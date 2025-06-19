Totte seguirá en el Tizona hasta 2027

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Sangre burgalesa no por una sino por dos temporadas más en El Plantío. El Club Baloncesto Tizona ha confirmado la renovación de Totte Alonso por dos temporadas más, lo que garantiza su presencia en el equipo azul hasta el año 2027. A sus 24 años y con 2,02 metros de altura, el jugador burgalés continuará siendo una pieza clave en el esquema del equipo, aportando intensidad, carácter y un firme compromiso con el proyecto deportivo.

La continuidad de Totte se enmarca dentro de la estrategia del club de consolidar una plantilla sólida, con identidad propia y arraigo local. Para la entidad burgalesa, según explica en un comunicado, mantener a jugadores que representan el sentimiento del vestuario y de la grada es tan importante como la planificación técnica. Y Totte, formado en la cantera y vinculado al club desde etapas anteriores, encarna valores que van más allá del juego: entrega, constancia y una conexión especial con la ciudad y la afición.

Desde el CB Tizona se valora esta renovación como una apuesta por la estabilidad, la proyección y la continuidad de un bloque que aspira a seguir creciendo dentro y fuera de la pista. La presencia de jugadores como Totte contribuye a reforzar el vínculo emocional que une al equipo con Burgos y su afición, un aspecto que el club considera clave para el desarrollo del proyecto en las próximas temporadas.

Con este acuerdo, el Tizona da un paso más en su planificación de futuro, ya bajo la batuta de Jordi Juste al frente de la dirección técnica, afianzando el compromiso de quienes sienten el escudo como propio y reforzando los cimientos de un equipo que quiere seguir soñando desde casa.