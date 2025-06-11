El Correo de Burgos

Estos jóvenes talentos pueden marcar el futuro del baloncesto burgalés

24 niños y niñas de los PRD de Baloncesto competirán por Burgos en Olmedo de la mano de Fundación Caja Rural Burgos y la Federación de Castilla y León de Baloncesto

La Federación de Castilla y León de Baloncesto con el apoyo de Fundación Caja Rural Burgos han presentado a los niños y niñas de la provincia de Burgos que este año forman parte del Programa Regional de Detección de jóvenes talentos en el baloncesto y que este fin de semana competirán con los equipos de este programa del resto de provincias castellanoleonesas.

Este proyecto está diseñado para identificar y desarrollar las capacidades de jugadores y jugadoras de baloncesto de categoría alevín (11 años) proporcionando entrenamiento especializado y oportunidades para competir y mejorar sus destrezas en el deporte de la canasta.

Desde enero de 2025, cuando se llevó a cabo la selección de estos jóvenes, han trabajado para llegar a competir en su más alto nivel y conseguir así hacer un buen papel en su última cita que es el campeonato de PRDs de Castilla y León que se llevará a cabo en la localidad vallisoletana de Olmedo el próximo 14 de junio.
Fundación Caja Rural, de la mano de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, apuesta por la excelencia en el ámbito deportivo con esta iniciativa, siguiendo así con uno de los ejes principales de su actividad que es promover desde el deporte valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la solidaridad y el respeto, así como los hábitos de vida saludable desde la infancia, como ha destacado Germán Martínez, gerente de Fundación Caja Rural.
Por su parte, Evaristo Pérez Torices, Director del Área de Formación de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, ha hecho un agradecimiento especial a las familias de estos jóvenes por su apoyo y compromiso, ya que sin ellas, estos niños y niñas no tendrían la oportunidad de disfrutar con el deporte y desarrollar al máximo sus capacidades.
