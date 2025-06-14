Corbalán se compromete con el proyecto ACB del Silbö San Pablo Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Gonzalo Corbalán (03/03/2002, Resistencia, Argentina) continuará liderando al San Pablo Burgos en la campaña 2025/26 de Liga Endesa acb, tras haber sellado su renovación para las próximas tres temporadas. El jugador de 1,93 metros, internacional por Argentina y con pasaporte comunitario, competirá en la máxima categoría del baloncesto nacional de la mano de los burgaleses, en el que será su quinto curso en el club del Coliseum.

El argentino se incorporó al San Pablo Burgos en verano de 2021 para formar parte del filial hasta la campaña 2022/23, en la que dio el salto definitivo al primer equipo, donde ha permanecido a lo largo de las últimas tres temporadas de LEB Oro y Primera FEB.

En el recién terminado año deportivo, el escolta ha disputado 42 partidos oficiales con el Silbö San Pablo Burgos, en los que ha promediado 13,4 puntos, 3,6 rebotes y 1,9 asistencias para 17,1 créditos de valoración media, en un curso en el que ha levantado la Copa España y ha logrado el ascenso a la Liga Endesa acb.

Corbalán ha ido ganando protagonismo en el equipo año a año, con una espectacular progresión en la cancha que le ha llevado a ser uno de los jugadores más destacados de la categoría, así como uno de los más queridos de la plantilla por la afición burgalesa.

Tras una temporada llena de éxitos, el escolta argentino ha hablado de la ambición para la campaña que viene en acb: “Para mí, lo ideal sería poder mantener al San Pablo Burgos y competir codo a codo con todos los equipos. No quiero mirar solamente el no descender. Yo quiero competir y ganar”.

La continuidad del entrenador Bruno Savignani junto a un bloque de jugadores de la plantilla es una de las claves para trabajar en el próximo curso: “Era muy importante mantener una base del año pasado, por el hecho de que ya nos conocemos y sabemos cómo trabaja Bruno, lo que conlleva que no nos tengamos que adaptar a algo nuevo”.

Este ha sido igualmente una de las bases sobre las que Corbalán ha cimentado la decisión de permanecer en la plantilla burgalesa: “No pienso que sea fácil tomar ese tipo de decisiones siendo jugador profesional. Tuve que pensarlo y analizar las cosas. Al final, llegué a la conclusión de que Burgos era lo mejor para mí. Yo me siento cómodo en la ciudad y a todo eso tienes que agregar que ya conozco al entrenador y a algunos compañeros. Todo eso me va a ayudar a mí a poder adaptarme más fácil en la acb”.

El salto a la primera categoría del baloncesto español es un desafío para el jugador argentino, que ha explicado: “Supone un reto, tanto personal como en lo colectivo. El club quiere medirse con los mejores equipos y yo personalmente también quiero medirme contra los mejores equipos”.

De cara a la temporada de regreso a la élite, Gonzalo Corbalán también ha querido enviar un mensaje a la afición burgalesa: “Que disfruten. Más no les puedo decir. Alientan y llenan el Coliseum todos los días de partido. Estoy ansioso por verlos felices y disfrutando en la acb”.