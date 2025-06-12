Burgos acoge la fase final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Pelota a Mano y Herramienta

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El frontón de Lavaderos de Burgos será el escenario de la fase final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en la modalidad de 36 metros de pelota a mano y herramienta, una cita de gran relevancia nacional en el calendario pelotazale. La cita deportiva será los días 15, 21, y 22 de junio en el polideportivo Lavaderos.

El acto de presentación oficial del evento realizado en el Ayuntamientio de Burgos, ha contado con la presencia del Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, quien ha destacado la importancia de seguir apostando por el deporte tradicional y su arraigo en la ciudad. Junto a él, han estado presentes Javier Conde, presidente de la Federación Española de Pelota; Marcos García, presidente de la Federación de Castilla y León de Pelota; así como Luis Cámara Fernández organizadora del campeonato.

El evento reunirá a las mejores selecciones autonómicas del panorama nacional en un ambiente de máxima competición y compañerismo, consolidando a Burgos como una ciudad referente para la pelota en sus diferentes modalidades.

Desde la organización se invita a todos los burgaleses y aficionados al deporte a disfrutar de este espectáculo único, que conjuga tradición, técnica y emoción, y que promete ofrecer grandes momentos deportivos en un enclave histórico para la pelota como es el frontón de Lavaderos.