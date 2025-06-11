Estos jóvenes talentos pueden marcar el futuro del baloncesto burgalés

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Federación de Castilla y León de Baloncesto con el apoyo de Fundación Caja Rural Burgos han presentado a los niños y niñas de la provincia de Burgos que este año forman parte del Programa Regional de Detección de jóvenes talentos en el baloncesto y que este fin de semana competirán con los equipos de este programa del resto de provincias castellanoleonesas.

Este proyecto está diseñado para identificar y desarrollar las capacidades de jugadores y jugadoras de baloncesto de categoría alevín (11 años) proporcionando entrenamiento especializado y oportunidades para competir y mejorar sus destrezas en el deporte de la canasta.