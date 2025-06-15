El Mirandés golpea primero y se acerca al sueño del ascenso

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Alberto Reina y Raúl Fernandez mantienen el sueño del Mirandés de ascenso a Primera División. Un gol del jugador en la primera parte, y un penalti detenido por el portero dejó al Real Oviedo sin premio en Anduva en el partido de ida del playoff de ascenso. Todo se decidirá en el Carlos Tartiere en próximo fin de semana.

El marcador se movió muy pronto. Alberto Reina remató de cabeza un centro de Iker Benito desde la izquierda, y el balón entró en la portería de un Aarón que tocó el esférico tarde. El capitán conseguía su séptimo gol de la presente temporada. Un inesperado contratiempo para los asturianos, que no se vinieron abajo y buscaron el empate. A los 21 minutos, Aarón evitó el segundo del conjunto local con una manopla salvadora a disparo de Alberto Reina después de un robo de balón de Panichelli en campo visitante. No pudo superar el meta carbayón. Mandaba el Mirandés, pero se encontraba la resistencia de un Real Oviedo que apenas generaba peligro en ataque.

A medida que fueron transcurriendo los minutos, los de Alessio Lisci impusieron su presencia cada vez más. Los jabatos buscaron el pase de seguridad y evitaban cualquier contratiempo inesperado. En la recta final, se entró en una fase de juego muy trabado. El susto en las filas locales llegó a un minuto para el final del tiempo reglamentario. Ilyas remató completamente solo en el segundo palo después de un centro de Hassan. El jugador cruzó en exceso el balón.

Y en el tiempo añadido, susto en las filas rojinegras cuando Hassan superó a dos defensores y asistió perfectamente a Paraschiv, que no pudo rematar de cabeza en condiciones. Poco después finalizaba una primera parte bastante intensa.

Tras el paso por los vestuarios, el Mirandés continuó insistiendo en busca de más goles para ir a tierras asturianos con una cómoda ventaja. Sin embargo, en los primeros minutos apenas hubo ocasiones claras para que el marcador sufriera cambios. Fueron los azulados los que pudieron dar un serio disgusto a su rival. Un centro de Rahim le llegó en una posición idónea a Hassan, pero remató mal. Y la respuesta jabata llegó casi acto seguido. Izeta, de potente volea desde la frontal del área, hizo lucirse a Aarón que voló para evitar el segundo tanto del conjunto burgalés.

Una ocasión que espoleó a los rojinegros. Los de Lisci se vieron arriba. En el minuto 74, Lachuer dejó sentado a Sibo, pero no supo resolver y su tiro fue muy defectuoso. Poco después, Egiluz intentó rematar casi de espaldas, sin consecuencias.

Ya en el tramo final, aparecieron los miedos a encajar un gol. En el minuto 79, Cardero remató cruzado en una buena posición. E instantes después, el Real Oviedo pidió penalti por un agarrón sobre Hassan en el área. El VAR entró en escena y el colegiado pitó pena máxima. Colombatto fue el encargado de lanzarlo, pero el ovetense lo tiró fuerte y al medio. Raúl Fernández lo detuvo.

A partir de ahí, fue un querer y no poder el Mirandés ante un Real Oviedo que supo defenderse con orden y no encajar más goles, sabiendo que tenía por delante 90 minutos más ante su público para remontar y alcanzar la Primera División.

CD MIRANDÉS - REAL OVIEDO, 1-0

CD Mirandés: Raúl Fernández; Hugo Rincón, Pablo Tomeo, Egiluz, Parada, Iker Benito (Tachi, 94’); Alberto Reina (Postigo, 94’), Gorrotxategi, Lachuer (Julio Alonso, 94’); Panichelli e Izeta (Joel Roca, 76’).

Real Oviedo: Aarón; Nacho Vidal (Lucas, 90’), Luengo, Dani Calvo, A. Rahim; Hassan (Paulino, 90’), David Costas, Sibo, Colombatto (Alemao, 90’); Paraschiv (Viñas, 68’) y Ilyas (Cardero, 77’).

GOL: 1-0 (3’): Alberto Reina.

ÁRBITRO: Galech Apezteguía, del colegio navarro. Amonestó a los locales Hugo Rincón y Alessio Lisci (entrenador); y a los visitantes Luengo, Nacho Vidal, Colombatto y Alemao.

CAMPO: Anduva. Un total de 5.409 espectadores