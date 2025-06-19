Un campeón africano para el Burgos BH: Ficha al primer ciclista profesional de Mauricio

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH suma un refuerzo inédito para la segunda mitad de la temporada: el mauriciano Alexandre Mayer (Curepipe, 1998), de 27 años, se incorpora al conjunto morado y se convertirá en el primer ciclista profesional de la historia de Mauricio en el pelotón masculino. Mayer firma hasta finales de 2026 y debutará este mismo fin de semana en los campeonatos nacionales de su país, donde aspira a revalidar el título.

Mayer llega procedente del equipo británico Foran, tras haber pasado por el Saint Piran, con el que compitió en pruebas UCI tanto en Europa como en África. Su palmarés incluye tres títulos nacionales en ruta, varias victorias en ciclismo de montaña y, sobre todo, el oro logrado en la prueba élite de los Juegos Africanos 2023, donde superó al eritreo Merhawi Kudus, también corredor del Burgos Burpellet BH.

Con un perfil de puncheur y buenos resultados en contrarreloj, Mayer aporta potencia, explosividad y una creciente experiencia internacional. Su fichaje representa también una apuesta por la diversidad y el talento emergente del continente africano.

Su carrera se ha forjado entre Europa y África. Tras comenzar como amateur en Francia, regresó a su país durante los años de la pandemia, logrando el Tour de Mauricio 2020 y varios campeonatos nacionales de carretera y montaña. En 2023 sumó también la medalla de oro en la contrarreloj mixta por equipos en los Campeonatos de África, confirmando su proyección.

El propio Mayer reconoce que “llegar al profesionalismo siendo de Mauricio, un país bastante alejado del ciclismo europeo, y a la edad de 27 años es algo increíble”. Agradece al equipo su apoyo y a quienes han hecho posible este paso porque “no es fácil hacer un fichaje a mitad de temporada y todo ha ido bien”. Considera que se trata de un gran cambio, pero asegura que tiene “muchas ganas de aprovechar esta oportunidad”.

También valora lo logrado en los últimos meses y subraya que “el año pasado fue una de mis mejores temporadas”, recordando que ganó los Juegos Africanos, con una victoria histórica para su país. Entonces también fue segundo en la general del Tour de Mauricio, y ahora espera que “todo vaya bien en los campeonatos nacionales”, donde aspira a levantar el título por cuarta vez.

Desde la dirección deportiva, Damien Garcia destaca que Mayer “es un ciclista con buenas cualidades y con proyección a futuro”. Considera que es “uno de los mejores corredores de su país y del continente africano, como muestran los resultados que ha logrado en el pasado”, y confía en que se adapte pronto al grupo y pueda demostrar su nivel como profesional.