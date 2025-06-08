Las pingüinas de Burgos rozan el título en la Challenge de la Copa de la Reina y firman un torneo brillante

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El PRB Flor de Escocia Universidad de Burgos se proclamó subcampeón de la Challenge Copa de la Reina, competición nacional disputada en el campo del Liceo Francés de Madrid. Con un plantel joven y ambicioso, las burgalesas desplegaron un juego de alto nivel y, a mayores, lograron el reconocimiento de ser el equipo más anotador y el menos goleado del torneo.

La anécdota del día la protagonizó Nerea, que cumplió justo los 17 años el mismo sábado, edad mínima para poder participar en competiciones oficiales de esta categoría. Con ese hito simbólico, el conjunto dirigido por Álvaro González arrancó una jornada intensa bajo un sol abrasador y un ambiente típicamente madrileño.

El debut del equipo burgalés fue ante el equipo anfitrión, que poco pudo hacer ante el empuje visitante. Las pingüinas dominaron con autoridad y cerraron el partido con un contundente 0-22, incluyendo 10 puntos firmados por Suari. Sin apenas descanso, llegó el segundo duelo frente al conjunto de Vallecas.

Si en el primer encuentro fueron claramente superiores, en este segundo las burgalesas desataron su mejor versión y pasaron por encima de su rival con un 45-0. Laura Maestro, muy inspirada, se convirtió posteriormente en la máxima anotadora del torneo.

En semifinales, el rival fue Pozuelo Rugby Union, vigente campeón de la liga de Primera División madrileña. Pese a la igualdad en la primera parte, que terminó con empate a 7, las burgalesas fueron capaces de seguir mostrando un importante despliegue físico y táctico en el segundo tiempo para imponerse con solvencia por 28 a 7 y sellar su pase a la gran final.

Ya por la tarde, esperaba sobre el terreno de juego la A.D. Ingenieros Industriales de Las Rozas para una final en la que el calor se hizo notar, con más de 32 grados en el césped, y el partido estuvo marcado por una acción determinante: la polémica expulsión temporal de Suari a 50 segundos del descanso.

Con superioridad numérica, las madrileñas lograron darle la vuelta al marcador en apenas dos minutos, pasando de un 0-10 favorable a las burgalesas a un 17-10 que cambiaría el guión del partido.

En la segunda mitad, el PRB Flor de Escocia UBU no bajó los brazos. A pesar del desgaste físico y de haber jugado con solo seis jugadoras durante buena parte del encuentro, el equipo mantuvo la intensidad e incluso rozó la remontada. Finalmente, el esfuerzo no fue suficiente y el marcador final de 22 a 15 otorgó el título al conjunto madrileño.

Más allá del resultado, el equipo de Burgos regresó con el mérito de haber sido el más anotador del campeonato y el que menos puntos en contra recibió, además de evidenciar en competición el talento emergente del rugby femenino burgalés.