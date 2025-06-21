Golpe del Oviedo en la prórroga: el Mirandés seguirá un año más en Segunda

Cazorla y Panicheli, autores del gol del Mirandés y del primer tanto de los carballones.CD MIRANDÉS

Desolación entre los aficionados rojillos y en toda la ciudad de Miranda de Ebro, pero también la certeza de poder afrontar un nuevo año en Segunda División con la cabeza muy alta después de haber peleado de forma más que digna en la final del playoff por el ascenso. Más aún si se tienen en cuenta las condiciones con las que el conjunto de la capital del Ebro comenzó la temporada y su condición de equipo con menor presupuesto de la Liga Hypermotion.

Lo hizo en Anduva, en el primer partido de la eliminatoria, y ayer en un estado Carlos Tartiere que fue una fiesta carballona. De hecho, los de Alessio Lisci saltaron al campo sacudiéndose la presión de una grada azulona que saludó el inicio del partido cantando a voz en grito el himno asturiano y una de las canciones más apreciadas de la parroquia ovetense. Sin embargo, apenas quince minutos de partido le bastaron a los jabatos para enmudecer a los seguidores locales gracias, como no, al ariete argentino Panichelli que marcó en el 15. A partir de ahí y tras unos minutos de dominio rojillo, el Oviedo volvió a creerse que tenía opciones de regresar a Primera y fue doblegando a los de Lisci.

El Mirandés continuará, una temporada más, en Segunda División. Ayer hizo méritos para escalar a la máxima categoría del fútbol nacional, pero acabó perdiendo en la prórroga ante un Real Oviedo que fue más efectivo en los momentos decisivos del partido. Los azulados consiguieron remontar el tanto inicial de Panichelli. Los de Lisci no supieron sobreponerse y acabaron cediendo ante un rival ovetense que creyó más y asciende a Primera División.

Partido vibrante

El Mirandés saltó al campo respondón. Los burgaleses se dejaron los complejos en el vestuario y crearon peligro en la portería local desde el principio. A Aarón Escandell se le acumuló el trabajo. Aparecieron los nervios desde el arranque y un par de discusiones entre jugadores alertaron al árbitro. La pelota era del Real Oviedo, que apenas generó situaciones de peligro ante Raúl Fernández.

Y al cuarto de hora llegó el premio al descaro rojinegro. Una buena combinación de los jabatos acabó con un centro de Iker Benito desde la izquierda que acabó con un remate de cabeza del argentino Panichelli. Era el 0-1 y el ascenso a Primera División estaba más cerca. Noveno tanto del Mirandés en el playoff. Los asturianos lo pasaban realmente mal en una fase del partido donde su rival muy bien plantado sobre el terreno de juego y que, además, creaba mucho peligro.

Antes de la primera media hora de juego, Colombatto estuvo muy cerca del empate. El jugador no llegó a conectar bien el balón tras una excelente jugada de Fede Viñas. En el minuto 37, el árbitro castigó al Mirandés con un penalti al tocar el brazo de Alberto Reina tras un remate de cabeza de David Costas después de un lanzamiento de saque de esquina. Cazorla, desde los once metros, no falló, aunque Raúl Fernández estuvo cerca de detener el balón. La eliminatoria seguía siendo para los de Alessio Lisci (habían ganado 1-0 en la ida).

Ya en la recta final de la primera parte, apareció de nuevo Aarón Escandell. El meta volvió a evitar un nuevo gol visitante tras un tiro de Izeta desde la frontal. El enfrentamiento se estaba siendo muy intenso. Y en el añadido, el portero local vovlió a sacar una mano abajo para desviar un disparo raso y cruzado de Panichelli.

Tras el receso, Ilyas firmó el 2-1. Un remate de Hassan fue directamente a un jugador del Mirandés, el balón le cayó a Rahim que puso un centro para que el delantero contralara el esférico y rematara a la red. El VAR revisó la acción y la dio por válida. El partido iría a la prórroga si se mantuviera el resultado hasta el final.

A partir de ahí, y con la eliminatoria igualada, el Real Oviedo imprimió más velocidad. Aunque fue Izeta el que puso el susto en el cuerpo de los asturianos con un remate de cabeza que se marchó por encima del larguero. Había reaccionado el Mirandés al mazazo del segundo tanto local y suyo era el balón. Los minutos se fueron consumiendo sin que sucediera nada y el tiempo extra era inevitable. Si la prórroga acabase con el mismo resultado, el que ascendería sería el Real Oviedo, que quedó mejor clasificado en la Liga regular.

El esfuerzo físico hizo mella en los dos equipos. A pesar de ello, el Mirandés neutralizó el dominio del balón de los ovetenses. Aunque el más necesitado era el conjunto de Alessio Lisci. Fueron unos primeros minutos de la prórroga si ocasiones y empezaron las imprecisiones.

En el minuto 101, Raúl Fernández evitó el tercer tanto local. La pelota le llegó a Alemao que, tras una acción de Lucas Ahijado, no se pudo hacer con el balón y le pegó raso. Fue el preámbulo del tanto azulado y la desesperación del Mirandés. En el minuto 104, un balón que nadie controló acabó en el área y a la media vuelta Portillo hizo el 3-1 sin que el meta visitante pudiera hacer absolutamente nada. La locura en el Carlos Tartiere fue total. Con la ventaja asturiana finalizaba la primera parte de la prórroga.

Tras un tiempo de descanso, arrancó la segunda. Paulino pudo incrementar la cuenta para su equipo, aunque Raúl Fernández, en una excelente intervención, lo evitó dando vida a un conjunto rojinegro que se le escapaba el ascenso a la Primera División. Con el pitido final, llegó la decepción en las filas burgalesas. Un año más en Segunda División.

REAL OVIEDO - CD MIRANDÉS, 3-1 Real Oviedo: Aarón; Nacho Vidal (Lucas, 82’), David Costas, Dani Calvo, Rahim; Hassan (Luengo, 77’), Sibo, Colombatto (Portillo, 82’), Cazorla (De la Hoz, 72’); Ilvas (Paulino, 96’) y Fede Viñas (Alemao, 72’).



CD Mirandés: Raúl Fernández; Hugo Rincón (Álex Calvo, 105’), Tomeo, Egiluz, Parada (Carlos Adriano, 105’), Iker Benito; Alberto Reina (Ander Martín, 105’), Gorrotxategi, Lachuer (Joel Roca, 91’); Izeta (Butzke, 96’) y Panichelli.



GOLES: 0-1 (15’): Panichelli. 1-1 (39’): Cazorla (pti.). 2-1 (52’): Ilyas. 3-1 (104’): Portillo.



ÁRBITRO: Sesma Espinosa, del colegio riojano. Amonestó a los locales Fede Viñas y De la Hoz; y a los visitantes Garrotxategi, Alberto Reina y Lachuer. Roja a Postigo (74’), David Costa (119’) y Egiluz (119’).



CAMPO: Carlos Tartiere. Un total de 29.624 espectadores.