Asier Pedroarena regresa a El Plantío para reforzar el lateral derecho del UBU San Pablo Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Burgos ha confirmado el regreso de Asier Pedroarena para la próxima temporada. El jugador pamplonés, que ya militó en el equipo burgalés durante la campaña 2023/2024, vuelve a vestir la camiseta granate tras su paso por la Liga ASOBAL con el conjunto de Torrelavega. Lo hará en calidad de cedido, con el objetivo de afianzar el lateral derecho, una de las posiciones más complejas y estratégicas del juego.

Con solo 25 años, Pedroarena es un jugador que combina juventud, intensidad y experiencia. Durante su anterior etapa en El Plantío dejó una huella profunda por su potente juego ofensivo, capacidad de penetración y liderazgo en pista, además de una conexión evidente con la grada burgalesa, algo que el club valora especialmente. Su perfil zurdo, además, le convierte en una pieza difícil de encontrar en el mercado y refuerza con garantías la línea defensiva y el lanzamiento exterior del equipo.

El Club Balonmano Burgos, según expresa en un comunicado, celebra este regreso como una apuesta por el rendimiento contrastado, la identificación con el proyecto y el deseo mutuo de seguir creciendo. Pedroarena se reincorpora a un bloque que se va a conformar con la intención de dar un salto competitivo de cara a la nueva temporada en la que el objetivo será el ascenso que en la pasada campaña rozó con la punta de los dedos.