento tienes que sufrir, apretar y quedarte vivo en la eliminatoria».

La propuesta del Mirandés, insistió, no variará en esencia por tratarse de un play-off, aunque sí habrá matices estratégicos. «Nos ha ido bien. Cada partido ajustamos cosas respecto al rival, pero hay que seguir siendo fieles a nuestro modelo de juego porque nos está dando muchos resultados», afirmó. En ese equilibrio entre mantener la identidad y adaptarse al contexto cree que reside gran parte de las opciones de éxito.

Lisci no descarta que el Racing altere su comportamiento habitual. «Me espero un equipo que en casa quiera ganar el partido para no venir aquí con la obligación de ganar. Me espero un equipo agresivo en la presión y que nos quiera dominar», explicó. Aun así, no pierde de vista la mejora defensiva del adversario. «Empezaron bien, luego tuvieron un bajón y han vuelto a un buen nivel», analizó y agregó que «cuando llega un playoff todo el mundo da un puntito más y los partidos no suelen ser tan abiertos».

Fuera del terreno de juego, también hubo espacio para el análisis institucional por parte del entrenador romano quien se mostró satisfecho por la continuidad de Alfredo Merino como director deportivo, oficializada esta semana.

«Es un grandísimo acierto del club porque ha demostrado tanto el año pasado como este año ser un director deportivo de un nivel altísimo. Alfredo y el presidente son una dupla que cualquier entrenador quiere tener como jefes», subrayó. Sobre su futuro, sin embargo, no quiso avanzar nada. «Ya hemos hablado con el club que hasta que termine la competición del Mirandés no se va a hablar, como hicimos el año pasado», avanzó.