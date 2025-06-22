"¡Qué grandeza y qué ejemplo!" Santonja aplaude la gesta del Mirandés luchando por el ascenso

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La ilusión duró 104 minutos. Exactamente hasta que Portillo giró sobre sí mismo dentro del área y selló el ascenso del Real Oviedo con un disparo seco, imposible para Raúl Fernández. Al término del encuentro afloraron los nervios y la decepción de los jugadores, con os cánticos de los aficionados rojillos aún resonando en las gradas del Tartiere. El Club Deportivo Mirandés no logró el ascenso, pero cerró una de las temporadas más memorables de su historia reciente. Y lo hizo dejando un mensaje que va más allá del resultado: hay formas de perder que engrandecen más que muchas victorias.

El gol de Panichelli en el minuto 15 encendió la mecha de un sueño que llevaba semanas alimentándose. Durante buena parte del encuentro, el conjunto de Alessio Lisci sostuvo al Oviedo a base de orden, confianza y un despliegue físico propio de los días grandes. Fue un Mirandés reconocible: competitivo, solidario y sin complejos. El empate de Cazorla desde el punto de penalti no borró su ambición, y la eliminatoria solo se decantó cuando el físico empezó a ceder y el empuje carbayón terminó inclinando el rumbo del encuentro.

A pie de campo, el silencio con el que los jugadores rojillos abandonaron el césped decía tanto como el aliento que recibieron desde la grada. Este equipo estuvo a la altura de un partido de ascenso a Primera División y eso, en Miranda de Ebro, no es cualquier cosa.

También desde las instituciones llegó el reconocimiento. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, asistió al encuentro en Oviedo junto al presidente de la Diputación de Burgos, aficionado rojillo, y tras el partido quiso trasladar su admiración por el papel del club pese a que él objetivo del ascenso se escapase en la prórroga.

"El Mirandés escribió ayer una página de gloria en Oviedo. Mi reconocimiento al cuerpo técnico y a los jugadores, que compitieron con entereza y deportividad en el campo, mi felicitación a la directiva, que ha hecho un trabajo admirable a lo largo de toda la temporada, y mi adhesión en el orgullo con los aficionados. ¡Qué grandeza y qué ejemplo!", aplaudió el consejero.

De igual manera, valoró positivamente la entrega de los jabatos la alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, presente también en el estadio ovetense para ofrecer todo su apoyo al club junto al concejal de Deportes, Aitor García Sánchez, tras certificarse que el equipo rojillo seguirá en Segunda División. "El Mirandés ha luchado hasta el final. Estamos muy orgullosos de la gran temporada que ha hecho. Histórica", valoró la regidora mirandesa en su cuenta de la red social X.

En el mismo sentido el propio club recalcaba tras la derrota que al día siguiente sobran las razones para sentirse "muy orgullosos".

Es prácticamente un milagro que un equipo modesto como el Mirandés, con uno de los presupuestos más bajos de toda LaLiga Hypermotion, alcance una final de playoff con opciones reales de ascenso, desplegando un estilo reconocible, basado en el talento joven, el compromiso colectivo y una idea de juego sin renuncias. Esa combinación ha devuelto al club a la primera línea informativa del fútbol español