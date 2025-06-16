Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Comienza el verano para el Burgos Burpellet BH con cuatro competiciones consecutivas en cuatro países diferentes, como antesala de los campeonatos nacionales de la próxima semana. El primer plato de este bloque de carreras será la Ruta de Occitania, a la que acuden los morados por cuarta vez en su historia. La carrera francesa regresa al calendario tras no poder disputarse en 2024 y lo hace con un recorrido muy completo, destacando la cronoescalada inicial y las dos jornadas finales de alta montaña. Por ello, el equipo burgalés presentará en la salida un potente bloque de escaladores.

La Ruta de Occitania se disputará entre el miércoles 18 y el sábado 21 de junio, con una contrarreloj inicial y tres etapas en línea. La prueba contra el crono del primer día estará destinada a los escaladores, ya que se ascenderá la Côte de Tiergues en el recorrido de 10 kilómetros entre Saint-Affrique y Roquefort-sur-Soulzon. Un día después, los velocistas serán los encargados de pelar por la victoria, en una larga etapa de 195 kilómetros entre Gignac Vallée de l’Hérault y Carmaux Ségala. Habrá algunas pequeñas cotas de montaña lejos de meta que no deberían impedir la resolución al sprint.

El plato fuerte de la carrera llegará el viernes, con el ascenso de dos auténticos colosos pirenaicos. Esta tercera jornada de 173 kilómetros comenzará en Pujaudran y contará con unos primeros 100 kilómetros llanos en los que seguro habrá mucha pelea por formar parte de la fuga. Se llegará entonces al Col du Tourmalet (17 km al 7,5%), donde se separará el grano de la paja. El rápido descenso posterior conectará con el ascenso a Luz-Ardiden (13 km al 7,5%) en el que finalizará la etapa.

Ander Okamika, en el reciente Tour de Eslovenia.Tommaso Pelagalli / SprintCyclingAgency

La clasificación general no quedará decidida, puesto que la carrera concluirá el sábado con una nueva etapa de alta montaña. En este caso, los puertos de montaña estarán ubicados lejos de meta, por lo que se podrían ver ataques y largas persecuciones entre los favoritos. Será una etapa de 128 kilómetros entre Saint-Gaudens y Saint-Girons Ariège Pyrénées con tres grandes cimas que coronar: el Col de Portet d’Aspet (4 km al 10%), el Col de la Core (14 km al 6%) y el Col de Latrape (6 km al 7%). El último de ellos se superará a 36 kilómetros de la meta, dando paso a un terreno más favorable.

El Burgos Burpellet BH acude a la Ruta de Occitania con un equipo compuesto íntegramente por escaladores. La principal novedad en la alineación del equipo morado será el regreso de Josh Burnett, mes y medio después de la caída que le apartó del Tour de Turquía. Estarán también presentes tres de los ciclistas que ya corrieron hace dos semanas en Eslovenia: Eric Fagúndez, David Delgado y Ander Okamika. El vizcaíno ya logró una destacada 15ª posición en la general de la edición de 2022 de la ronda francesa. A ellos se unirán José Luis Faura, Carlos García Pierna y Sinuhé Fernández. Una prueba que servirá también como preparación para los próximos Campeonatos de España.